Feuerwehren zweimal im Einsatz

Zweimal war der Einsatz der Feuerwehren am Montag gefragt. Einmal in Tegernsee und einmal zwischen Gmund und Hausham.

Tegernsee/Gmund - Zweimal mussten Feuerwehren am Montag ausrücken.

Kurz vor Mittag hieß es in Tegernsee zunächst: Fahrzeugbrand in der Schwaighofstraße. Die Wehr rückte mit 14 Mann unter dem Kommando von Wolfgang Winkler aus. Dann stellte sich heraus, dass am 18 Jahre alten Audi einer Dürnbacherin der Kühler übergekocht war. Das Malheur war schnell beseitigt.

Kurz vor 14 Uhr musste die Gmunder Wehr mit sechs Mann zum „Schuss“ auf der Staatsstraße Richtung Hausham eilen. Ein riesiger Ast lag auf der Fahrbahn und musste beseitigt werden. Die Straße war für 30 Minuten halbseitig gesperrt, sagt Kommandant Thomas Hilgenrainer auf Nachfrage der Tegernseer Zeitung.

gr