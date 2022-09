Tourismus am Tegernsee: Halbjahresbilanz noch durch Corona getrübt

Von: Gabi Werner

Der Tourismus am Tegernsee kam im ersten Halbjahr 2022 nur langsam in Schwung. Viele Gäste – hier eine Szene im Rottacher Kurpark – waren noch durch Corona-Einschränkungen verunsichert. © THOMAS PLETTENBERG

Nach zwei Jahren Pandemie konnte die oberbayerische Tourismus-Branche in diesem Sommer endlich aufatmen. Auch am Tegernsee war die Buchungslage top. Die Halbjahresbilanz von 2022, welche die TTT nun vorlegte, ist allerdings noch überschattet von den Einschränkungen während des Frühjahrs.

Tegernseer Tal – Blickt man auf die oberbayernweite Tourismusbilanz dieses Sommers, so zeigt sich: Die Gästezahlen haben im Juli beinahe das Niveau von Vor-Corona-Zeiten erreicht. Als Vergleichsjahr diente dem Verein Tourismus Oberbayern München (TOM) dabei das Jahr 2019. Angesichts von rund fünf Millionen Übernachtungen im Juli 2022 sprach der Verband von einem „guten Sommer für den Tourismus in Oberbayern“.

Auch Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), hatte erst kürzlich von einer zufrieden stellenden Hauptsaison berichtet. Noch bis Anfang November seien die Unterkünfte am Tegernsee sehr gut ausgelastet. Konkrete Zahlen für den Juli oder gar August, die einen fundierten Vergleich mit dem Vor-Corona-Sommer 2019 zulassen würden, kann die TTT allerdings noch nicht vorlegen. Es gebe „Schnittstellenprobleme seitens eines großen Hotelbetriebs“, begründet Kausch das Fehlen der aktuellen Daten. Die Statistik sei daher noch nicht vorzeigbar.

„Wahnsinnswetter“ und viele Veranstaltungen sorgen für guten Sommer

Doch auch der TTT-Chef geht davon aus, dass der Sommer am Tegernsee mit seinem „Wahnsinnswetter“ und den vielen Veranstaltungen in etwa das Vor-Corona-Niveau erreicht haben dürfte. Zuversichtlich ist man bei der TTT auch, was die kommenden Wochen anbelangt: So erklärt die für den Gäste- und Gastgeberservice zuständige Stefanie Volz, dass die soeben gestartete Wiesn sicherlich den einen oder anderen Übernachtungsgast ins Tegernseer Tal bringe. „Und auch dem Winter mit den Weihnachtsmärkten sehen wir positiv entgegen.“

Frühjahr noch von Corona überschattet

Während die Sommerbilanz also noch auf vorläufigen Daten und Einschätzungen beruht, hat die TTT mittlerweile die Zahlen fürs erste Halbjahr 2022 ausgewertet. Und auch hier konzentriert man sich vor allem auf den Vergleich mit dem Jahr 2019. Ergebnis: Sowohl bei den Gästeankünften (minus 15,47 Prozent) als auch bei den Übernachtungen (minus 11,39) war in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vor-Corona-Jahr ein Rückgang zu verbuchen.

Laut Volz gibt es dafür plausible Erklärungen: So hätten noch bis zum Frühjahr für die Gastro und die Beherbergungen Einschränkungen wie die 2G- oder später die 3G-Regelungen gegolten. Dies wiederum habe „zu einer großen Verunsicherung bei den Gästen und damit einhergehend zu einer verringerten Nachfrage geführt“. Hinzu komme, dass viele Gastgeber die Zeit genutzt und ihre Betriebe auf Vordermann gebracht hätten – so flossen beispielsweise das Bussi Baby in Bad Wiessee oder auch das Bachmair am See in Rottach-Egern nicht in die Statistik mit ein. Volz: „Die fehlenden Nächte sind somit in großen Teilen auf eine geringere Gesamtbettenzahl zurückzuführen.“

