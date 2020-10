Neues Spiele-Paradies wartet im Tegernseer Kurgarten

Die Kinder können es kaum noch erwarten: Im Tegernseer Kurgarten entsteht derzeit ein wahres Spieleparadies. Vermutlich im November wird der neue Spielplatz eröffnen.

Die Stadt Tegernsee baut derzeit im Kurgarten einen riesigen Spielplatz

Die Arbeiten befinden sich auf der Zielgeraden - im November ist die Eröffnung geplant

Für das Projekt greift die Stadt auf ein Erbe zurück

Tegernsee – Die „Tegernsee“, ein stattliches, in mehrere Teile zerlegtes Holzschiff, ist schon bereit zum Entern. Der Kletterturm mit Rutsche steht an seinem Platz, die Schaukel ist befestigt. Zahlreiche weitere Spielgeräte wie Drehkarussell oder Drehscheibe sind schon in Position gebracht und verankert. Wer täglich durch den Kurgarten in Tegernsee spaziert, kann verfolgen, welche sichtbaren Fortschritte der Neubau des neuen Mega-Spielplatzes macht, den die Stadt da errichten lässt. Und man staunt nicht schlecht. Wo sich bisher grüner Rasen und Rosenbeete befanden, wird künftig der Nachwuchs seine helle Freude haben und nach Herzenslust toben können. „Es läuft wunderbar“, freut sich auch Tegernsees Geschäftsleiter Hans Staudacher und meint damit, dass die Baufirma, ein Landschaftsgestalter aus Bichl, bisher tadellos gearbeitet hat.

Spielplatz entsteht auf dem Dach der Sparkassen-Tiefgarage

Ende Juli begannen die Bagger zu buddeln, trugen zunächst den Rasen ab und sorgten für eine neue Tragschicht. „Anfangs waren die Arbeiten wohl etwas heikel, weil sich unter dem Kurgarten ja die Tiefgarage der Kreissparkasse befindet“, weiß Staudacher. Der Spielplatz steht also auf dem Dach der unterirdischen Stellfläche.

Auf 1500 Quadratmetern im mittleren Bereich des Kurgartens erstreckt sich das Spielareal, das schon bald eröffnet wird. „Ab November ist es soweit“, hofft Staudacher und berichtet, dass der Fortschritt der Bauarbeiten natürlich vom Wetter abhänge und demnächst noch ein Rollrasen zwischen den Geräten verlegt werde, der noch anwachsen müsse.

Für das 360.000 Euro teure Projekt greift die Stadt auf das Hiltl-Erbe zurück

Was die Investitionskosten von rund 360.000 Euro betrifft, so kann die Stadt auf ein dickes Erbe zurückgreifen. Es stammt von der 2014 in Rottach-Egern verstorbenen Unternehmerin Hedwig Hiltl. Sie hat testamentarisch festgelegt, dass ihr Erbe sozialen Zwecken sowie dem Jugend- und Seniorenbereich zugute kommen soll. Auch die Gemeinden Rottach-Egern, Gmund und Bad Wiessee profitieren davon. Dem Diakonieverein Tegernseer Tal half es bereits bei der Finanzierung seiner neuen Tagespflege in Bad Wiessee, sie trägt den Namen der Gönnerin. Auch in Tegernsee, weiß Kämmerer Jürgen Mienert, arbeite die Stadt gerade an einer Infotafel, die am Spielplatz zu Ehren der Gönnerin aufgestellt werden soll.

Tage des Spielplatzes an der Hochfeldstraße sind gezählt

Die Tage des Spielplatzes an der Hochfeldstraße sind derweilen gezählt. Bekanntlich wird die Fläche für den Neubau des Feuerwehrhauses benötigt – der nächsten Großbaustelle der Stadt. Wenn das Spiele-Areal im Kurgarten eröffnet ist, wird er abgebaut. „Was noch brauchbar ist, kommt zum Spielplatz an der Schwaighofstraße“, sagt Staudacher.

