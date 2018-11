Juncker erhält Freiheitspreis der Medien

Als „Brückenbauer Europas“ wird Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, beim Ludwig-Erhard-Gipfel 2019 am Tegernsee ausgezeichnet. Er erhält den Freiheitspreis der Medien.

Weissach - Den alljährlich beim Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee verliehenen Freiheitspreis der Medien erhält 2019 Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission. Juncker sei „ein großer Brückenbauer Europas“, heißt es in der Begründung. Der Festakt findet am Freitag, 11. Januar, während des Gipfel-Treffens in der Bachmair-Weissach-Arena statt.

Der Freiheitspreis wird zum fünften Mal vergeben. „Mit dem Preisträger Jean-Claude Juncker würdigen wir auch die europäische Idee insgesamt“, erklärt das Tegernseer Verleger-Ehepaar Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer. 2019 werde mit Weg weisenden Europawahlen ein Schlüsseljahr für die EU: „Juncker ist da ein wohltuend ausgleichender Mutmacher in hitzigen Zeiten.“

Zum Erhard-Gipfel am 10. und 11. Januar werden mehr als 500 Gäste erwartet, darunter zahlreiche Spitzenpolitiker und Wirtschaftsführer. Unter den Rednern befindet sich auch Friedrich Merz, Spitzenkandidat für den CDU-Parteivorsitz.