Tegernsee gehört zu den Gewinner-Regionen

Auch Kausch betonte kürzlich im Wiesseer Gemeinderat: „Der Winter war noch von Angst geprägt.“ Daher habe man einen relativ schwachen Start ins erste Halbjahr zu verbuchen gehabt. Kausch sagte aber auch: Im Vergleich zu anderen Regionen habe sich der Tegernsee auch in den ersten sechs Monaten positiv hervorgetan: „Wir gehörten zu den Gewinner-Regionen.“ Oberbayernweit etwa gab es bei der Zahl der Gästeankünfte gegenüber 2019 ein Minus von knapp 30 Prozent, bei den Übernachtungen einen Rückgang von 19,49 Prozent. Erfreuliches hat die TTT in Sachen Aufenthaltsdauer zu berichten: Hier gab’s im Vergleich zu 2019 sogar eine leichte Erhöhung von durchschnittlich 4 auf 4,2 Tage.

Die meisten Übernachtungen in Bad Wiessee

Betrachtet man die einzelnen Talorte, so entfielen im ersten Halbjahr die meisten Übernachtungen auf Bad Wiessee (40 Prozent), gefolgt von Rottach-Egern (27), Kreuth (15), Tegernsee (14) und Gmund (4). Bei den Gästeankünften ergibt sich eine andere Aufteilung: Hier liegen Bad Wiessee und Rottach-Egern mit jeweils 30 Prozent gleichauf, dann folgen Tegernsee (19), Kreuth (16) und Gmund (5). Der überwiegende Teil der Tegernsee-Urlauber, satte 95 Prozent, kamen aus Deutschland.

Wie es weitergeht mit dem Urlaubsverhalten der Bürger ist angesichts von steigenden Lebenshaltungskosten und Energiekrise schwer abzusehen. Während sich jüngst im Wiesseer Gemeinderat Kurt Sareiter (CSU) erfreut darüber zeigte, „dass der Trend wieder aufwärts geht“, äußerte sich Birgit Trinkl (FWG), Zweite Bürgermeisterin und Vermieterin, durchaus sorgenvoll: Viele Menschen würden sich Urlaube in Zukunft vielleicht gar nicht mehr leisten können. „Dass das ein Selbstläufer ist, glaube ich nicht“, meinte sie zum aktuellen Trend.

Herbstkampagne zur Belebung der Nebensaison

Während im Sommer die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten am Tegernsee oft höher ist als das Angebot, muss das Tourismus-Geschäft in der Nebensaison aktiv angekurbelt werden. Die TTT hat daher eine Herbstkampagne gestartet. „Die Kernmärkte sind hierbei Nordrhein-Westfalen und Hessen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Es gehe darum, möglichst lange Aufenthalte zu generieren. Gebiete im Tagesausflugsbereich würden bewusst ausgeklammert.

Neben bildstarken Landschaftsaufnahmen setzt die Tourismus GmbH bei ihrer Kampagne nach eigenen Angaben verstärkt auf Themen wie Sicherheit und Verhalten in der Natur. Unter dem Motto „Gemeinsam. Sicher. Respektvoll.“ sollen die Menschen für diese Themen sensibilisiert werden. „Wir stellen leider immer häufiger fest, dass mit einer gewissen Sorglosigkeit und ohne sich näher mit den Gefahren auseinander zu setzen, in die Natur gegangen wird“, sagt TTT-Marketingleiter Thomas Baumgartner.

Dabei seien das Werben um Übernachtungsgäste und das gleichzeitige Sensibilisieren für die Sicherheitsthematik kein Gegensatz, macht er deutlich. Die Kreuther Ex-Skirennläuferin Viktoria Rebensburg gibt der Kampagne dabei ihr Gesicht. Gemeinsam mit Carolin Machl von der Alpenvereins-Sektion Tegernsee sowie dem lokalen Outdoor-Guide Sepp Heigl transportiere Rebensburg „wichtige Inhalte auf eine sympathische Weise“ und lade gleichzeitig zum Urlaub in den Bergen ein.