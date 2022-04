Herzog öffnet seine Räume in Tegernsee: Ausstellung erinnert an Abt Odilo Lechner(† 2017)

Von: Alexandra Korimorth

Die Ausstellungsmacher: Herzog Max in Bayern (l.) und Fotograf Hans-Günther Kaufmann. © Stefan Schweihofer

Für die Ausstellung „Vergelt’s Gott, Odilo“ öffnet die herzogliche Familie Ende April ihre Räume in Schloss Tegernsee. Im interview verraten Herzog Max in Bayern und Fotograf Hans-Günther Kaufmann, was Besucher erwartet.

Tegernsee – Eine königliche Hoheit als Ausstellungsmacher, die herzoglichen Räume im Schloss Tegernsee als Galerie und spirituelle Landschaftsfotografien von Hans-Günther Kaufmann mit inspirierenden Zitaten des 2017 verstorbenen Benediktiner-Abts Odilo Lechner: Eine außergewöhnliche Wanderausstellung erlebt am 30. April 2022 in Tegernsee ihren Auftakt. Im Interview verraten Herzog Max in Bayern und Kaufmann, wie es zu der ungewöhnlichen Schau „Vergelt’s Gott, Odilo“ kam, was die Besucher dabei erwartet und womit im kommenden Jahr noch zu rechnen ist.

Königliche Hoheit, Herr Kaufmann, wie kam es zur Idee für die Ausstellung?

Herzog Max: „Die Idee kam von Herrn Kaufmann. Es sind ja im Grunde zwei Ausstellungen, um die es sich dreht. Zum einen war da die Idee für eine Hommage an Abt Odilo Lechner von der Abtei St. Bonifaz München und dem Kloster Andechs, zum anderen die zu einer Ausstellung mit Fotos und Bildern unserer Familie und der Geschichte der Fotografie. Dann hat Herr Kaufmann vorgeschlagen, diese zu verbinden. Das ist bei uns natürlich auf sehr offene Ohren getroffen.“

Hans-Günther Kaufmann: „Ich weiß nicht, ob die Idee von mir war, aber sie war plötzlich da. (lacht) Wir möchten an den Benediktiner-Abt und seine Botschaft von der „Weite des Herzens“ erinnern. Abt Odilo wird von vielen in seiner Größe jetzt im Abstand erst erkannt.“

Haben Sie die Ausstellung bewusst in diesen Krisenzeiten angesetzt?

Kaufmann: „Ich glaube, dass uns gerade in diesen Zeiten – da wir es mit Krieg, Corona und dem Klimawandel zu tun haben – so glaubwürdige Persönlichkeiten, die ihren Anspruch leben oder gelebt haben, helfen können, diesen Krisen zu begegnen. Abt Odilos Credo von der „Weite des Herzens“ ist ein zentrales Thema und eine Botschaft in unsere Zeit.

„Er gibt Hoffnung und Orientierung“

Herzog Max: „Der Termin hat sich so ergeben. Aber es trifft sich an sich gut. Abt Odilo war so ein leuchtendes Vorbild für sehr viele Menschen. Und gerade in einer Zeit von so schweren Krisen und Wirrnissen ist so ein Mensch besonders wertvoll. Er gibt Hoffnung und Orientierung. Ich meine, dass sich die Botschaften von Abt Odilo und der Ort, wo sie übermittelt werden, wirklich gut treffen. Tegernsee war ja die längste Zeit seiner langen Geschichte ein wichtiges Benediktinerkloster. Etwas von diesem benediktinischen Geist ist bis heute hier spürbar.“

„Es ging ihm nie um seine Person, sondern immer um seine Botschaft“

Abt Odilo ist vor rund fünf Jahren gestorben. Wie kann er jetzt helfen?

Kaufmann: „Die Ausstellung zeigt Interpretationen seiner Spiritualität, und man hört ihn im O-Ton. Als wir vor langen Jahren einmal an einem unserer Bücher gearbeitet haben, schlug Abt Odilo vor, seine Betrachtungen, die er übrigens stets druckreif gesprochen hat, auf Tonband aufzunehmen, um sie – ich zitiere – „dann mal für eine Ausstellung verwenden“ zu können. Was dabei Gänsehaut macht, ist, dass die Texte, die er spricht, auf die Bilder, die lange später entstanden sind, absolut passen. Das sind Zufälle, die man nicht erklären kann.“

Konkret, was erwartet den Ausstellungsbesucher?

