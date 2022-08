Kosten derzeit „Kaffeesatz-Leserei“

Von: Gerti Reichl

Teilen

Der Rohbau des neuen Feuerwehrhauses an der Hochfeldstraße steht. Die Vergabe der Arbeiten bereitet derzeit jedoch Probleme, weil Firmen keine Angebote abgeben. © Thomas Plettenberg

Auch wenn der Rohbau inzwischen steht: Der Bau des Feuerwehrhauses an der Hochfeldstraße hinkt um drei bis vier Monate hinterher. Dass bei einzelnen Ausschreibungen keine Angebote im Rathaus einlaufen, bereitet zudem Sorgen. Im Stadtrat gab’s jetzt neueste Infos.

Tegernsee – Immer zum Quartal legen die Experten der Stuttgarter Projektsteuerfirma Drees & Sommer ihren Quartalsbericht zum Feuerwehrhaus vor. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde der vom 30. Juni datierende Bericht von Bauamtsleiterin Bettina Koch erläutert. Darin wurde deutlich, wie schwierig die aktuelle Situation im Baugewerbe ist und wie belastend für das Tegernseer Mega-Projekt.

Feuerwehrhaus Tegernsee: Zeitplan hinkt drei bis vier Monate hinterher

So mussten etwa die Zimmerer-Arbeiten bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben worden, weil in der ersten Runde keine Angebote eingegangen waren. „Und auch diesmal war das Ergebnis null“, musste Bettina Koch feststellen. Sie berichtete auch, dass zur aktuellen Sitzung eigentlich Schreinerarbeiten für das Obergeschoss sowie Aufträge für äußeren Holzarbeiten hätten vergeben werden sollen. „Aber es sind auch hier keine Angebote eingegangen.“ Man werde nun gezielt Firmen anschreiben, so Koch. Aktuell hinke das Bauvorhaben um drei bis vier Monate hinterher. „Deshalb haben wir auch ziemlichen Diskussionsbedarf mit den nachfolgenden Gewerken“, so Koch. Dabei würden nicht alle Firmen verständnisvoll reagieren.

Dennoch: Diesen Monat soll der Rohbau komplett fertig sein. Der Großteil der nächsten Arbeiten sei zudem vergeben, 16 Prozent seien noch offen. Weitere Ausschreibungen, etwa für die Außenanlagen, würden dieser Tage gestartet.

Auftragsvergabe für das Feuerwehrhaus „echt anstrengend“

Auch bezüglich der Kosten gab Koch den Bericht der Projektsteuerer weiter. So liege man derzeit bei einem Ausgabenstand von 16 Millionen Euro. Dass die Kosten inzwischen über den anfangs prognostizierten Summen liegen, wurde von den Stadträten ohne weitere Diskussion hingenommen. Zur Erinnerung: In einer Machbarkeitsstudie war anfangs von 6,2 Millionen Euro die Rede, dann galoppierte die Summe in Richtung 12,5 Millionen Euro 2020 und zu einer „Prognose“ von 15,2 Millionen Euro im November 2021. Die Bauamtsleiterin merkte dennoch an: „Wir müssen schauen, wo die Forderungen hingehen.“ Firmen würden regelmäßig ihre Summen nach oben schrauben, mit dem Verweis auf Baupreissteigerungen, Transportschwierigkeiten und den Ukraine-Krieg. Auch würden etliche Baustoffe wegen der Energiepreise überhaupt nicht nicht mehr produziert. „Das ist echt anstrengend“, kommentierte Koch den Bericht. Deutlich wurde auch, dass die Stadt wohl mit einer weiteren Preissteigerung für das Projekt rechnen muss. „Im Augenblick“, so Koch, „ist alles Kaffeesatz-Leserei.“ Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) kommentierte den Bericht so: „Wir nehmen das zur Kenntnis.“

Weitere Entscheidung fürs Feuerwehrhaus: Die Balkongeländer

Im Rahmen der Sitzung mussten die Stadträte weitere Entscheidungen treffen: Zum einen zum Aussehen der Balkongeländer vor den Wohnungen. Architektin Claudia Schreiber stellte die in Frage kommenden Varianten vor. Eine Mehrheit konnte sich für eine Variante mit klassisch-geraden, verzinkten Metallstäben erwärmen. Ein Geländer aus Holz, das unter anderem Rudolf Gritsch (CSU) gerne gesehen hätte, sei laut Schreiber wegen verschiedener Vorschriften und auch aus Gründen der Belichtung nicht machbar. Auch wurde mehrheitlich festgelegt, dass die erforderliche abgrenzende Stützmauer am Königin-Caroline-Weg mit einer Länge von knapp 23 Metern mit einem Sockel und einem absturzsicheren Geländer ausgeführt werden soll. Dies entspricht auch dem Wunsch der Feuerwehr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Tegernsee.

gr