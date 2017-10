Hoher Schaden auf Edeka-Parkplatz

Unfallflucht

Tegernsee - Wie die Polizei meldet, hatte eine 50-jährige Kreutherin am Samstagabend ihren Nissan Quasqai auf dem Parkplatz des Edeka in Tegernsee abgestellt. In der Zeit zwischen 19.30 bis 22.30 Uhr wurde der Wagen offensichtlich von einem anderen Verkehrsteilnehmer angefahren. Letzterer entfernte sich, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Der Schaden am Heck des Pkw beträgt circa 5000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Rufnummer 08022/98780 bei der Polizeiinspektion Bad Wiessee zu melden.