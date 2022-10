Jetzt hat die „Bohne“ in Tegernsee einen Namen - Eröffnung des Hotels für Frühjahr 2023 geplant

Soll im Frühjahr 2023 eröffnen: Das Vier-Sterne-Superior-Hotel „Caro & Selig“ mit ungewöhnlicher Form auf dem ehemaligen Krankenhausareal in Tegernsee. © Stefan Schweihofer

Jetzt ist es raus: Das Hotel im Quartier Tegernsee, das bisher den Spitznamen „Bohne“ trägt, soll „Caro & Selig“ heißen. Die Eröffnung ist für 2023 angekündigt.

Tegernsee – Mit dem „Quartier Tegernsee“ ist auf dem ehemaligen Krankenhausareal ein neues Viertel im Herzen der Stadt Tegernsee entstanden. Was die drei Wohnhäuser mit 85 Eigentumswohnungen betrifft, so ist hier bereits Leben eingekehrt. Zumindest in jenen, die nicht als Zweitwohnsitz genutzt werden. 21 Wohnungen wurden im Tegernseer Modell verkauft, also an Ortsansässige und zu günstigeren Konditionen. Die Rede ist von rund 3500 Euro pro Quadratmeter. Es gab zuletzt viel Kritik und Häme. Vom „ersten Platz in den Charts der Scheußlichkeiten“ war gar im Stadtrat die Rede als klar war, dass die Gestaltung, und hier vor allem die Balkone und die Holzfarbe, anders ausgefallen waren als gedacht. Nun ist es, wie es ist.

Quartier Tegernsee: Arbeiten an Hotel sind noch nicht abgeschlossen

Und es wird noch gebaut auf dem 7680 Quadratmeter großen Areal, das bis auf den letzten Meter ausgenutzt scheint. Aktuell entsteht noch das Hotel, das wegen seiner außergewöhnlichen Bauform bisher den Spitznamen „Bohne“ weghat.

Name fürs Hotel steht: Aus der „Bohne“ wird das „Caro & Selig“

Inzwischen hat die „Bohne“ einen richtigen Namen. So soll das Hotel „Caro & Selig“ heißen. Wie es zu dem Namen kam, dazu möchte sich Lisa Claudia Schnell, Sprecherin der Bauherrin, der Planquadrat.at Immobilien und Projektentwicklungs GmbH, auf Nachfrage unserer Zeitung noch nicht äußern. „Wir bitten um Verständnis, dass wir den Hintergrund erst kurz vor der Eröffnung kommunizieren“, teilt die Sprecherin mit, gibt aber zugleich bekannt, dass die Eröffnung für das Ende des ersten Quartals 2023 geplant sei.

Wie es zu der Namensgebung kam, bleibt vorerst geheim

Zuletzt hatte sich der Bauausschuss mit der Namensgebung befasst. Zumindest wurden drei Werbeanlagen genehmigt – zum einen an der Hotelzufahrt, zum anderen ein in der Fassade integriertes Leuchtschild, zudem Leuchtbuchstaben an der Tiefgaragenzufahrt. Für das Gremium gab’s keine Details zur Namensgebung, die Öffentlichkeit muss sich also bis zur Eröffnung gedulden.

Krisen haben die Fertigstellung von Wohnungen und Hotel verzögert

Derweilen laufen die Bauarbeiten weiter auf Hochtouren. „Wir befinden uns im Stadium des Innenausbaus“, teilt die Sprecherin mit. Dass es nicht nur bei den Wohnungen, sondern auch beim Bau des Hotels zu Verzögerungen kam, ist angesichts der Unwägbarkeiten seit Ausbruch der Coronakrise 2020 und jetzt erst recht wegen der Ukraine- und Energiekrise nachvollziehbar. Von einer Eröffnung im Spätsommer 2022 war noch im letzten Dezember die Rede, „doch bei der Materialbeschaffung sind wir von den derzeit längeren Lieferzeiten leider nicht ausgenommen“, so die Planquadrat-Sprecherin.

Hotel verfügt über 125 Zimmer und Suiten sowie einen Spa mit Pool

Am Laufen sei bereits die Personalsuche. Rund 80 Mitarbeiter werde das Hotel künftig beschäftigen. Fest steht auch: Das Hotel hat 125 Zimmer und Suiten, ein Spa mit Pool, dazu eine öffentliche Gastronomie und als Attraktion eine Lounge auf dem Dach. Diese soll, so die Sprecherin, zeitgleich mit dem Hotel eröffnen. Was die Übernachtungspreise betrifft, so sollen sich diese etwa im Segment Vier-Sterne Superior bewegen, kündigt Planquadrat an.

Bei dem Betrieb wird es sich um ein Marriott-Hotel handeln

Die Unternehmensgruppe Planquadrat, die laut eigenen Angaben aktuell mehrere Hotels entwickelt, hat inzwischen eine eigene Betreiberfirma gegründet, „um Synergien in den Bereichen Entwicklung, der Führung und der qualifizierten Ausbildung von MitarbeiterInnen zu generieren“. Sie nennt sich „Four Peaks Hospitality Tegernsee GmbH“ und ersetzt seit August die bisherige „Signo Hospitality Tegernsee GmbH“. Auf die Angebote und den Betrieb des Hotels in Tegernsee habe dies keinerlei Auswirkungen, lässt die Sprecherin wissen. Beim Hotel werde es sich, genau wie angekündigt, um ein Marriott-Hotel der Marke Autograph Collection handeln. Die „Four Peaks Hospitality Tegernsee GmbH“ ist als Franchise-Partner die Betreiberin. Der Österreicher Franz Zimmermann, so der aktuelle Stand, soll das Hotel leiten.

Holzfarbe am Hotel entscheidet sich von der der Wohnhäuser

Zurück zur Gestaltung: Dass sich die Holzfarbe am Hotel geringfügig von der der Wohnhäuser unterscheidet, kann jeder beim Vorbeigehen sehen. Bauamtsleiterin Bettina Koch verweist auf die Regelung des im Internet einsehbaren Bebauungsplan, wo es heißt: „Die Brüstungsebene der Balkone ist so zu gestalten, dass daraus eine Gebäudehülle/Fassade entsteht, deren wesentlichen Elemente aus Holz, naturbelassen oder naturfarben gestrichen, bestehen.“

