Interview: Tegernseer Grundschulleiterin erleichtert über Wegfall von Maskenpflicht

Von: Gabi Werner

Auch im Klassenzimmer mussten die Grundschüler – hier ein Mädchen mit der Tegernseer Rektorin Claudia Horstmann – über Monate hinweg eine Maske tragen. Ab Montag entfällt diese Corona-Regel. © Thomas Plettenberg

Ab Montag (21. März) entfällt für die Grundschüler die Maskenpflicht im Unterricht. Erleichterung oder Gefahr? Wir haben bei der Rektorin der Grundschule Tegernsee nachgefragt.

Tegernsee – Die meisten Corona-Regeln bleiben in Bayern vorläufig noch bestehen. Im wahrsten Sinne des Wortes aufatmen können aber die Kinder an den Grund- und Förderschulen. Für sie gilt ab Montag, 21. März, keine Maskenpflicht mehr während des Unterrichts. Heißt: An ihrem Platz im Klassenzimmer dürfen die Schüler ihre Masken abnehmen. Außerhalb des Klassenzimmers – also beispielsweise auf den Gängen – bleibt die Maskenpflicht aber bestehen. Wir haben mit Claudia Horstmann (59), seit 2015 Rektorin der Grundschule Tegernsee, über die anstehende Lockerung gesprochen.

Frau Horstmann, ab Montag entfällt für die Grundschüler die Maskenpflicht im Unterricht. Sind Sie erleichtert oder besorgt?

Claudia Horstmann: Ich bin sogar sehr erleichtert. Für unsere Kinder ist die Aufhebung der Maskenpflicht am Platz jetzt dringend notwendig. Die Schüler haben die Maskenpflicht zwar hingenommen, aber es war für sie schon nervig, immer ein halbnasses Tuch vor dem Mund zu haben.

Sie glauben also, dass die Maßnahme trotz steigender Inzidenzen zu vertreten ist?

Claudia Horstmann: Die Masken haben in der Hochphase von Delta sicher gute Dienste geleistet. Ich glaube aber, dass wir mittlerweile genügend anderweitige Schutzmaßnahmen an den Schulen haben. In den Klassenzimmern gibt es Lüftungsgeräte und wir sorgen ständig für Frischluft. Auch die regelmäßigen Pooltests bleiben ja bestehen. Und das ist auch gut so.

Wie sieht Ihr Lehrerkollegium die Sache?

Claudia Horstmann: Ich glaube, auch für die Lehrkräfte ist der Wegfall der Maskenpflicht bei den Kindern eine Erleichterung. Sie mussten die Schüler ständig daran erinnern, nach dem Trinken die Maske wieder aufzusetzen – die blieb dann nämlich häufig unterm Kinn hängen. Auch sind immer wieder Masken kaputt gegangen und man musste auf die Schnelle Ersatz aus dem Lehrerzimmer holen. Die Lehrer selbst werden während des Unterrichts ja weiterhin eine Maske tragen – auch das bietet für sie einen Schutz.

War Ihre Schule zuletzt denn schwer von Infektionen getroffen?

Claudia Horstmann: Die Kolleginnen und Kollegen haben mittlerweile bis auf wenige Ausnahmen fast alle eine Corona-Erkrankung durchgemacht. Die meisten hatten sich innerhalb der Familien angesteckt. Auch bei den Schülern hatten wir während der Omikron-Welle sehr viele Ausfälle.

Hinter Ihrer Schule liegt also eine schwierige Zeit. Wie konnten Sie die Ausfälle der Lehrkräfte kompensieren?

Claudia Horstmann: Das Schulamt konnte tatsächlich keine mobilen Reserven mehr zur Verfügung stellen – wir haben das Problem also intern gelöst. Das funktionierte nur, indem unsere Teilzeitkräfte Mehrarbeit geleistet haben, ohne dafür bezahlt zu werden. Auch ich selbst war flexibel mit meinen Stunden. Das geht aber nur an so kleinen Schulen wie bei uns. Bei uns gilt: einer für alle, alle für einen. Je kleiner das Team ist, desto mehr hält es zusammen.

Sie glauben also, für die Kinder wird der Montag ein glücklicher Tag sein?

Claudia Horstmann: Kinder akzeptieren die Situation für gewöhnlich so, wie sie eben ist. Das sieht man auch an den Pooltests, die wir pro Klasse zweimal wöchentlich durchführen. Das machen die Kinder mittlerweile völlig selbstständig, da müssen wir gar nichts mehr sagen. Ich glaube aber, über den Wegfall der Maskenpflicht im Klassenzimmer werden die Kinder sehr happy sein.

Neben Corona gibt es derzeit mit dem schrecklichen Ukraine-Krieg ein zweites großes Thema, mit dem Ihre Schule konfrontiert ist.

Claudia Horstmann: Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Flucht der Menschen sind tatsächlich derzeit das noch größere Thema bei uns. Weil bereits Flüchtlingskinder aus dem Bastenhaus bei uns sind und 40 Prozent unserer Schüler ohnehin einen Migrationshintergrund haben, sind wir mit dem Thema Förderung zwar schon sehr vertraut. Trotzdem wird da einiges auf uns zukommen.

Inwiefern?

Claudia Horstmann: Unsere Lehrkräfte waren in den vergangenen beiden Jahren stark belastet. Die weitere Aufnahme von Schülern bedeutet daher eine supergroße Herausforderung. Trotzdem werden wir natürlich jedes Flüchtlingskind, das bei uns vor der Türe steht, mit offenen Armen in Empfang nehmen.

