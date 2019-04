Kleinbrand schreckt Gäste auf 

Ein Kleinbrand hat am Montag (8. April) die Gäste des Hotels „Das Tegernsee“ aufgeschreckt. Kartonagen im Keller hatten Feuer gefangen.

Tegernsee - Eine "heiße" Stunde erlebten die Gäste des Tegernseer Hotels am Montagnachmittag. Wie Feuerwehr-Kommandant Wolfgang Winkler mitteilte, entzündeten sich gegen 14 Uhr in einem Kellerraum Kartonagen an einer Deckenlampe, worauf die Brandmeldeanlage auslöste.

Als die Feuerwehr an der Neureuth-Straße eintraf, hatten Hotel-Angestellte die brennenden Kartons schon ins Freie gebracht. Um den Rauch aus dem Gebäude zu blasen, setzte die Feuerwehr einen Drucklüfter ein.

Nach einer Stunde wurde der betroffene Abschnitt des Hotels wieder für die Gäste freigegeben. Sie hatten nach dem Alarm das Hotel vorsorglich verlassen müssen.

Die Tegernseer Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften ausgerückt. Das BRK war mit einem Rettungswagen und drei Ehrenamtlichen vor Ort.