„Kinderpornographische Schriften“: Staatsanwaltschaft klagt zwei Tegernseer Gymnasiasten an

Eine Razzia im Gymnasium Tegernsee hatte Anfang Februar für Furore gesorgt. Es ging um die Verbreitung anstößigen Bildmaterials über einen Schüler-Chat. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Tegernsee – Noch stecken die Tegernseer Gymnasiasten mitten in den mündlichen Abitur-Prüfungen. Unterdessen ist klar: Für mindestens zwei der Schüler hat die Affäre um die Verbreitung anstößigen Bildmaterials über einen Gruppenchat gerichtliche Folgen. Die Staatsanwaltschaft München II hat Anklage erhoben.

Der Fall hatte Anfang Februar das erste Mal für Schlagzeilen gesorgt und seither viel Unfrieden am Gymnasium Tegernsee gestiftet. Bei einer groß angelegten Razzia hatte die Polizei zahlreiche Handys von Schülern der Q12 sicher gestellt – offenbar war in dem Jahrgang verwerfliches Bildmaterial verbreitet worden. Die Ermittlungen der Kripo liefen seither auf Hochtouren. Nun vermeldet die Staatsanwaltschaft erstmals konkrete Ergebnisse. Demnach wurde gegen zwei der Schüler Anklage erhoben – beide Male wegen „Sich-Verschaffens kinderpornographischer Schriften“. In einem Fall muss sich der Beschuldigte zudem wegen der Verbreitung des Materials verantworten, in dem anderen Fall geht es noch um den Besitz besagter Schriften.

Ermittlungen wegen Kinderpornographie-Inhalten am Gymnasium Tegernsee gehen weiter

Welche Strafen den betreffenden Schülern drohen, konnte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage nicht mitteilen. „Voraussichtlich wird hier das Jugendstrafrecht angewandt“, erklärte Sprecher Christian Steinweg. Hier sei die Bandbreite der möglichen Sanktionen viel größer als im Erwachsenenstrafrecht. Somit sei es schwierig, eine Vermutung zu äußern.

Abgeschlossen sind die Ermittlungen mit den beiden Anklageerhebungen übrigens noch nicht, wie es seitens der Staatsanwaltschaft heißt. Ob weitere Schüler mit Konsequenzen rechnen müssen, könne man derzeit nicht sagen. Fest steht aber auch: Ein Teil der Verfahren wurde mangels Tatnachweis bereits eingestellt. Das betrifft offenbar all jene Schüler, die das Bildmaterial gelöscht hatten und sich somit nicht des Besitzes kinderpornographischer Schriften strafbar gemacht haben.

Ermittlungen wegen kinderpornographischem Material am Gymnasium Tegernsee: Schulleiter äußert sich

Werner Oberholzner, Direktor des Gymnasiums, überrascht die aktuelle Entwicklung nicht. Er sei bereits fest davon ausgegangen, dass der Fall für manchen Schüler „weitreichendere Folgen“ haben werde, meinte er am Freitag. Angesichts der laufenden Abi-Prüfungen wünscht sich Oberholzner momentan aber vor allem eines: dass die Schüler durch die Thematik nicht wieder abgelenkt werden – „das wäre das Schlimmste“.

Für Oberholzner ist die reine Anklageerhebung noch kein Grund, um in irgendeiner Weise tätig zu werden. So lange es keine Verurteilung gebe, gelte die Unschuldsvermutung, sagt er. Und spätestens, wenn die Schüler am 28. Juni ihre Abitur-Zeugnisse in Empfang nehmen, endet ohnehin ganz offiziell ihr Schüler-Status. Alles, was danach passiere, sei deren „private Angelegenheit“, macht der Schulleiter deutlich. Auch wenn damit die Zuständigkeit des Gymnasiums endet: „Ein bisserl ein blöder Nachgeschmack bleibt“, findet der Direktor.

gab