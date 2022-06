Klinik an Perronstraße plant um: Personalhaus statt Krankenbetten

Von: Christina Jachert-Maier

So sollen die fertigen Gebäude für Sanatorium und Klinik an der Perronstraße aussehen (Stand 2020). © Visualisierung: Büro Klaus Dieter Burkhart

Aus drei Häusern besteht der Klinik- und Sanatorium-Komplex, der derzeit an der Perronstraße in Tegernsee in die Höhe wächst. Eines soll nun zum Personalhaus werden.

Tegernsee – Aus drei Häusern besteht der Klinik- und Sanatorium-Komplex, der derzeit an der Perronstraße in Tegernsee in die Höhe wächst. Bauherr ist Klaus Dieter Burkart, zugleich Chef des Deutschen Zentrums für Zelltherapie mit Sitz in Bad Tölz. Eines der Gebäude soll nun zum Personalhaus werden. Der Tegernseer Stadtrat stimmte der notwendigen Nutzungsänderung einmütig zu.

Marcus Staudacher (Grüne) hatte im Vorfeld Bedenken. „Ich sehe die Gefahr, dass es eine reine Wohnbebauung werden könnte“, meinte er. Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) verwies auf die vertraglich festgeschriebene Nutzung. Demnach sei es nicht möglich, Eigentumswohnungen zu schaffen. Die Stadt habe einen Fachanwalt engagiert, um dies zu fixieren: „Wir wollen immer das Maximale haben, um unsere Interessen zu sichern.“ Es bestehe kein Grund zur Sorge, dass die Festlegung im Nachhinein aufgeweicht werden könnte.

Personalhaus könnte Mitarbeitergewinnung erleichtern

Tatsächlich, so Hagn, spreche viel für ein Personalhaus. Schließlich sei die Gewinnung von Mitarbeitern das Hauptproblem von Klinikbetreibern. Stünden Personalwohnungen zur Verfügung, befördere dies das Projekt insgesamt.

Ursula Janssen (Grüne) pflichtete bei. Der Mangel an Pflegepersonal sei ein großes Thema. Eines der Gebäude für Personalwohnungen zu nutzen, halte sie für eine gute Idee.

Die Bauarbeiten auf dem 12 900 Quadratmeter großen Gelände haben schon im Jahr 2020 begonnen, kamen aber nur schleppend voran. Früher stand auf dem Grundstück ein Erholungsheim der Uni Credit. Im April erklärte Bauherr Burkart, die Eröffnung des Sanatoriums sei für Herbst 2023 geplant. In dem Personalhaus könnten 48 Wohneinheiten realisiert werden.

