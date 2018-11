Hauptrolle im Tegernseer Weihnachtsmusical: Fanny Kern (11) im Interview

Mit gerade einmal elf Jahren steht Fanny Kern schon auf der Bühne. Jetzt hat sie die Hauptrolle im Tegernseer Weihnachtsmusical bekommen. Wir haben sie dazu befragt.

Tegernsee – Die elfjährige Fanny Kern ist der jüngste Spross der bekannten Theaterfamilie Kern-Helfrich, die seit Generationen das bayerische Volkstheater prägt. Glaubt man ihrem Vater Andreas Kern, Leiter des Tegernseer Volkstheaters, haben bei Fanny zu 100 Prozent die Gene der Großmutter durchgeschlagen, der großen Volksschauspielerin Amsi Kern.

Die quirlige Fanny hat das Theater im Blut. Sie stand nicht nur beim Schultheater der Montessori Schule in Rohrdorf als bayrisches Christkind, als Gespenst, als Maharani und Kaiserin Sissi, als Elizabeth Swann aus „Fluch der Karibik“ und als eine als Cheerleaderin getarnte Geheimagentin auf der Bühne, sondern auch schon in Produktionen des Tegernseer Volkstheaters. Beim „Brandner Kasper“ und beim letztjährigen Weihnachtsstück mimte sie jeweils ein Engerl.

Jetzt hat Fanny die Hauptrolle im Weihnachtsmusical „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ zugewiesen bekommen, das am Sonntag, 25. November, im Tegernseer Ludwig-Thoma-Saal mit jeweils sechs Kindern und erwachsenen Schauspielern uraufgeführt wird. Wir trafen uns zu einem Gespräch mit der Jungschauspielerin.

Fanny, seit wann probt Ihr für das Musical „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“?

Fanny Kern: Wir proben seit gut zweieinhalb Monaten. Und es ist echt eine Herausforderung, weil ich singen und währenddessen auch spielen muss.

Musiktheater ist also nicht nur für das Tegernseer Volkstheater, sondern auch für Dich eine Premiere. Hast Du denn eine Gesangsausbildung?

Fanny Kern: Nein, nicht direkt, aber ich singe im Schulchor und mache seit Jahren bei den Rosenheimer Theater-Workshops mit, wo auch gesungen wird.

Wie viele Lieder singst Du denn in Eurem Weihnachtsmusical?

Fanny Kern: Ich singe vier Stücke. Das schwierigste ist das „Lied des Lichts“. Das hat echt schwierige Tonlagen. Aber ich kriege das hin.

Das glaube ich Dir sofort. Aber sag mal, fordert Dich die Handlung nicht auch heraus? „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ basiert ja auf einem sehr tragischen Kunstmärchen von Hans Christian Andersen. Das Mädchen stirbt doch am Ende, oder?

Fanny Kern: Ja, die Geschichte ist sehr traurig. Ich habe vorab das Buch gelesen und den Film gesehen, und da sind mir schon die Tränen gekommen. Aber wir haben die Geschichte umgeschrieben. Lucia – so heißt meine Figur – stirbt nicht nur am Ende, sondern trifft ihre Familie im Himmel wieder. Das macht es einfacher. Unsere Version ist nicht so schlimm. Aber ja, dass ich auf der Bühne sterbe, ist schon auch eine Herausforderung.

Wie darf man sich das vorstellen?

Fanny Kern: Es ist kein dramatischer Abgang, sondern ich kippe eigentlich nur zur Seite. Denn ich erfriere langsam und sterbe im Schlaf. Und dann kommt der Tod, tanzt mit mir und bringt mich zum Lichtengel.

Wow. Das hört sich ganz schon anspruchsvoll an. Bist Du aufgeregt?

Fanny Kern: Ja. Aber nicht, weil ich Theater spiele oder vor Publikum stehe oder Angst habe, den Text zu vergessen. Schauspielern und Textelernen bin ich ja gewohnt. Sondern weil meine Familie im Publikum sitzt. Das sind alles Theaterprofis, und die schauen schon genau hin, ob ich die Lucia auch so spiele, wie das mein Papa, der Regie führt, auch will. Aber mein Papa sagt immer: Wenn die Amsi da wäre, wäre sie stolz auf Dich. Das motiviert mich.

Willst Du denn später auch Schauspielerin werden?

Fanny Kern: Ja – im Nebenjob. Momentan würde ich gerne Archäologin werden. Geschichte und Dinosaurier finde ich spannend, aber Mathe macht mir auch Spaß.

Dann toi toi toi für alles was Du Dir vornimmst, Fanny!

Fanny Kern: Danke!

Die Premiere

des Weihnachtsmusicals findet am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr im Ludwig-Thoma-Saal statt. Weitere Vorstellungen sind für 1., 2., 8.,9., 16. und 23. Dezember (Zusatztermin) angesetzt. Karten gibt es vorab zu 17,50 Euro zuzüglich Gebühren bei der Tourist-Info Tegernsee, unter kontakt@tegernseer-volkstheater.de und (0 80 36 / 71 43) oder zu 18,50 Euro an der Tageskasse (01 76 / 84 08 30 76).