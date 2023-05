Junge Union: Ortsverbände im Tegernseer Tal schließen sich zusammen

Von: Jonas Napiletzki

Die Junge Union Tegernseer Tal hat ihren neuen Vorstand gewählt (Symbolbild). © dpa

Die Ortsverbände Bad Wiessee, Gmund und Tegernsee-Egern-Kreuth der Jungen Union arbeiten nun als JU Tegernseer Tal zusammen.

Tegernseer Tal – Was die Junge Union schon im April bekannt gegeben hatte, ist nun vollzogen: Die Ortsverbände Bad Wiessee, Gmund und Tegernsee-Egern-Kreuth haben sich bei der Jahreshauptversammlung zur Jungen Union Tegernseer Tal (JU TT) zusammengeschlossen. Ein „Anlass von besonderer Bedeutung“, teilt die JU im Nachgang mit. Der Verband wolle als starke Stimme der Jugend wahrgenommen werden.

95 Mitglieder in der JU TT

Gekommen waren zur Fusion auch Vertreter aller CSU-Ortsverbände im Tegernseer Tal. Florian Sareiter, Vorsitzender in Bad Wiessee, hob laut Mitteilung die Bedeutung der JU für die Politik und die CSU hervor – eine „Erfolgsgeschichte“, auf die auch Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan verwies. Die Politik stehe vor gemeinsamen Herausforderungen, befand auch Maximilian Wieczorek, der bisher den Vorsitz der JU Tegernsee-Egern-Kreuth inne hatte und nun auch an erster Stelle der neuen JU TT steht. Wieczorek wies unter anderem auf das Fehlen eines Hallenbades, auf die Verkehrsproblematik und auf den Mangel an bezahlbarem Wohnraum hin. „Die Jugend ist die Zukunft und auf sie muss auch gehört werden“, wird der Vorsitzende zitiert. Erfolg versprachen dabei die „starke Mitgliedergewinnung“ – derzeit sind es 95 – und Aktionen wie die „Bratwurst-Impfaktion mit Uli Hoeneß“ oder eine Spendenaktion an die Gmunder Tafel.

Der Namensänderung in JU Tegernseer Tal stimmten die Anwesenden einstimmig zu. In den Wahlen bildete sich der neue Vorstand, wobei den fünf Ortssprechern eine besondere Rolle zukomme: Sie sind der direkte Draht zu den CSU-Ortsverbänden. nap

Gewählte und Parteikollegen: Andreas Hasenknopf (CSU Tegernsee), Josef Rohrmoser (Bezirksvorsitzender JU Oberbayern), Florian Sareiter (CSU Bad Wiessee), Kajetan Liedschreiber (Kassenprüfer), Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan, Marianne Strauß-William, Jonas Strohschneider (beide stellv. Ortsvorsitzende), Maximilian Wieczorek (Ortsvorsitzender), Phillip Rohrmoser (Schatzmeister), Fabian Hermann (Schriftführer), Max Röger (JU-Kreisvorsitzender), Cornelius Bräuning (stellv. Ortsvorsitzender), Christian Köck (CSU Rottach-Egern), Josef Bierschneider (CSU Kreuth), Babette Waxenberger (CSU Gmund-Dürnbach). © Privat

Zum Vorstand

gehören Maximilian Wieczorek (Ortsvorsitzender), Marianne Strauß-William, Jonas Strohschneider, Cornelius Bräuning (Stv. Vorsitzende), Philipp Rohrmoser (Schatzmeister), Fabian Hermann, Bea Losif (Schriftführer), Laurel Atanasoff (Digitalbeauftragte) und den Beisitzern Leon Strohschneider, Len Selter, Silas Kaya, Christina Paetzold, Lea Kuczmanovic, Tobias Rixner, Tobias Pfluger und Valentin Weimer. Als Ortssprecher fungieren in Gmund Martin von Preysing mit Vertreterin Vroni Ettstaller, in Tegernsee Thomas Pichler mit Lisa Rohrmoser, in Bad Wiessee Marinus Reymann mit Ludwig Meyer, in Kreuth Magdalena Breunig mit Silas Kaya und in Rottach-Egern Octavia Atanasoff mit Jonas Strohschneider. Kassenprüfer sind Kajetan Liedschreiber und Marinus Breuning. nap

