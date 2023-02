Kinderbetreuung der evangelischen Kirche: In 15 Jahren ein ganzes Netz geschaffen

Von: Christina Jachert-Maier

Mit Freude blicken Pfarrer Martin Weber und seine Ehefrau Tina Weber als Leiterin der evangelischen Kitas auf die Entwicklung. Das Foto entstand in der Krippe im Reisberger Hof, der Keimzelle. © Thomas Plettenberg

Die evangelische Kirche betreibt mittlerweile acht Einrichtungen zur Kinderbetreuung im Tegernseer Tal. Zum 15-jährigen Jubiläum blickt sie auf ein rasantes Wachstum zurück.

Tegernseer Tal – In welche Nöte Eltern geraten können, wenn es keinen Betreuungsplatz fürs Kind gibt, hat der evangelische Pfarrer Martin Weber oft erlebt. Es war die Triebfeder, in Tegernsee die erste Krippe zu gründen. 15 Jahre liegt das nun zurück. Was folgte, war rasantes Wachstum. Inzwischen sind es acht Einrichtungen im Tegernseer Tal.

Im Reisberger Hof in Tegernsee hat 2008 alles angefangen. „Das war die Keimzelle“, erinnert sich Weber. Damals eröffnete die evangelische Kirche mit Unterstützung der Stadt Tegernsee die erste Krippengruppe. Das Startkapital kam vom Verein Glückskinder, der sich als steter Förderer erwies. Es folgten die Krippe in Bad Wiessee (2009), im Tegernseer Pfarramt (2011), in Rottach-Egern (2013), der Hort in Bad Wiessee (2015), die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule der Realschule Gmund (2017) und der Umbau der Krippe im Reisberger Hof (2021). 2022 übernahm die evangelische Kirchengemeinde die Einrichtung einer Notgruppe des katholischen Kindergartens Tegernsee. Die evangelischen Kindertagesstätten sind inzwischen ein Unternehmen mit 50 Angestellten und rund 400 betreuten Kindern.

Leiterin ist Pädagogin Tina Weber, Ehefrau des Pfarrers. Das gemeinsame Engagement der Webers, die Rückendeckung durch den Verein Glückskinder, aber vor allem die Unterstützung der Kommunen haben den schnellen Ausbau der Kitas am Tegernsee möglich gemacht. Dabei, betont Weber, trete man nicht mit der katholischen Kirche als Trägerin der Kindergärten in Tegernsee, Rottach-Egern, Kreuth und Bad Wiessee in Konkurrenz.

Betreuungsangebote waren eigentlich nie geplant

Die Krippen-Gründung vor 15 Jahren nehmen die Webers zum Anlass für eine Feier, die sich durchs ganze Jahr zieht. Auch wenn’s von der Zeitspanne her ein eher kleines Jubiläum ist. Was die Gründungsgeschichte besonders macht, ist die Rasanz der Entwicklung. Dabei hatte sich Weber nach seiner Weihe zum Pfarrer gewünscht, dass zwei Dinge nicht zu seinem Tätigkeitsfeld gehören sollten: Bausachen und Kinderbetreuung. Neben der Seelsorge interessierte ihn besonders die Erwachsenenbildung. Doch als Pfarrer in Tegernsee änderte er seine Prioritäten schnell. Der Seelsorger erlebte die Nöte von Müttern und Vätern, die es sich nicht leisten konnten, eine längere Pause vom Job einzulegen. „Manche waren wirklich verzweifelt“, erinnert sich Weber. So fiel die Entscheidung, als evangelische Kirchengemeinde die Betreuungsnot zu lindern.

Dabei war trotz des hohen Bedarfs viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Die gesellschaftliche Wahrnehmung einer Krippe sei vor 15 Jahren noch eine andere gewesen als heute, meint Weber: „Eine Frau, die ihr kleines Kind abgibt, galt als Rabenmutter.“ In den Familien habe es viele Diskussionen gegeben. „Wir haben Großeltern zum Hospitieren eingeladen“, berichtet der Pfarrer. Mit dem Erfolg der ersten Krippen seien Steine aus der Mauer gebrochen: „Da sind die Vorbehalte gefallen.“

Kirchengemeinde verzichtet auf zentrale Betreuung

Vor allem auch deshalb, weil die Kirchengemeinde hohe Ansprüche an die Qualität ihrer Kinderbetreuung stellt. „Betriebswirtschaftlich wäre es das sinnvollste, ein Hochhaus für alle Gruppen im Tal zu bauen“, erklärt Weber. Aber genau das komme nicht in Frage. Um den Kleinkindern in dieser hochsensiblen Lebensphase Nähe und Wärme zu geben, brauche es kleine Einheiten. Die sind auch in Bad Wiessee noch gegeben, wo aktuell ein Kita-Zentrum entsteht, in dem die evangelische Kirche sich um Krippe und Hort kümmert. In Kreuth wird die evangelische Emmaus-Kirche umgebaut.

Trotz allem kann auch im Tegernseer Tal die Nachfrage an Krippenplätze nur schwer gedeckt werden. „Aber im Vergleich mit anderen Orten stehen wir sehr gut da“, erklärt Weber. Das gelte auch für den Bereich Personalgewinnung: „Da machen wir wirklich sehr viel.“

Jubiläum wird bis August gefeiert

Das Jubiläum wird in den verschiedenen Einrichtungen begangen, für jeden Monat bis auf August sind von Kinderfasching über Kinderkaffee und Laternenbasteln bis zur Kunstausstellung kleine Feste geplant. jm