Hotel Bachmair Weissach und Ballooning-Tegernsee: Heißluftballon geht in Betrieb

Pfarrer spenden Segen

Von Alexandra Korimorth

Ballooning Tegernsee und das Hotel Bachmair Weissach kooperieren künftig mit einem gemeinsamen Heißluftballon. Das Gefährt wurde nun eingeweiht.

Weißach – Champagner-Dusche, Musik, geistlicher Segen und rund 200 Gäste: Bei der Taufe des Bachmair Weissach Heißluftballons strahlte das große „Taufkind“ geradezu um die Wette mit „Pate“ Korbinian Kohler und dem Team der Ballooning-Tegernsee-Flotte um Andreas Götschl.

Er ist 3400 Kubikmeter groß, grau, orange und weiß und trägt neben dem verschnörkelten BW-Logo die Aufschrift Bachmair Weissach Resort & Spa. Sein Korb bietet Platz für zwei bis vier Passagiere plus Pilot, und er ist das sechste „Baby“ der Flotte. Seit 2021 gingen die Balloner Michael Unger, sein Nachfolger Andreas Götschl und Hoteleigentümer Korbinian Kohler mit ihm, oder besser mit der Idee eines neuen Heißluftballons für das Tegernseer Tal, schwanger. „Wir hatten schon immer sehr viele Buchungen für Ballon-Fahrten aus dem Hotel. Da lag die Idee nahe, sich eigens für einen BW-Ballon zusammenzutun“, sagt Götschl, der Ballooning Tegernsee vor einem Jahr von Michi Unger als Geschäftsführer übernommen hat. Nicht nur, dass das Resort & Spa ein super Aushängeschild für das Tegernseer Tal sei, so Götschl. Seitens des Ballonfahrt-Unternehmens habe man auf die gestiegene Nachfrage nach Fahrten rund ums Jahr hin auch das Piloten-Team verstärkt. Der ideale Zeitpunkt also für Zuwachs.

200 Gäste beobachten Zeremonie

Rund 18 Monate haben Götschl, Kohler und ihre Teams erst den (Werbe-)Vertrag besiegelt, dann am Design für die Hülle gefeilt, den Ballon und Korb fertigen und prüfen lassen, ihn versichert und als „D-OHBW“ zugelassen. „Ballonfahren ist etwas Besonderes, Stilles, Erhabenes. Und wir freuen uns sehr, dies als einen Bauteil für das Gesamterlebnis unserer Gäste ermöglichen zu können“, berichtet Kohler. Zumal, wenn man im Ort ein so hochkarätiges Ballonunternehmen habe. Der Ballon-Pate strahlte übers ganze Gesicht, als am späten Freitagnachmittag der Spielmannszug auf die Wiese neben „Tegernsee Phantastisch“ zog, wo der Ballon schon zu seiner vollen Größe aufgerichtet stand. Er begrüßte die rund 200 Gäste, die die Zeremonie beobachteten, und versprach neue „Glücksmomente“, diesmal in der Luft.

Balloner Unger musste wegen des aufkommenden Bergwinds aus Kreuth ab und zu geräuschvoll mit Gas „ins Wort heizen“, damit der Ballon stabil an Ort und Stelle stehen blieb. Deshalb witzelte Kohler mit Blick auf das benachbarte neue Gebäude mit der Hackschnitzelheizung: „Die haben wir in Betrieb genommen, um Gas zu sparen, damit wir das jetzt mit dem Ballon verheizen können.“

Champagner-Dusche für Ballon

Dann schritt die Geistlichkeit zur Segnung des Ballons, der Piloten und aller künftigen Passagiere. Monsignore Walter Waldschütz meinte dabei: „Der Segen ist keine Versicherung, damit nichts passiert. Aber bei den Piloten besteht auch kein Risiko.“

Er ließ sich von seinem evangelischen Kollegen Martin Weber erleuchten, als dieser erklärte, dass die Heilige Maria von Loreto als Schutzheilige der Ballonfahrer gelte. Weber beschied: „Mit einem Ballon verlieren wir nicht die Bodenhaftung, sondern gehen nach oben, um einen Überblick zu bekommen. Das ist wichtig, um richtige und weitsichtige Entscheidungen treffen zu können.“ Und an Kohler gerichtet: „So wie Du das für den Tourismus im Tegernseer Tal tust.“

Es folgte die Champagner-Dusche für das „Taufkind“, das unter Applaus und im Takt zur fröhlichen Musik des Spielmannszugs hell gegen den abendlichen Himmel aufleuchtete. Das abschließende Ballonglühen geriet unter den erhabenen Klängen der Tegernseer Alphornbläser gerade für Gäste, die bis dato noch nie ein solches erlebt hatten, zutiefst eindrucksvoll. ak

