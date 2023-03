Hausbau am Golfplatz: Stadt spielt mit

Von: Gerti Reichl

Am Rand des Birdie-Golfplatzes in Tegernsee-Süd soll erneut ein Haus gebaut werden. Der Antrag wurde kontrovers diskutiert. © Stefan Schweihofer

Erneut lag dem Stadtrat ein Antrag für einen Hausbau am Rande des Birdie-Golfplatzes in Tegernsee-Süd vor. Es handelt sich um Außenbereich, doch der Stadtrat spielt mehrheitlich mit.

Tegernsee – Schon 2016 hatten die Stadt und auch das Landratsamt mitgespielt, als es darum ging, am Rande des Birdie-Golfplatzes in Tegernsee-Süd ein Wohnhaus zuzulassen. Schließlich ging es um eine Bebauung im Außenbereich und im Landschaftsschutzgebiet. Mehrheitlich wurden damals der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan geändert. Ausschlaggebend war zudem das Argument, dass es sich bei den Bauherren um eine einheimische Familie handle, das Haus in die Umgebung passe und es den Betrieb des Sechs-Loch-Kurzplatzes nicht beeinträchtige. Das Haus steht längst – und nun beginnt das Spiel von vorne.

Bereits im nicht öffentlichen Teil der Bauausschusssitzung im Februar standen die erneute Änderung des Flächennutzungsplans sowie des Bebauungsplans „Schwaighofer Feld“ zur Debatte. Wieder soll dort auf einer 857 Quadratmeter großen Fläche am Ledererweg ein Haus gebaut werden. Wieder geht es um Außenbereich, wieder um eine einheimische Familie, denn Antragstellerin ist die Besitzerin des vor rund sieben Jahren gebauten Hauses. Mehrheitlich konnte sich das Gremium den Hausbau vorstellen. Das Thema wurde jedoch an den kompletten Stadtrat weitergereicht, der sich jetzt damit befasste.

Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) erinnerte an die Debatten der Vergangenheit, versicherte aber, dass die bauliche Entwicklung dort „absolut in der Hand der Stadt“ liege. Er erinnerte auch daran, dass das bereits gebaute Haus am Ledererweg das bisher einzig genehmigte Haus im Außenbereich gewesen sei.

Hausbau am Golfplatz: Pro und Contra

Bauamtsleiterin Bettina Koch fasste Pro und Contra aus dem Bauausschuss zusammen. Dafür spreche, so Koch, dass das gleiche Recht wie 2016 gelten sollte, dass Wohnraum für Einheimische geschaffen würde, dass der Ledererweg eine Sackgasse und der Golfplatz immer noch groß genug zum Bespielen sei. Dagegen spreche der Außenbereich und dass dann weitere Anträge in dem Bereich folgen könnten. Überhaupt sei die Genehmigung von 2016 schon falsch gewesen, lautete ein weiteres Argument der Kritiker. Laut Koch würde das Landratsamt das Bauvorhaben aber befürworten. Auch würde die Ausgleichsfläche außerhalb des Grundstücks auf dem Golfplatz liegen.

Barbara Staudacher (Grüne) griff das Argument „Baurecht für Einheimische“ auf, was Hagn nicht gelten ließ. Beim Bau eines weiteren Einfamilienhauses würde es sich vielmehr um eine natürliche bauliche Entwicklung handeln, fand Hagn. Er versicherte auch auf Nachfrage von Carolin Machl (CSU), dass die Stadt die „volle Kontrolle“ über das Baurecht habe und damit eine Bebauung sogar in einer zweiten Reihe auszuschließen sei. „Diese Anträge werden kommen“, prophezeite jedoch Thomas Mandl (SPD), der einen „Domino-Effekt“ und das Öffnen der „Büchse der Pandora“ befürchtete. Der Antrag sei „lange eingefädelt“, mutmaßte er.

Erneuter Hausbau am Golfplatz: „Würde eine Lücke schließen“

Reihum meldeten sich die Stadträte zu Wort. Zu den Befürwortern zählte Andreas Obermüller (FWG). Für ihn handle es sich um ein „bescheidenes Häusl mit Garage“. Weil Tegernsee schon 2016 dafür gewesen sei, könne man jetzt nicht dagegen sein. „Tegernsee ist doch kein Museum“, sagte Obermüller, der kein Argument wisse, um fundiert dagegen zu sein. Rudolf Gritsch (CSU) zeigte sich gar froh, hier eine bauliche Entwicklung zulassen zu können. Der Standort biete sich als Wohngebiet an, daher könne er guten Gewissens zustimmen. Für Markus Schertler (FWG) würde das Vorhaben eine „Lücke am Ledererweg“ schließen. Dieser Auffassung war auch Andreas Feichtner (CSU): „Lieber ein Einfamilienhaus wie wieder eines dieser Mehrfamilienblocks“.

Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG) outete sich als Gegner und sah, dass bereits mit der damaligen Genehmigung jetzt die Steine am Fallen seien und es leider logisch sei, wenn nun die Lücke gefüllt werde. Er sah ein Argumentationsproblem für die Zukunft, wenn es um weitere Fälle im Außenbereich gehe.

Rathauschef Hagn bedankte sich am Ende für die „gute Diskussion“ und erntete mehrheitliche Zustimmung. Mit 12:3 Stimmen wurde der Startschuss gegeben für die erneute Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplans, deren Kosten der Antragsteller übernehmen muss.

Der neue Golfplatz-Pächter: Ein ehemaliger Sternekoch

Klein, aber fein: Der vor etwa 30 Jahren angelegte Golfplatz zwischen Tegernsee und Rottach-Egern verfügt lediglich über sechs Bahnen. Golfer können hier vor allem ihr kurzes Spiel üben. Seit Anfang dieses Jahres ist er in neuen Händen, wie unsere Zeitung jetzt erfahren hat und wie Franz Schabmair, Inhaber des Geländes, auf Nachfrage bestätigt. Dieter Maiwert, ehemals Sternekoch in Rottach-Egern, der seit 2019 die zum Golfplatz gehörende Gastronomie „Hütte bei Maiwert“ betreibt, ist jetzt auch Pächter des Kurzplatzes. Er löst damit die Golfplatz Waakirchen Tegernsee Betriebs GmbH ab, die den Platz zuletzt gepachtet hatte.



Die vergangenen Jahre waren eng verknüpft mit dem Bau und der Entwicklung des Golfplatzes in Piesenkam durch den Investor Karl-Heinz Krutz. Konkret bedeutete der 18-Loch-Platz in Piesenkam das Aus für den Birdie Golf Club Tegernsee. Ende 2016 wurde der Club aufgelöst und das Vermögen an bedürftige Menschen im Tegernseer Tal verschenkt. Weil der Kurzplatz gut ins Konzept passte, wurde er an die Piesenkamer Betreiber verpachtet.



Jetzt will Ex-Sternekoch Maiwert die Golfer auf den Platz locken und danach ins Lokal. „Der Golfplatz wird gut angenommen“, berichtet Maiwert.

