Grünen-Antrag zum kommunalen Wohnungsbau sorgt für scharfen Ton

Von: Gerti Reichl

Dieses Haus an der Karl-Theodor-Straße konnte die Stadt ersteigern. Es wird umgebaut. © Archiv TP

Der Antrag der Grünen-Fraktion zur Erstellung eines kommunalen Wohnungskonzepts sorgte für eine lebhafte Debatte im Stadtrat. Das Thema bleibt angesichts des Mangels an bezahlbarem Wohnraum weiter aktuell.

Tegernsee – Es herrschte kurzzeitig dicke Luft am Ratstisch. Ungewöhnlich für den sonst so harmonisch wirkenden Stadtrat. Dabei war es nicht die Absicht von Grünen-Rätin Ursula Janssen, der Verwaltung Versäumnisse zu unterstellen. Ihr und Fraktionskollegen Marcus Staudacher ging es um die Erstellung eines kommunalen Wohnungskonzepts. Der entsprechende Antrag beinhaltete einen Arbeitsauftrag an die Verwaltung sowie an die Tegernseer Kur- und Versorgungsbetriebe (TKV) und deren Beteiligungsgesellschaften zur Zusammenstellung aller Liegenschaften, das Erstellen einer Prioritätenliste, das Nachdenken über die Gründung eines Kommunalunternehmens (KU) und als Fernziel die Gründung eines talweiten Wohnungsunternehmens.

Ursula Janssen begründete den Antrag mit „exzessiv steigenden Bodenpreisen“, die das Tegernseer Tal zu einem „gewinnbringenden Spekulationsobjekt für Bauträger“ gemacht hätten. Gemeinden würden in die Enge getrieben mit der Folge, dass es an bezahlbarem Wohnraum fehle und damit ganz dramatisch an Fachkräften in nahezu allen Bereichen. Kommunen seien gezwungen, hier gegenzuhalten, nicht nur durch vorausschauende bauliche und finanzielle Planung, sondern durch eine leistungsfähige Organisationsform für Mietwohnungen in kommunaler Hand. Was die talweite Zusammenarbeit betrifft, so führte sie weitere Beispiele an, wie die aktuelle Planung eines Hallenbads. „Die Krise kann ein Anstoß sein für vermehrte Zusammenarbeit“, fand Janssen.

Grünen-Antrag zum kommunalen Wohnungsbau: FWG-Stadtrat spricht von „ineffektivem Schaufensterantrag“

Was folgte, eine lebhafte Debatte, in deren Verlauf der Ton immer schärfer wurde. Dabei wurden die Argumente der Grünen zwar grundsätzlich nachvollzogen, der Mehrwert und die Vorschläge zur Umsetzung aber angezweifelt. „Wir sind doch bereits gut unterwegs und haben ein riesiges zu betreuendes Potenzial“, sagte etwa Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG) und meinte damit die Zahl der städtischen Wohnungen, die das Rathaus im Nachgang zur Sitzung mit 150 beziffert. Die Gründung eines KU lehne er ab, weil der Stadtrat damit seine Hoheit verliere und Geschäftsführer nur Geld kosten. Bourjau nutzte die Gelegenheit, um erneut Wohnungsbau am Horn-Parkplatz ins Spiel zu bringen. Andreas Obermüller (FWG) sprach in Verbindung mit dem KU von einem „Wasserkopf“ und warf den Grünen vor, einen „ineffektiven Schaufensterantrag“ zu stellen.

Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) konterte ausführlich. Er stellte sich vor seine Verwaltung, die mit den Liegenschaften betraut ist und hob deren Fachkompetenz hervor. Er sei verwundert, so Hagn, dass man im Rathaus nicht nach Informationen gefragt und stattdessen den Antrag gestellt habe. Er wies den Eindruck zurück, dass die Verwaltung noch besser arbeiten könne, erinnerte an den bestehenden Investitionsplan, der die Marschroute in Sachen Wohnungen vorgibt und an die jährlich 200 000 Euro allein für energetische Sanierungen, an die „Traumquote“ von 15 Prozent bei bezahlbarem Wohnraum in Tegernsee, an die auf 20 Prozent erhöhte Zweitwohnungssteuer, die wieder in Wohnraumbeschaffung investiert werde. Hagn zählte die wichtigsten Käufe durch die Stadt auf und nannte die Summe von 9,73 Millionen Euro, die seit 2015 dafür investiert wurde. Auch erinnerte er an einen ähnlichen Antrag seiner CSU-Fraktion vom März 2020. In Sachen KU-Gründung erinnerte Hagn daran, dass der Stadtrat 2015 die 2012 gegründete Tegernseer Liegenschaftsverwaltung wieder aufgelöst habe – aus Gründen der Kostenersparnis und der Verwaltungsvereinfachung, wie aus dem damaligen Protokoll hervorgeht. In Summe sei er dafür, den Antrag abzulehnen und sich im Oktober erneut damit zu befassen. Eine talweite Lösung müsse man schon genau durchsprechen, „da geht viel Zeit mit Reibungsverlusten verloren“, so Hagn.

Antrag zum kommunalen Wohnungsbau: Grünen wird „schlechter Stil“ vorgeworfen

Ursula Janssen zeigte sich überrascht von der Schärfe der Antwort und verlangte eine Einsicht in die Daten der Stadt. In diesem Punkt hakten Florian Kohler und Fraktionskollegin Manuela Brandl (BürgerListe) ein, indem sie die „auskunftsfreudige Verwaltung“ verteidigten und den Grünen einen „schlechten Stil“ vorwarfen.

Thomas Mandl (SPD) versuchte die Wogen zu glätten: Er sehe den Antrag an Anstoß zur Diskussion. Den Grünen legte er nahe, den Antrag zurückzuziehen. Ursula Janssen war damit einverstanden. Dennoch bleibt es dabei: Bis Oktober sollen Daten und Fakten zum Thema Wohnungen zur erneuten Debatte auf dem Tisch liegen.

