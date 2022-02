Hoffnung auf die Rückkehr der Feier-Saison: Der Veranstaltungskalender steht

Von: Christina Jachert-Maier, Gerti Reichl

Lang ist’s her: Mit dem Waldfest der Kreuther Fußballer beginnt die Feier-Saison am Tegernsee – wenn gerade keine Pandemie alles lahmlegt. © Archiv Mm

Es gibt Hoffnung für die Feier-Saison 2022 am Tegernsee. Und noch ein wenig mehr als das: Die Termine für Wald- und Seefeste, das Gmunder Volksfest, den Tag der Blasmusik und andere Festivitäten sind gesetzt. Zwar unter Vorbehalt, aber mit einigem Optimismus.

Tegernseer Tal – Ein Blick auf die Homepage www.tegernsee.com lässt die Pandemie vergessen. Unter der Überschrift „Sommerzeit ist Waldfestzeit“ listet die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) vom Saisonauftakt im Juni mit dem Waldfest des FC Real Kreuth bis zum Finale am Ödberg in Ostin im August die Termine für all die seit nun zwei Jahren schwer vermissten Traditionsfeste auf. Auch die Seefeste in Rottach-Egern und Tegernsee stehen auf dem Programm. Ein Wiesseer Seefest entfällt heuer, weil am Westufer heuer mit dem Jubiläum „100 Jahre Bad“ so viel gefeiert wird, dass dafür kein Raum mehr bleibt.

„Diesmal ist die Situation anders“

Nur: Termine gab’s auch für 2021. Stattfinden konnte dann keines der großen Feste. „Aber diesmal ist die Situation anders“, sagt TTT-Chef Christian Kausch. Es zeichne sich ab, dass zum Frühjahr nach und nach Lockerungen in Kraft treten, die auch größere Feste wieder möglich machen. „Ich bin nicht euphorisch, aber optimistisch“, meint Kausch. Grundsätzlich denke er, dass man 2022 am Tegernsee wieder Wald- und Seefeste erleben werde. Vieles hänge davon ab, ob das Münchner Oktoberfest dieses Jahr stattfinde. „Aber da sieht es ja ganz gut aus.“ Letztlich sei aber abzuwarten, was die Pandemie-Lage wirklich zulasse.

Vorbesprechung mit den Bürgermeistern

Beim Abwarten allein belässt es die TTT freilich nicht. Wie und unter welchen Voraussetzungen in diesem Sommer Feste stattfinden können, wird Thema einer Bürgermeisterdienstbesprechung sein. „Wir werden da nicht blauäugig reinlaufen“, versichert Kausch. Zu bedenken gibt es vieles. Was, wenn 1000 Besucher zugelassen werden, aber 3000 kommen? Lässt sich die Zahl überhaupt eindämmen, ohne große Enttäuschungen auszulösen? Im Fall der Waldfeste komme hinzu, dass die Vorstände der veranstaltenden Vereine persönlich haftbar gemacht werden können, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Alle seien bestrebt, die Feste nach Möglichkeit stattfinden zu lassen, meint Kausch: „Aber nicht um jeden Preis.“

Alles hängt von der Pandemie-Lage ab

Klare Aussagen werden erst möglich sein, wenn sicher ist, wie die Corona-Vorgaben zum Zeitpunkt der Feste aussehen. Kleinere Formate wie „Wiessee rocks“ haben sich schon im Vorjahr bewährt, Ohnehin sei leichter, zum Beispiel die 100-Jahr-Feier in Bad Wiessee an Corona-Vorgaben anzupassen als altbekannte Traditionsfeste in eine neue Form zu pressen. Ein „Seefest light“ etwa kann sich Kausch schwer vorstellen.

Gmunds Bürgermeister ist optimistisch

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung in Gmund am Dienstagabend verbreitete Bürgermeister Alfons Besel (FWG) jedenfalls Hoffnung auf ein Jahr 2022 mit Veranstaltungen: „Der Tag der Blasmusik soll am 4. September stattfinden“, verkündete der Rathauschef und sorgte für Vorfreude auf die zünftige und traditionsreiche Veranstaltung, die zwar 2021 trotz Pandemie stattfinden konnte, aber weitaus weniger Publikum zuließ. Unter 3G-Regeln spielten sechs Blaskapellen auf, flott präsentiert von Alt-Bürgermeister und Tag-der-Blasmusik-Erfinder Georg von Preysing. Man habe den Termin vorverlegt, weil auch der Rosstag in Rottach-Egern heuer wieder geplant sei und man da nicht in die Quere kommen wollte, kündigte Besel an. Ein konkreter Termin für den Aufmarsch der Rösser und Kutschen steht noch nicht fest. Besel zeigte sich überzeugt, dass auch beim diesjährigen Tag der Blasmusik das Wetter mitspiele, „wie zuletzt“.

„Es wird wieder“

Weil die Zeichen weiter auf Lockerung stehen, konnte Besel auch mit einem Termin für das Volksfest aufwarten. Aus der To-Go-Version, wie zuletzt, also dem Abholen von Hendl und Volksfest-Schmankerln, soll wieder die Full-Version werden – mit Zelt und Fahrgeschäften. Der Termin steht von Donnerstag, 12. Mai, bis Montag, 16. Mai, im Kalender. „Es wird wieder“, meinte Besel.

