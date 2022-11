Katharina Schulze gratuliert Grünen im Tegernseer Tal zum Geburtstag

Von: Alexandra Korimorth

Prominenter Besuch: Katharina Schulze zu Besuch im Tegernseer Tal © THOMAS PLETTENBERG

Mit seiner Patin, der Landtagsabgeordneten Katharina Schulze, weiteren Ehrengästen und seinen Mitgliedern feierte der Grünen-Ortsverband Tegernseer Tal jetzt seinen dritten Geburtstag.

Tegernseer Tal – Verbunden war das mit einem Rückblick und vorab einem Ausflug ins Weißacher Wasserkraftwerk.

Vor drei Jahren, kurz vor der Kommunalwahl und vor Corona, wurde der Ortsverband Tegernseer Tal im Gasthof Maximilian in Gmund aus der Taufe gehoben. Damals, so Sprecher Thomas Tomaschek, sei der Saal nur halb voll gewesen mit Interessierten – auch wenn 2019 auch schon die Landtagsabgeordnete Schulze mit dabei war. Am Dienstag nun war der Saal mit 70 feierlaunigen Grünen und ihren Gästen voll besetzt.

„In drei Jahren haben wir einiges erreicht. Wir laufen jetzt und versuchen weiter, unseren Weg zu finden“, sagte Tomaschek mit Blick auf den dritten, im Grunde „Kindergeburtstag“, des Ortsverbands. „Das Ganze ist im Wachsen, und ich sehe es als Erfolgsgeschichte.“

Nach seinem Rückblick auf die Bundeshistorie der Partei, die von 1980 an immer wieder Anknüpfungspunkte im Tegernseer Tal hatte, wies der Grünen-Sprecher auf die konkreten Errungenschaften des jungen Ortsverbands hin: Im Jahr 2020 konnte man bei der Aufstellungsversammlung in der Naturkäserei 57 Mitglieder als Kandidaten für die fünf Lokalparlamente im Tegernseer Tal ernennen. Zwölf von ihnen zogen tatsächlich in die Stadt- und Gemeinderäte ein.

Trotz Corona und mit Maske habe der Ortsverband zuletzt viele Veranstaltungen, Vorträge und Initiativen wie zum Radverkehrskonzept durchgeführt. „Wir haben die Bienen gerettet, waren bei Fridays For Future beteiligt und haben eine Friedensdemonstration an einen russischen Oligarchen gerichtet“, fasste er unter Applaus zusammen. Gerade mit Letzterer hätten sie auch überregional einiges losgetreten, wie die Bildung einer Task Force, eine Bewegung gegen den Ausverkauf der Heimat und ein Zeichen für Steuergerechtigkeit zeigten. „Wir begreifen das Tal als eine Einheit, wo die Probleme nicht an der Ortsgrenze aufhören, sondern entsprechend ortsübergreifend und gemeinsam zu lösen sind. Es ist tatsächlich unser Alleinstellungsmerkmal, dass unser Ortsverband das ganze Tal umfasst“, sagte Thomaschek.

Dazu gratulierte Patin Katharina Schulze herzlich: „Toll zu sehen, wie sich die Gruppe entwickelt hat. Ihr könnt stolz sein, wie ihr den politischen Diskursraum mit den Themen Mobilität, Tourismus, Natur und Energie ausfüllt.“ Die Grünen wollen die Partei der Lösungen sein, sagte die Landtagsabgeordnete, für die der Wahlkampf zur Landtagswahl im Herbst 2023 schon begonnen hat.

Am Nachmittag hatte die 37-Jährige bereits mit Vertretern des Grünen-Ortsverbands das Wasserkraftwerk an der Weissach besichtigt. Der geschäftsführende Werkleiter Manfred Pfeiler und der technische Leiter Frank Thinnes vom E-Werk Tegernsee zeigten die hochmoderne und hocheffektive, zugleich aber fischfreundliche Turbine, die 800 000 Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugt. Man sprach über die Stromversorgung im Tal ebenso wie über den Wasserlauf und den Stand der Weissach, über die Fischtreppen und die 16 Wohnungen für die Mitarbeiter. Es ging ums Gas, um Gasleitungen, deren potenzielle Nutzung für Wasserstoff sowie über Solar- und Windkraft.

In Sachen Erneuerbare Energien sei Bayern das Sorgenkind, sagte Schulze in Anspielung auf die Energiepolitik der CSU: „Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.“ Alle wüssten das und hätten auch die technischen Möglichkeiten für Klimaschutz und Ressourceneffizienz. Man müsste jetzt endlich ins Tun kommen. Schulze: „Wir bekommen die Welt nicht anders gemeckert, sondern nur anders gemacht.“

