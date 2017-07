Hochwasser-Gefahr: Wo es im Landkreis brenzlig werden kann

Es regnet und regnet im ganzen Landkreis Miesbach. Die Flussläufe sind schon merklich angeschwollen. Das Wasserwirtschaftsamt geht davon aus, dass die Pegel weiter steigen.

Landkreis - Starker Dauerregen, drei Tage lang. Die Zuflüsse zu Tegernsee und Schliersee sind gewaltig angeschwollen. Die Weißach bei Kreuth-Oberhof ist zum reißenden Strom geworden. Ähnlich ist die Stimmung an den anderen Zuflüssen an Tegernsee und Schliersee. Leitzach, Schlierach und Mangfall schwellen sogar noch stärker an.

Feuerwehr muss Pkw aus reißender Aurach bergen

So auch bei der Aurach vor Neuhaus: Dort sind die Wassermassen am Mittwochvormittag so stark, dass die Feuerwehr mehrere Stunden und einen Spezialkran braucht, um einen Pkw nach einem Unfall wieder aus dem Bach zu bekommen. Der Fahrer kommt dank engagierter Ersthelfer mit dem Leben davon.

Das sagt der Kreisbrandrat

Gleichzeitig kann Kreisbrandrat Anton Riblinger (stand 12.40 Uhr am Mittwoch) Entwarnung geben. „Bisher verzeichnen wir keinerlei Feuerwehreinsätze wegen Hochwasser“, sagt er. Etwaige technische Hilfeleistungen bei Überflutungen in der Nacht auf Donnerstag kann er nicht ausschließen. Aber das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim (WWA), das alle Pegel im Landkreis überwacht, habe bisher keine Warnung an die Einsatzzentralen herausgegeben.

Pegel-Stände - hier wird es noch gefährlich

Und tatsächlich liegen die meisten Pegel am Mittwochnachmittag noch unter der ersten Meldestufe. Tegernsee und Schliersee steigen an Montag und Dienstag nur gemächlich an. Im Verlauf des Mittwochs wird die Kurve steiler.

Erste Warnschwelle am Tegernsee

So geht das WWA davon aus, dass der Tegernsee bis Donnerstagmittag die erste Meldestufe erreichen wird.

Erste Meldestufe heißt, einzelne Uferbereiche können überflutet werden. Einige ufernahe Straßen müssen eventuell gesperrt werden. Für bewohnte Gebiete besteht noch keine Gefahr.

Etwas bedrohlicher sieht es bei den Flüssen im Landkreis aus. Mangfall, Schlierach und Leitzach werden in der Nacht auf Donnerstag die erste Meldestufe deutlich überschreiten. Soviel scheint gesichert.

Mangfall und Leitzach könnten noch stärker anschwellen

Während die Schlierach laut WWA nach der ersten Meldestufe ihren Zenit schon überschritten hat, sieht es bei der Mangfall gefährlicher aus. Dort wird wohl in der Nacht auch die Meldestufe zwei überschritten. Genauso geht das WWA bei der Leitzach von einem rasanten Anstieg noch bis Donnerstagmittag aus. Bei beiden Flüssen herrscht im Moment allerdings ein großer Vorhersage-Unsicherheitsbereich.

Große Messunsicherheit bei Mangfall und Leitzach

Im Klartext heißt das: Auch das WWA kann nicht hunderprozentig sagen kann, wie viel es noch in der Nacht regnet und was der Boden dabei noch schlucken kann. Deshalb gibt die Behörde eine Vorhersagen-Spanne heraus. Während der untere bereich dieser Spanne noch nicht mal die zweite Meldestufe erreicht, geht ein theoretischer Höchstwert für Donnerstag bei Leitzach und Mangfall in Richtung Jahrhunderhochwasser 2013. Die tatsächliche Vorhersage ist allerdings davon weit entfernt.

Und am Donnerstagmittag ist der Spuk dann auch wieder vorbei. Der Regen lässt nach und hört zum Abend völlig auf. Und fürs Wochenende herrscht schon wieder Hochsommer.

kmm