Kaufmann: „Wir werden seine Stimme via Lautsprecher über den Raum legen. Somit führt Abt Odilo die Besucher durch seine Gedankenwelt. Er spricht viel vom Ursprung, von Neuanfang, von der Bedrohung der Ressourcen der Natur. Er spricht viel von Licht und Dunkel, aber auch von Liebe und Weite. Das wird sich in zwölf meiner sehr großformatige Fotografien – sechs in Farbe, sechs in Schwarz-Weiß – wiederfinden. Sie werden in einer besonderen Weise in den privaten Herzoglichen Gemächern, im Vestibül, präsentiert. Außerdem können sich die Ausstellungsbesucher den 45-Minuten-Film über Abt Odilo mit dem „Mönch in München“ ansehen, den ich zu seinem 80. Geburtstag für den Bayerischen Rundfunk gemacht habe.“

Ist es eine Ausstellung für den Glauben und die Innenschau?

Herzog Max: „Das geht bei Abt Odilo gar nicht anders. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Es geht nur darum, glaube ich. Es ist Abt Odilo nie um seine Person gegangen, sondern immer um seine Botschaft.“

Ihre Ausstellung fällt auch in eine Zeit, in der sich die katholische Kirche in einer der größten Krisen ihrer Geschichte befindet.

Herzog Max: „Es trifft sich auch hier so, dass es zusammenfällt. Aber ich meine, dass es gerade in einer Zeit, in der die Verfehlungen von so vielen Männern der Kirche aufgezeigt worden sind, ganz besonders wichtig und richtig ist, auf einen so großartigen Kirchenmann wie Abt Odilo hinzuweisen, und dass besonders wertvoll ist, zu zeigen, dass es solche auch gibt.“

Landschaft © grafien und Sinnsuche: Seine Motive – hier die Fraueninsel mit der Abtei Frauenwörth – stellt Fotograf Hans-Günther Kaufmann aus Miesbach in der Ausstellung Zitaten von Abt Odilo Lechner gegenüber. Foto: Hans-Günther Kaufmann

„Odilo hat Bayern geliebt und im besten Sinne verkörpert“

Warum war Abt Odilo so glaubwürdiger als mancher seiner Kollegen?

Kaufmann: „In den 40 Jahren unserer Freundschaft hat mich immer beeindruckt, dass Abt Odilo stets auf Augenhöhe mit den Menschen kommuniziert hat. Er hat immer mit dem Herzen gesprochen und die Menschen auch angesehen. Er hat die Menschen geliebt, er hat das Leben geliebt. Das typisch Bayerische ist ja „leben und leben lassen“ und trotzdem eine feste Überzeugung, einen festen Standpunkt zu haben. Odilo war schon sehr bayerisch. Er hat dieses Bayern geliebt und im besten Sinne verkörpert.“

Wo ist die Verbindung zu der Ausstellung der Fotos der Wittelsbacher, die Sie für 2023 vorbereiten?

Kaufmann: „Hierzu wird es innerhalb von „Vergelt’s Gott, Odilo“ Einblicke, eine Art Preview geben – auf historische Fotografien von Mitgliedern des Hauses Wittelsbach, die bisher in Privatsammlungen und im Geheimen Hausarchiv der Wittelsbacher lagen und der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren, jedoch jetzt vom Kurator Bernhard Graf zusammengestellt werden. Dazu wird der Historiker und BR-Filmemacher einen eigenen Bildband mit dem Titel „Die Wittelsbacher im Rampenlicht. Foto und Film erobern das Königreich Bayern“ beim Allitera-Verlag publizieren.

Herzog Max: „Die beiden Ausstellungen gehören zusammen. So wie hier jetzt schon ein kleiner Teil der Ausstellung „Im königlichen Rampenlicht“ zu sehen ist, werden die Fotografien meiner Familie dann in München 80 Prozent der Gesamtausstellung ausmachen. Abt Odilo, St. Bonifaz München und Kloster Andechs, welches von Ludwig I. gegründet wurde und wo sich auch seit Abt Odilo die Grablege der Familie Wittelsbach befindet, gehören da natürlich auch dazu.“

Ausstellung in den herzoglichen Räumen im Schloss Tegernsee

Die Ausstellung „Vergelt’s Gott, Odilo“ ist von Samstag, 30. April 2022, bis Freitag, 6. Mai 2022, täglich von 10 bis 16 Uhr in den Herzoglichen Räumen im Schloss Tegernsee zu sehen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Sie gehen komplett an St. Bonifaz München für die Obdachlosenhilfe, die auch Geflüchtete aus der Ukraine unterstützt. Danach tourt die Ausstellung durch Klöster, Kirchen und Kultureinrichtungen wie Schloss Kempfenhausen und die Erzabtei St. Ottilien, wo sie zwei Monate lang zu sehen sein wird.

ak