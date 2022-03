„Hybride Sitzungen kein Hexenwerk“

Laptop, Mischpult, Kameras und Mikros: Für die digitalen Sitzungen im Rathaus Tegernsee ist viel Technik nötig. Nun soll der Sitzungssaal weiter modernisiert werden. © Stream 1

In vielen Bereichen sind Online-Sitzungen Alltag - in der Kommunalpolitik noch nicht. Tegernsee gehört mit Hybridsitzungen zu den Vorreitern in der Region. Nun zieht die Stadt erste Bilanz.

Tegernsee – Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gehören digitale Besprechungen zum Alltag in vielen Unternehmen. In der Politik, in vielen Stadt- und Gemeinderäten sind digitale Sitzungen aber immer noch die Ausnahme. Nicht so in der Stadt Tegernsee: Im Juli 2021 hatte Tegernsee bei einer Bauausschusssitzung erstmals einen Testlauf für eine Hybridsitzung gestartet, im Januar 2022 ging dann die erste Bauausschusssitzung ganz offiziell in hybrider Form über die Bühne.

Seither finden Stadtrats- und Ausschusssitzungen sowohl online als auch in Präsenz statt und ermöglichen den Räten die Teilnahme aus dem Home-Office. Zuvor war der Stadtrat ins Quirinal ausgewichen, wo, im Gegensatz zum engen Sitzungssaal im Rathaus, die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden konnten. Die Umrüstung mit digitaler Technik war hier jedoch nicht möglich, also folgte der Weg zurück ins Rathaus.

Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) zieht jetzt ein erstes positives Fazit: „Dank der hybriden Ratssitzungen können alle Ratsmitglieder an den Sitzungen teilnehmen, entweder wie gewohnt im Sitzungssaal oder direkt von zuhause aus.“

Individuelles Konzept für Tegernseer Stadtrat

Anfangs habe es innerhalb des Stadtrats kritische Stimmen und zahlreiche Fragen gegeben, so Hagn in einer Mitteilung. Diese hätten sich unter anderem um die Technik gedreht und darum, wie sich der Ablauf der Sitzungen in ein hybrides oder digitales Format übertragen ließe. „Uns war besonders wichtig, dass eine hybride Sitzung genauso abläuft wie eine klassische Sitzung im Rathaus“, sagt Hagn. „Alle Räte sollen gleichermaßen und in geordneter Reihenfolge zu Wort kommen, damit die Diskussion so stattfinden kann, als wenn alle vor Ort wären.“

Gemeinsam mit der Münchner Firma Stream1 wurde ein individuelles Konzept für Tegernsee erarbeitet: Vor Ort ist der Sitzungssaal mit mehreren Mikros ausgestattet, die die Wortbeiträge im Saal aufnehmen. Zwei Kameras übertragen die Sprechenden oder das Gesamtbild aller Räte bei Abstimmungen mit Handzeichen. Über einen Monitor mit Lautsprecher werden die zugeschalteten Räte aus dem Home-Office eingeblendet.

Als System wird das auch bei politischen Konferenzen etablierte System WebEx verwendet. Stream1-Geschäftsführer Martin Prankl, der bereits für Gemeinden wie Gmund, Holzkirchen, Feldkirchen oder Hohenbrunn Bürgerversammlungen übertragen hat, sitzt in Aying selbst im Gemeinderat. Wegen einer Quarantäne hatte er 2021 selbst Gemeinderatssitzungen verpasst, was ihn sehr geärgert habe. „Denn technisch ist eine hybride Sitzung kein Hexenwerk“, so Prankl.

Womöglich Umbau des Sitzungssaals

Trotz erfolgreicher Digitalisierung freut sich Bürgermeister Hagn auf die Zeit nach Corona. „Auch wenn sich die digitalen Sitzungen bewährt haben, so hoffen wir natürlich, möglichst bald die Stadtratssitzungen wieder komplett von Angesicht zu Angesicht im Rathaus abhalten zu können.“

Vielleicht in einem größeren Sitzungssaal? Das wird sich noch zeigen: Es wird bereits über eine Vergrößerung des bisherigen Sitzungssaals im Rathaus nachgedacht. Dazu müssten jedoch ein angrenzendes Büro und das Trauungszimmer aufgelöst werden. „Da müssen Wände verschoben und Räume entkernt werden“, sagt Hagn. Daher müsse der Denkmalschutz ein Wort mitreden.

Der künftig größere Sitzungssaal soll dann eine moderne Präsentationstechnik und auch eine gute Lüftung bekommen. Über Ideen auf dem Schreibtisch des Bürgermeisters ist das Vorhaben aber noch nicht hinausgekommen. „Wir sind gerade mehr als ausgelastet mit unseren laufenden Vorhaben“, merkt Hagn an. Dennoch: Inklusive Modernisierung von Bücherei und Lesesaal wurden heuer 50.000 Euro im Investitionsprogramm eingestellt. 500.000 Euro sind im kommenden Jahr für die Modernisierung vorgesehen.

