Im Wald, im Dorf und am Seeufer: Feier-Marathon rund um den Tegernsee

Von: Gabi Werner

Das ganze Dorf war auf den Beinen, als die Waakirchner Ortsvereine nach sechs Jahren Pause wieder zu ihrem Dorffest luden. © Thomas Plettenberg

Lichterfest in Gmund, Dorffest in Waakirchen und zwei legendäre Waldfeste: Drei Tage lang wurde rund um den Tegernsee gefeiert. Der Besucherandrang war riesig.

Tegernseer Tal/Waakirchen - Die Waakirchner hatten einiges aufzuholen: Nach seche Jahren Pause konnten sie am Freitag und Samstag (23. und 24. Juni) endlich wieder in großer Runde ihr Dorffest feiern. Die Resonanz war gewaltig. „Das ganze Dorf war da“, freute sich Mitorganisator Georg Rausch. Angesichts des großen Erfolgs steht für ihn bereits fest: Das nächste Dorffest wird nicht wieder so lange auf sich warten lassen - eine Neuauflage ist bereits in zwei Jahren geplant.

Über mangelndes Besucherinteresse konnten sich auch die Sportfreunde Gmund-Dürnbach bei ihrem traditionellen Lichterfest am Samstag (24. Juni) nicht beklagen. Bereits tagsüber war mit einem attraktiven Kinderprogramm und Live-Musik jede Menge geboten. Bei Einbruch der Dunkelheit wurden dann tausende Teelichter in den See gesetzt, die für magische Momente sorgten.

Unter einem guten Stern standen auch die beiden Waldfeste, die am Wochenende am Tegernsee stattfanden. Während am Freitag und Samstag (23. und 24. Juni) der Ski-Club Bad Wiessee seine vielen Gäste im Abwinkler Kurpark bewirtete, setzten die Hirschbergler aus Kreuth am Sonntag (25. Juni) den Waldfest-Marathon nahtlos fort. Sie luden zum traditionellen Trachten-Waldfest an der Wallbergstraße ein. Beide Vereine durften sich über zahlreiche Besucher freuen. Glücklich all jene, die einen freien Platz an den Biertischen oder unter den Schatten spendenden Sonnenschirmen ergattern konnten.

Ein voller Erfolg war das Waldfest des Ski-Clubs Bad Wiessee im Abwinkler Kurpark © Thomas Plettenberg

Die Jugendgruppe der Hirschbergler hatte beim Waldfest des Trachtenvereins einen viel beklatschten Auftritt. © Thomas Plettenberg

Als Publikumsmagnet erwies sich einmal mehr das Lichterfest in Gmund. © Thomas Plettenberg