Grundwasser: Tegernseer Tal von sinkenden Pegeln verschont - Versorger geben Einblicke

Kein Engpass trotz Trockenheit

Während im Landkreis-Norden das Grundwasser nur knapp einem historischen Tiefstand entgangen ist, gibt‘s im Tegernseer Tal stabile Werte. Wasserversorger erklären die Hintegründe.

Tegernseer Tal – Wasser galt in Deutschland bislang als Selbstverständlichkeit. Doch wer die aktuelle Karte des Niedrigwasser-Informationsdienstes Bayern anklickt, stößt auf einen alarmierenden Befund. „57 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen und Quellen weisen niedrige und sehr niedrige Grundwasserstände auf.“ Das Niederschlagsdefizit im Winter von 85 Litern pro Quadratmeter bleibt auch in Südbayern nicht ohne Folgen. Auch in der der Messstelle Holzkirchen sorgt es bereits für einen „sehr niedrigen“ Grundwasserspiegel.

Je näher man an die Berge kommt, desto besser werden die Voraussetzungen für den Wasservorrat. So zeigt die Messstelle „Hagrain-Hafelbach 1“ im Ortsteil von Rottach-Egern „kein Niedrigwasser“. Dies bestätigen auch die Beobachtungen von Klaus Grieblinger (57). Er steht seit November an der Spitze des „Wasserversorgungsvereins Egern“ Der WVV, der bereits seit über 125 Jahren existiert, ist der größte unter den zehn privaten Wasserversorgern am Tegernsee. Er beliefert rund 1800 Abnahmestellen in Rottach-Egern und Teile von Kreuth.

Herzstück des Vereins ist der Hochbehälter in Enterrottach. Dessen Kammern fassen fünf Millionen Liter Wasser. Derzeit dürften es etwa vier Millionen Liter sein, sagt Grieblinger beim Ortstermin. „Dank der hohen Niederschläge von ein bis zwei Metern pro Jahr haben wir eine ganz besondere Situation und daher kein Wasserproblem. Denn allein schon der See hält den Grundwasserstand hoch.“ Auch bei einem trockenen Sommer sehe er die Wasserversorgung entspannt, denn sein Verein habe mehrere Standbeine.

Grundwasser speist Quellen auch bei extremer Trockenheit

Zwar könne es sein, dass bei extrem langer Trockenheit die Quellen deutlich weniger liefern, doch dies könne mit dem Grundwasser, bei dem es bislang keinen signifikanten Rückgang gebe, ausgeglichen werden. Den größten Teil des Wassers pumpt der WVV mittels Tiefbrunnen aus der Quelle am Unterwallberg. Die Brunnen III und IV betreibt der Verein, die Brunnen II und V gehören der Stadt Tegernsee, und ein Brunnen dem Freistaat. Er dient als Notbrunnen für Katastrophenfälle. Die Brunnen in Unterwallberg werden von den Wasservorkommen aus Richtung Bodenschneid und Kühzagl gespeist, es sammelt sich zwischen Rottach und dem Wallberg.

Vom Berg selbst kommt kein Wasser, er entwässert nicht nach Norden. „Wenn wir den Wallberg als Wasserquelle bräuchten, würden wir wie in der Sahara verdursten“, erklärte einmal Grieblingers langjähriger Vorgänger beim WVV, Emil Pehl.

Wasserdruck entsteht durch natürliches Gefälle

Den Wasserdruck von fünf Bar vom Hochbehälter bis zu den Abnehmern in Rottach ergibt das natürliche Gefälle von 780 auf 725 Meter. Hagrain und das vom WVV mitversorgte Oberhof werden dagegen von der Urquelle Wallberg I am Fuß des Berges versorgt. Hier ist das Besondere, dass das Wasser von selbst an die Oberfläche sprudelt.

Unweit davon, im Gemeindegebiet Kreuth, sind vier private und ein gemeindlicher Wasserversorger im Einsatz. Bürgermeister Josef Bierschneider hat sich über die Lage informiert und berichtet, „dass der Pegelstand sich nach wie vor im Rahmen des üblichen bewegt und er bisher noch nicht in eine kritische Zone gefallen ist“.

Für seinen Amtskollegen in Tegernsee, Johannes Hagn, sind „die Schüttungen ausreichend mit Wasser versorgt“. Grundsätzlich gelte für das Tegernseer Tal, „dass es sich in einem der niederschlagreichsten Gebiete der Bundesrepublik befindet“. Diese Einschätzung deckt sich mit der des Wasserwirtschaftsamts. kw

