Heimische Pflanzen fürs neue Naturparadies

Von: Gerti Reichl

Teilen

Am Ufer des Tegernsees an der Schwaighofbucht werden dieser Tage heimische Gehölze gepflanzt – ein weiterer Schritt zur Renaturierung. © Thomas Plettenberg

Mit der Bepflanzung der Uferbereiche hat die nächste Etappe der Renaturierung der Schwaighofbucht begonnen. Wo bisher Schlamm Sorgen machte, soll ein neues Naturparadies entstehen.

Tegernsee - Im Auftrag des Wasserwirtschaftsamts (WWA) Rosenheim und in Abstimmung mit der Stadt und der Stadtgärtnerei wurden standortgerechte Gehölze angeliefert, die nun von Mitarbeitern der Flussmeisterstelle eingesetzt werden. „Es handelt sich um Weiden, Rosen, Hartriegel und andere Pflanzen, die hier am Tegernsee vorkommen und hier auch wachsen“, berichtet Andreas Holderer, Abteilungsleiter im WWA. Die Beschaffung der Pflanzen sei allerdings nicht ganz einfach gewesen. „Es gab Lieferschwierigkeiten“, so Holderer.

Renaturierung der Schwaighofbucht: 400 Quadratmeter Schilfmatten schon ausgelegt

Damit kommt das Wasserwirtschaftsamt seinem Ziel näher, die Schwaighofbucht in ein Naturparadies zu verwandeln. Wie berichtet, waren in einem ersten Schritt im vergangenen Juli 400 Quadratmeter Schilfmatten über den Schlamm gelegt worden. Ein dicker Schilfgürtel soll sich nun hier bilden – als Gegenentwurf zur Entschlammung, über die jahrelang kontrovers diskutiert worden war.

Ob der Plan zum Erfolg führt, muss sich noch zeigen. Am Schilfgürtel ist auch eine Aussichtsplattform zum Wasser hin geplant. Dann können Spaziergänger, denen weiterhin Uferwege und Ruhebänke zur Verfügung stehen, einen ganz besonderen Blick auf die Rückeroberung der Natur an dieser Stelle werfen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter. Melden Sie sich hier an.

gr