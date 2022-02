Gulbransson Museum präsentiert Ernst Hürlimann: Ein Beobachter mit feiner Klinge

Wollen das Museum lebendig halten: Michael Beck (Gulbransson-Stiftung) und Kuratorin Sandra Spiegler freuen sich, mit Ernst Hürlimann einen weiteren Großen seiner Zunft präsentieren zu können. © Thomas Plettenberg

Mit „Ja so sans“ widmet das Gulbransson Museum Tegernsee dem Münchner Karikaturisten Ernst Hürlimann eine Ausstellung. Der verschont in seinen Zeichnungen weder Großkopferte noch normale Kleinbürger.

Tegernsee – Im vergangenen Jahr wäre der Münchner Karikaturist Ernst Hürlimann (1921-2001) hundert Jahre alt geworden. Nicht nur aus diesem Grund widmet ihm das Tegernseer Olaf Gulbransson Museum eine Sonderausstellung. Zählt Hürlimann doch unbestritten zu den Großen seiner Zunft der messerscharf Beobachtenden, die das Erlebte mit wenigen markanten Strichen visualisieren können – gewürzt mit einer kräftigen Prise Humor.

Coronabedingt konnte es am Freitag (4. Februar) statt einer klassischen Vernissage nur ein Soft-Opening der Ausstellung geben. In einem Zeitfenster von zwei Stunden bestaunten und „beschmunzelten“ ausgewählte Gäste, darunter auch Landrat Olaf von Löwis mit Gattin, die Leiterin der Provenienzforschung der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Andrea Bambi, und Angehörige der Familie Hürlimann die attraktiv präsentierte Schau höchster satirischer Zeichenkunst.

Karikaturist greift zu feiner Klinge, nie zum Holzhammer

Es sind die Bilder von kleinen Begebenheiten des Alltags und der menschlichen und münchnerischen Eigenheiten und Unzulänglichkeiten, die dem Betrachter regelmäßig ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Schickimicki-Szene, Großkopferte und ganz normale Kleinbürger: Sie alle bekommen ihr Fett weg, aber immer mit feiner Klinge statt mit dem Holzhammer. Dabei überzeugt das Konzept, ausgewählte Zeichnungen groß direkt an der Wand zu präsentieren, sowie die lebendige Petersburger Hängung. Das Werk des gelernten und erfolgreichen Architekten grub sich bis zuletzt durch stetige Präsenz in Presse, Fernsehen, Werbung und Illustration einer Vielzahl von Büchern (Sigi Sommers „Blasius“) in das kollektive Gedächtnis des Millionendorfs München ein. Ein nachhaltiger Eintrag in seine Geschichtsbücher ist ihm gewiss.

Kuratorin: Hürlimann - ein „Stoderer“ mit lokalem Bezug

Kuratorin Sandra Spiegler, die für Auswahl und Hängung verantwortlich zeichnete, freute sich, mit Hürlimann einen Künstler präsentieren zu können, der als „Stoderer“ aufs Land – speziell aufs Tegernseer Tal – schaut, das wiederum auf die Stadt zurückblickt. „Als Vertreter der zeichnenden Architekten mit lokalem Bezug passt er perfekt hierher. Wir haben mit ihm jetzt bis auf zwei alle acht Zeichner der Süddeutschen Zeitung ausgestellt“, bemerkt die Kuratorin und fügte hinzu: „Im Büro sitzend habe ich nebenbei die Lacher der Besucher gehört. Was ist schöner, als mitzuerleben, wie sich die Leute amüsieren?“

Gulbransson Museum will Besucher immer wieder überraschen

Ebenso zufrieden zeigte sich Michael Beck, Vorsitzender der Gulbransson-Stiftung, mit der Ausstellung, die nach der formidablen Chagall-Schau in große Fußstapfen zu treten hatte: „Wir wollen das Museum lebendig halten und freimachen von Grenzen und Einengungen, sodass der Besucher kommt und immer wieder überrascht ist. Ich denke, das ist uns mit der hellen und klaren Ausstellung mit Witz und besonderem Reiz in jedem einzelnen Blatt gelungen.“

Enkel gewähren private Einblicke in das Leben Hürlimanns

Familiäre Einblicke gewährten die Aussagen von Nina und Tobias Hürlimann, der Enkel des genialen Karikaturisten: „Als wir klein waren, haben wir ihn jeden Tag gesehen. Wir waren sehr eng mit ihm. Wir sind immer wieder sprachlos, wie zeitlos das alles ist, besonders die Charaktere. So wollen unsere Freunde manchmal Zeichnungen kaufen, aber Omas Wunsch war, dass alles zusammenbleibt.“ Sogar beruflich gibt es Annäherungen: „Ich habe nach Opas Vorbild Architektur studiert“, erzählte Nina Hürlimann.

Die Sonderausstellung „Ja so sans“ mit Werken von Ernst Hürlimann ist bis 19. Juni im Olaf Gulbransson Museum in Tegernsee zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Reinhold Schmid