Illegal angelegter Hanggarten: Muss er zurück gebaut werden?

Von: Gerti Reichl

Entgegen den Vorgaben in der Gestaltungssatzung wurde dieses Hanggrundstück an der Olaf-Gulbransson-Straße terrassiert und bepflanzt. © Stefan Schweihofer

Ein aufwändig terrassierter Hanggarten beschäftigte jetzt den Bauausschuss. Es ging um dies Frage: Müssen die Steine, die so nicht genehmigt waren, wieder entfernt werden?

Tegernsee – In Tegernsee zu bauen, ist an vielen Stellen heikel. Nicht nur beengter Platz, etwa im Zentrum, sondern vor allem die steilen Hanglagen stellen eine große Herausforderung dar. Weil immer mehr Bauanträge mit Ausnahmen von der städtischen Gestaltungssatzung verbunden sind, plant die Stadt seit Längerem, die Satzung von 2018 auf den Prüfstand zu stellen und zu aktualisieren. Bei einer Klausur will der Stadtrat nun über die Satzung diskutieren. Bei der jüngsten Bauausschuss-Sitzung, wo sich Ausnahme-Anträge wie ein roter Faden durch die Tagesordnung zogen, wurden etliche Punkte mit Verweis auf die Klausur zurückgestellt.

Terrassierter Garten: Landratsamt machte Baukontrolle und stieß auf Widerspruch

Als besonders heikel entpuppte sich ein Fall an der Olaf-Gulbransson-Straße, die aktuell wegen der Verlegung zahlreicher Leitungen ohnehin im Fokus steht. „Eine alte Geschichte“, stieg Bauamtsleiterin Bettina Koch in die Thematik ein und berichtete, dass das Landratsamt schon 2019 bei einer Baukontrolle einen Verstoß bei der Freiflächengestaltung eines steilen Hanggrundstücks festgestellt hatte. Anstelle einer Terrasse und ansonsten einem abfallenden Garten, hatten die Bauherren den Hang aufwändig und mit riesigen Flussbausteinen terrassiert und üppig bepflanzt. Laut Paragraf 10, Absatz vier der Satzung ist dies aber nicht erlaubt. Darin heißt es: „Unbebaute Flächen müssen sich ohne unnatürlich wirkende Aufschüttungen oder Abgrabungen in die Umgebung einfügen. Terrassierungen des Geländes sind unzulässig. Die Errichtung von Stützmauern ist nur in Abstimmung mit der Stadt zulässig.“ Schon nach der Kontrolle 2019 hatte der Bauausschuss diese Form der Geländebearbeitung abgelehnt. Weil seither nichts zurück gebaut wurde, beschäftigte sich das Gremium jetzt erneut damit.

„Man hat wohl gehofft, dass buchstäblich Gras über die Sache wächst“, ordnet Rathauschef Johannes Hagn (CSU) die Dinge im Nachgang zur Sitzung ein. Auch Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG) findet es problematisch, wenn manche Bauherren sich einfach Rechte nehmen, während sich andere von vorne herein an die Satzung halten.

Terrassierung sinnvoll und richtig.

Ein schwieriger Fall, zumal, wie Rudolf Gritsch (CSU) formulierte, die „Terrassierung sinnvoll und richtig“, und „diese Form mit verteilten Stufen und Steinen sehr gut gelöst und mit dem Buschwerk schön aufgelockert“ sei. Auch Manuela Brandl (BürgerListe) hatte mit der Optik kein Problem. Hagn sah jedoch derzeit keine Möglichkeit, nachträglich zuzustimmen. Seinem Vorschlag, die Entscheidung zurückzustellen, die Bauherren zu bitten, den Antrag zurückzuziehen und den Umgang mit Hanggrundstücken zum Thema bei der Bau-Klausur zu machen, überzeugte das komplette Gremium.

Wann sich der Stadtrat zur Bau-Klausur trifft, konnte Hagn auf Nachfrage noch nicht sagen. Er hält Ausnahmen, „wenn sie aus baulicher Sicht begründet sind“, weiterhin für möglich. „Grundsätzlich dient die Satzung dazu, schlimmste Auswüchse zu verhindern“, so Hagn. Fest steht bereits, dass es bei der Klausur um weitere Punkte geht, etwa um Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie (Paragraf 5), um Baugestaltung (Paragraf 8) oder Garagen, Stellplätze und Nebengebäude (Paragraf 2). Gerade das Thema Parkplätze erfordert regelmäßig Einzel-Entscheidungen. Wie auch bei der aktuellen Sitzung, wo für ein Bauvorhaben an der Riedersteinstraße zwei Stellplätze fehlen und mit einer Geldsumme abgelöst werden müssten. Die Ausnahme wurde zunächst einstimmig abgelehnt. Für Hagn geht das Thema Parken nahtlos über in die ebenfalls seit Langem geplante Klausur zur Verkehrsthematik. Sie soll dieses Wochenende stattfinden.

gr