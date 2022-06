Stadt Tegernsee kauft AOK-Gebäude - Entwicklungskonzept für Bahnhofsgelände

Von: Christina Jachert-Maier

Die Stadt Tegernsee hat das AOK-Gebäude am Bahnhof gekauft. Es ist ein Coup, der vieles möglich macht. Der Stadtrat nimmt nun das gesamte Bahnhofsgelände ins Visier: Ein Entwicklungskonzept soll her.

Tegernsee – Ihre Geschäftsstelle am Tegernseer Bahnhof hat die AOK bereits Ende 2018 geschlossen. Das Gebäude Bahnhofstraße 40 ist gut vermietet, unter anderem hat dort eine große Anwaltskanzlei ihren Sitz. Seit dem 1. Juni ist die Stadt Tegernsee offiziell Eigentümerin der Immobilie. Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) machte den Kauf in der Sitzung des Stadtrats erstmals öffentlich. „Es ist auch ein Signal, dass wir uns darum kümmern, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, erklärte Hagn. Die Stadt versuche, möglichst viele Grundstücke zu erwerben. Das AOK-Gebäude sei das 45. Objekt, das der Stadt gehöre, meinte Hagn. Aus dem Haushalt 2022 geht hervor, dass die Stadt 3,1 Millionen Euro für den Grunderwerb aufwenden will. Der Preis fürs AOK-Gebäude liege unter dieser Summe, verriet Hagn, der den exakten Kaufpreis nicht nannte. Der Betrag resultiere aus der Absicht, weitere Liegenschaften zu erwerben.

Gekauft hat die Stadt das 1300 Quadratmeter große Grundstück an der Bahnhofstraße mit Blick auf die Zukunft. Aktuell, so Hagn, werde an den Mietverträgen nicht gerüttelt.

Freie Wähler haben einen städtebaulichen Ideenwettbewerb beantragt

Im Stadtrat kämpfte Hagns Stellvertreter Michael Bourjau (FWG), Geschäftsführer der Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft, leidenschaftlich darum, das Thema Zukunft in die Gegenwart zu holen. Seine Fraktion hatte schon im Februar den Antrag gestellt, einen Ideenwettbewerb für die Entwicklung des Bahnhofsareals auszuloben. Damals habe die FWG den Antrag wegen „einiger Turbulenzen“ und der zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossenen Verhandlungen zum AOK-Gebäude zurückgezogen, erinnerte Bourjau. Jetzt stand der Antrag erneut auf der Tagesordnung. Gefordert war ein städtebaulicher Ideenwettbewerb für die Entwicklung des Bahnhofsareals mit Lokschuppen und AOK-Gebäude. „Es ist an der Zeit, dass wir etwas machen“, meinte Bourjau. Die Stadt müsse ihre Zukunft selbst gestalten und dabei vor allem darüber nachdenken, wie die Mobilität aussehen solle. Für die Steuerung des Ideenwettbewerbs soll dem FWG-Antrag zufolge ein Beratungsunternehmen beauftragt werden. Die Verwaltung möge entsprechende Angebote einholen.

„Noch zu viele Fragen offen“

Dies hielt Andreas Feichtner (CSU) für verfrüht. Noch seien zu viele Fragen in Sachen Bahnhof offen, meinte er. Welche Anforderungen sind mit dem MVV-Beitritt zu erfüllen, wie sieht es mit der Elektrifizierung aus, hält die Omnibusgesellschaft RVO an ihrem Standort fest? Es wäre doch schade, meinte Feichtner, wenn eine großartige Planung mit Beteiligung der Bürger entstehe, die dann an Punkten scheitere, die jetzt nicht absehbar seien. Auch Bürgermeister Hagn warnte vor Unwägbarkeiten. Die Bahnlinie nach Tegernsee sei nur einer von drei Ästen der Regionalbahn BRB, erinnerte er: „Wir können nicht festlegen, welcher Zug fährt.“

Thema nicht länger vor sich herschieben

Einen zeitlichen Aufschub wollten aber weder Andreas Obermüller (FWG) noch Ursula Janssen (Grüne) oder Thomas Mandl (SPD) hinnehmen: Man müsse das Thema endlich beherzt angehen statt immer nur abzuwarten, wie dies seit vielen Jahren der Fall sei. Leider, so Mandl, gebe es in Tegernsee bisher keine Bürgerbeteiligungs-Kultur. Anders als in Gmund, wo die Agmunda schon länger am Thema Bahnhof feile und nicht alle Denk-Arbeit an der Verwaltung hänge. Gefallen fand die Empfehlung von Rudolf Gritsch (CSU), vor der Beauftragung eines Beratungsunternehmens konkrete Planungsziele festzulegen.

Grundsatzbeschluss für Entwicklungskonzept

Bürgermeister Hagn glättete die Wogen mit einem kurz gehaltenen Grundsatzbeschluss, der einmütige Zustimmung fand. Demnach sollen die Überlegungen für ein Entwicklungskonzept sofort starten. Erster Schritt ist die Diskussion innerhalb der Stadtratsfraktionen. Die dort erarbeiteten Eckpunkte werden dann im Ortsplanungsausschuss erörtert. Zeitlich passt dies gut ins jüngst beschlossene Denkmalschutzkonzept (wir berichteten), das als Grundlage der Stadtentwicklung dienen soll.

Wohnungen im Bahnhofsgebäude

Im denkmalgeschützten Empfangsgebäude des Tegernseer Bahnhofs lässt das E-Werk Tegernsee derzeit übrigens kleine Wohnungen einbauen. Im August sollen die Appartements fertig sein. Sie wurden mit dem Ziel geschaffen, jungen Mitarbeitern Wohnraum anbieten zu können. Je eine Wohnung, so Bürgermeister Hagn, könne von der katholischen und evangelischen Kirche vergeben werden – zum Beispiel, um Erzieherinnen unterzubringen – und dies in sehr verkehrsgünstiger Lage.