Interview: Warum der DAV Tegernsee jetzt Entspannungs-Wandern anbietet

Von: Gabi Werner

Teilen

Als Wanderführerin des DAV bietet Carolin Machl nicht nur sportliche Touren in die Tegernseer Berge an. Ihr neues Angebot dient der Entspannung. © privat

Es muss nicht immer „höher, schneller, weiter“ sein. Carolin Machl von der Alpenvereins-Sektion Tegernsee bietet jetzt entspannende Wanderungen für Stressgeplagte an. Die Gründe erklärt sie im Interview.

Tegernsee – Carolin Machl ist seit vielen Jahren in den Bergen zuhause. Die 54-Jährige leitet nicht nur die Geschäftsstelle der Alpenvereinssektion Tegernsee im Haus des Gastes, sondern führt als zertifizierte Trainerin regelmäßig auch Ski- und Bergtouren für die Sektion. Der Aufenthalt in der Natur, sagt sie, kann wohltuend sein für Körper und Geist. Deshalb bietet die Tegernseerin für die DAV-Sektion heuer etwas Neues an: „Stressreduktion durch Bergwandern“ nennt sich das zwölfwöchige Programm, das sich speziell an stressgeplagte Menschen wendet. Im Interview erklärt Naturcoach Machl, wie diese Touren ablaufen und warum das Motto nicht immer „höher, schneller, weiter“ sein muss.

Frau Machl, mit Ihrem neuen Angebot wollen sie bewusst die Entspannung beim Bergwandern fördern. Aber mal ehrlich: Sollte Wandern nicht eigentlich immer der Erholung dienen?

Carolin Machl: Gerade in der Corona-Zeit haben viele das Wandern für sich entdeckt, weil sie intuitiv spüren, dass es ihnen gut tut. Viele sind dabei aber leistungsorientiert in den Bergen unterwegs. Wir verfolgen mit unserem Angebot einen völlig anderen Ansatz.

Nämlich welchen?

Carolin Machl: Das Motto der Touren lautet: bewusster, langsamer, intensiver. Wenn jemand im Alltag ohnehin schon unter Stress steht, kann ein intensives Training zusätzlichen Stress bedeuten. Für den Blutdruck und die Herzfrequenz kann das belastend sein. Stress ist in unserer Gesellschaft ein akutes Thema – das merke ich auch in meinem persönlichen Umfeld. Die Kombination aus Natur, Bewegungen und speziellen Übungen kann da sehr effektiv helfen.

Was ist das Besondere an Ihren Wanderungen?

Carolin Machl: Das Besondere ist, dass es tatsächlich darum geht, die Natur als Entschleunigungsmedium zu nutzen. In die Wanderungen werden auch Übungen wie spezielle Atemtechniken eingebaut – das geht in Richtung Meditation. Eine Übung zum Beispiel heißt „Schweigen in der Stille“. Es geht darum, einfach einmal nichts zu sagen. Wichtig ist aber auch der Austausch innerhalb der Gruppe: Hier widmen wir uns bewusst den Themen Stress und Entspannung.

An wen genau richtet sich das Angebot? Wer darf sich angesprochen fühlen?

Carolin Machl: Das sind Leute, die sich in gewisser Weise gestresst fühlen und einen Ausgleich zum Alltag finden wollen. Man muss allerdings dazu sagen: Die Wanderungen sind kein Ersatz für eine Therapie für akut behandlungsbedürftige Menschen, sondern können höchstens eine therapeutische Begleitung sein.

Wenn sich die Teilnehmer auf die Natur besinnen sollen, sind Sie vermutlich nicht auf den allseits bekannten Tegernseer Routen, sondern eher auf ruhigen Pfaden unterwegs, oder?

Carolin Machl: Sowohl als auch. Innerhalb des Zwölf-Wochen-Programms werden einige Bergtouren angeboten, bei denen maximal 800 Höhenmeter zu bewältigen sind. Da suche ich natürlich Touren aus, die abseits vom üblichen Rummel liegen. Eine der Touren führt allerdings auf die Neureuth. Da gehen wir aber nicht auf den klassischen, sondern auf eher unbekannten Wegen. Die Waldwanderungen, die nur etwa eineinhalb Stunden dauern und unter der Woche stattfinden, führen beispielsweise in die Weissachauen oder auch über den Tegernseer Höhenweg.

Sie selbst sind in den Bergen auch gerne sehr sportlich unterwegs. Wie kam es dazu, dass Sie nun Entspannungswandern anbieten und dafür auch eine spezielle Übungsleiter-Ausbildung absolviert haben?

Carolin Machl: Es ist richtig. Ich komme aus dem sportlichen Bereich. Im Laufe der vergangenen Jahre bin ich aber immer mehr in die ruhigeren Themen hineingewachsen, habe zum Beispiel Wirbelsäulengymnastik angeboten. Ich sehe selbst, dass es mir wahnsinnig gut tut, von dem leistungsorientierten Ansatz „höher, schneller, weiter“ ein wenig wegzukommen.

Wandern liegt ja allgemein stark im Trend. Stellen Sie das auch bei sich in der DAV-Geschäftsstelle fest?

Carolin Machl: Absolut. Das Thema Wandern erlebt derzeit einen Aufschwung. Sogar jetzt im Winter. Gerade bei uns im Voralpenraum kann ja auch zu dieser Jahreszeit viel erwandert werden – und dazu brauche ich oft nicht einmal Ski oder Schneeschuhe. Das Thema ist das ganze Jahr über aktuell.

Die Wanderungen zur Stressreduktion finden im Rahmen des Tegernseer DAV-Programms vom 1. April bis 11. Juni statt. Die einzelnen Termine und Teilnahmebedingungen finden sich online auf www.dav-tegernsee.de/touren/stressreduktion-durch-bergwandern. Nähere Auskünfte zu dem Angebot gibt es auch direkt bei Carolin Machl unter mail@dav-tegernsee.de sowie in der DAV-Geschäftsstelle.