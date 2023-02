Jetzt kommen die ersten Gäste

Von: Gerti Reichl

Leitet das neue Hotel „Caro & Selig“: Hoteldirektor Moritz Dürler. © THOMAS PLETTENBERG

Selten zuvor gab es in Tegernsee ein Projekt, das so aufmerksam und auch kritisch verfolgt wurde wie die Bebauung des ehemaligen Krankenhaus-Areals. Jetzt ist es abgeschlossen: Nach dem Bezug der drei Wohnhäuser im „Quartier Tegernsee“ öffnet am Mittwoch (1. März) auch das Hotel „Caro & Selig“ an der Bahnhofstraße.

Tegernsee – Ein langer Weg liegt hinter der Bebauung des ehemaligen Krankenhausareals. Viel Kopfzerbrechen haben Entwicklung und Planung verursacht, zuletzt standen die Ausnutzung der Fläche bis auf den letzten Zentimeter und die Optik der neuen Gebäude im Fokus – und sorgten für Kritik. Doch ab dem 1. März sind diese Themen endgültig Fakten, denn auch der Hotelbau ist abgeschlossen.

Neues Hotel „Caro & Selig“: Königin Caroline als Namensgeberin

Den Spitznamen „Niere“ oder auch „Bohne“ hatten Tegernseer dem Baukörper in ungewöhnlicher Form gegeben. Am 1. März wird das Hotel als Mitglied der Marriott Autograph Collection unter dem Namen „Caro & Selig“ eröffnen. Es verfügt über 125 Zimmer und Suiten, die sich über acht Etagen erstrecken. Dazu kommen Wellness, Fitness und ein Swimmingpool. Schon allein mit dem Namen soll es Wurzeln schlagen am Tegernsee: Caroline von Baden, Anfang des 19. Jahrhunderts erste Königin des Königreichs Bayern, war damals so begeistert von der Landschaft um den Tegernsee, dass sie hier ihre Wahlheimat und Glückseligkeit fand. „In jedem Detail ist der Geist Königin Carolines von Bayern und ihrer unmittelbaren Liebe zur Natur und Schönheit des Tegernsees zu spüren“, heißt es vollmundig auf der Homepage des Hotels.

Dass auch Gäste diese „Glückseligkeit“ verspüren („Feel the bliss“ lautet der Slogan), dafür soll Hoteldirektor Moritz Dürler sorgen. Der gebürtige Münchner verfügt, so die PR-Agentur des Hotels, über 20 Jahre Berufserfahrung in der Spitzenhotellerie und kehrt nach Stationen in den USA, Schweiz und Österreich in seine bayerische Heimat zurück. Die ersten Gäste sind ab heute eingebucht, auch sei die Nachfrage vor allem für die Wochenenden und Veranstaltungen groß. Bereits für den Sommer seien Buchungen eingegangen, so eine Sprecherin schriftlich auf Nachfrage, über das Marriott-Netzwerk zudem überregionale Tagungsanfragen. Was das nötige Personal betrifft, ein heikles Thema ringsum, so ist das Hotel an der Bahnhofstraße offenbar gut aufgestellt, „auch wenn es noch Stellen zu besetzen gibt“. Im Bereich Ausbildung sei man aber noch auf der Suche, schließlich wolle man den Nachwuchs im Tegernseer Tal voranbringen. Über eigene Personalwohnungen verfüge das Hotel zwar nicht, doch habe man Wohnungen angemietet, zudem unterstütze man das Personal bei der Wohnungssuche. Punkten will das Hotel unter anderem mit „erlesenen Materialien, zeitgemäßen, eleganten Formen und Farben, traditioneller Handwerkskunst und exzellentem Schlafkomfort“. Die Resonanz in der Region sei bisher sehr positiv, so die Sprecherin. „Der Wow-Faktor beim Betreten war bei den ersten Besuchern, die das Haus nur von außen kannten, sehr groß.“

Hat schon für viel Gesprächsstoff gesorgt: das Hotel „Caro & Selig“ in ungewöhnlicher Bauform. © THOMAS PLETTENBERG

Eröffnung des Hotels „Caro & Selig“: Die Chronologie des Grundstücks

Bis zum Mai 2002 steht auf dem rund 7500 Quadratmeter großen Grundstück das Tegernseer Krankenhaus. Schon ein Jahr vor dem Abriss stellt die Stadt einen Bebauungsplan für ein Seminarhotel auf. Dieser Traum jedoch platzt. 2003 verkauft der Landkreis das Grundstück an Lidl, doch die Ansiedlung eines Discounters wird per Bürgerentscheid verhindert. Lidl tritt vom Kauf zurück. 2007 ist erneut von einem Seminarhotel die Rede. 2009 werden Russen vorstellig, die Pläne für ein Businesshotel schmieden, auch ist von einer Tourismus-Schule die Rede. 2015 gewinnt die Residenzgruppe Bremen einen Architektenwettbewerb, der dem jetzt Entstandenen schon sehr nahekommt. Auch daraus wird nichts – bis 2016 Thomas Hofer mit der Planquadrat GmbH auf der Matte steht und seine Pläne verwirklicht.

Salzburger Planquadrat schließt weitere Investments am Tegernsee nicht aus

Nicht nur mit dem Hotel wird das Filetgrundstück zwischen Bahnhof- und Hochfeldstraße gefüllt. Drei Mehrfamilienhäuser („Quartier Tegernsee“) mit 85 Eigentumswohnungen wurden von der Salzburger Planquadrat Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH gebaut. 21 Wohnungen wurden im „Tegernseer Modell“ zu vergünstigten Konditionen vergeben.

Vier Jahre Bauzeit hat Tegernsee nun hinter sich, wobei die Wohnhäuser laut einer Sprecherin aufgrund der Corona-Pandemie die größere Herausforderung gewesen seien. Das Unternehmen spricht von „positiver Resonanz“, alle Wohnungen seien verkauft. „Das Hotel wurde von allen Projektbeteiligten mit Begeisterung aufgenommen“, fügt die Sprecherin hinzu. Die Kooperation mit Marriott und der erfolgreiche Verkauf des Tegernseer Hotels an Union Investment würden die hohe Entwicklungsqualität und den Projekterfolg bestätigen. Ob damit das Investment Planquadrats am Tegernsee beendet ist – auch die Tegernsee-Villen in Bad Wiessee wurden von den Salzburgern verwirklicht – lässt die Firma offen: „Es finden diesbezüglich laufend Gespräche statt.“

Hotel eröffnet zunächst leise - Tag der offenen Tür und große Feier sollen folgen

Nach einer Eröffnung ohne großes Brimborium am Mittwoch, 1. März, soll es am Dienstag, 7. März, von 16 bis 19 Uhr einen Tag der offenen Tür geben, eine Eröffnungsfeier soll folgen. Bis dahin stehen ein Restaurant („Freyheit“) und eine Bar auf der Dachterrasse (benannt nach Königin Carolines Tochter Nibar) zur Verfügung.

gr