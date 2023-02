Jede Menge Stoff fürs Derblecken

Von: Gerti Reichl

Nico Schifferer, hier zuletzt beim Auftritt 2019 im Bräustüberl Tegernsee, schlüpft wieder in die Rolle des Bruder Barnabas. © THOMAS PLETTENBERG

Politiker und Lokalprominenz sollten sich warm anziehen: Nach dreijähriger Zwangspause treten Nico Schifferer im Tegernseer Bräustüberl und Florian „Flickä“ Oberlechner im Gmunder Gasthof am Gasteig wieder bei den dortigen Starkbierfesten zum Derblecken an.

Tegernsee/Gmund – Drei Jahre lang durften die Fastenprediger Nico Schifferer (70) und Florian „Flickä“ Oberlechner den Bürgermeistern, Gemeinderäten, Unternehmern und Großkopferten nicht die Leviten lesen. Corona zwang sie zur Pause. Doch heuer wird wieder kräftig eingeschenkt – und ausgeschenkt mit hochprozentigem Bier bei den Starbierfesten im Tegernseer Bräustüberl und im Gmunder Gasthof am Gasteig. Schifferer macht als Bruder Barnabas heuer das Dutzend voll, wenn er am Mittwoch, 22. März, für geladene Gäste und am Donnerstag, 23. März, für das breite Publikum über die Tal-Prominenz frotzelt. „Ja, da ist eine Menge aufgelaufen“, sagt Schifferer, der noch fleißig an seiner Rede bastelt. „Allein mit Bad Wiessee könnte ich einen ganzen Abend füllen.“ Da müsse er sich schon zusammenreißen.

Florian „Flickä“ Oberlechner, hier bei einem seiner Auftritte in Gmund, liest wieder die Leviten. © Thomas Plettenberg

Stoff gibt’s für ihn also genug. Bei seiner Predigt will er – wie das bei seinen bisherigen Auftritten der Fall war – auch über den Tellerrand hinausschauen. „Sagen wir mal so: Vom Tal ausgehend werde ich den Blick schweifen lassen“, verrät Nico Schifferer. „Die Politiker haben doch wahnsinnig Scheiß gebaut.“ Und so wird er kritische Worte finden, um den „Mist, der von der Politik geboten wird“ zu beschreiben. Corona, „was ja der Grund für den dreimaligen Ausfall des Starkbierfestes war“, habe ebenso ein Anrecht, in der Rede vorzukommen, der Ukraine-Krieg werde vermutlich ebenso eine Rolle spielen, „wenn auch keine zentrale. Denn es ist nicht die Aufgabe des Bruders Barnabas, über den Krieg zu reflektieren.“

Darf sich das Tal also auf einen heiteren oder grantigen Bruder Barnabas freuen? „Die Themen werden mir zugeschanzt“, sagt Schifferer. „Und natürlich wird es da Sachen zum Schmunzeln geben, doch ich fürchte, der Bruder Barnabas wird heuer schon sehr deutlich werden.“

Bereits zuvor, am Freitag, Samstag und Sonntag, 10., 11., 12. März, führt „Flickä“ Oberlechner die einst von Petz Erdmann ins Leben gerufene Starkbiertradition in Gmund fort. Zum elften Mal dürfen sich die Besucher auf sein launiges, aber durchaus bissiges Aufarbeiten der Vorkommnisse im Tegernseer Tal freuen. „Das Lokale wird im Mittelpunkt stehen“, kündigt der 55-jährige an – und auch er wird an Bad Wiessee nicht vorbeikommen. „Allein schon wegen der ganzen Bauerei da im Ort.“ Die Almen, der Ausverkauf der Heimat, Beton-Mogul Haslberger – viele Themen, die schon beim von ihm mitorganisierten Kreuther Faschingszug sowie in der Faschingszeitung vorkamen, wird Oberlechner in sein Derblecken packen. „Noch ist die Rede nicht fertig“, sagt Oberlechner, etwa 75 Minuten setzt er dafür an. Womit im Gasthof am Gasteig noch nicht Schluss ist: Anian Roth und Leo Vestl werden anschließend einen Einakter aufführen – auch das hat Tradition in Gmund.

Starkbierfeste in Tegernsee und Gmund: Hier gibt‘s Karten

Das 12. Starkbierfest im Bräustüberl findet am Mittwoch, 22. März, ab 18 Uhr ausschließlich für geladene Gäste statt. Karten für die öffentliche Rede am Donnerstag, 23. März, ab 18 Uhr (Redebeginn: 20 Uhr) gibt’s im Bräustüberl zum Preis von 15 Euro. Für Musik sorgt Max Klein. Das Starkbierfest im Gmunder Gasthof am Gasteig findet am Freitag und Samstag, 10. und 11. März, jeweils ab 18 Uhr (Redebeginn 19 Uhr) sowie am Sonntag, 12. März, ab 10 Uhr (Redebeginn 11 Uhr) mit Musik statt. Wegen Betriebsurlaubs ist die Bewirtung eingeschränkt. Karten im Vorverkauf für 15 Euro (ohne Platzreservierung) diesen Freitag, 24. Februar, ab 18 Uhr.

