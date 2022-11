Kostenlos ins Gulbransson Museum: Landkreisbürger haben am 27. November freien Eintritt

Von: Christina Jachert-Maier

Michael Beck, Vorstandsvorsitzender der Olaf Gulbransson Gesellschaft, freut sich, die Einheimischen gemeinsam mit Landrat Olaf von Löwis im Museum begrüßen zu können. © Thomas Plettenberg

Meist sind es die Auswärtigen, die den Weg ins Tegernseer Olaf Gulbransson Museum finden. Um das zu ändern, lädt der Landrat alle Landkreis-Bewohner zu einem kostenlosen Museums-Sonntag ein.

Tegernsee – Weltkunst vor der Haustür, wer hat das schon? Die Tegernseer, darf man sagen, die Tal-Bewohner, und alle, die im Landkreis Miesbach leben. Das Olaf Gulbransson Museum im Tegernseer Kurgarten zeigt aktuell eine Sonderausstellung, die Kunstfreunde aus aller Welt begeistert. Nur Einheimische kommen selten. Was um die Ecke liegt, scheint weniger bedeutsam. „Das ist ein bekanntes Phänomen“, meint Michael Beck, Vorstandsvorsitzender der Olaf Gulbransson Gesellschaft. Und so schade. Das findet auch Landrat Olaf von Löwis – und will es ändern. Am Sonntag, 27. November, lädt der Landrat alle Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises zu einem kostenlosen Besuch des Tegernseer Museums ein. Es ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Kostenlos in die Sonderausstellung „Von Renoir bis Jawlensky“

Der Landrat selbst und Beck werden von 14 bis 17 Uhr vor Ort sein und stehen für Fragen zur Verfügung. Zu sehen ist neben der Dauerausstellung zum norwegischen Maler Olaf Gulbransson noch bis zum 8. Januar die Sonderausstellung „Von Renoir bis Jawlensky“, über 70 Werke vom Französischen Impressionismus bis zum Deutschen Expressionismus.

Werke stammen durchwegs aus privaten Sammlungen

„Wir zeigen durchwegs Werke aus Privatsammlungen, die ansonsten nicht zugänglich sind“, erklärt Beck. Heißt: Es sind keine Bilder, die von Museum zu Museum wandern. „Der Besucher sieht das Bild zum ersten Mal“, sagt Beck. Die Olaf Gulbransson Gesellschaft bekomme aus aller Welt begeisterte Kommentare für ihre Ausstellungen mit großer Strahlkraft. Mancher Gast, der ohne große Erwartungen ins Museum komme, sei sehr überrascht, welche Schätze in dem eher kleinen Gebäude zu sehen sind.

Der 10 000. Besucher heißt Markus Lechert und kommt aus Würzburg. Wie so viele hatte er eine weite Anfahrt. Jetzt sind alle Einheimischen eingeladen, sich die hochkarätige Sonderausstellung anzusehen. © ogm

Besucher kommen nur zu einem kleinen Teil aus dem Kreis Miesbach

Es interessiert die Gesellschaft, wie ihre Ausstellung gefällt – und auch, woher die Besucher kommen. Dazu sind Fragebogen ausgelegt. Die Erkenntnis: Die Betrachter sind begeistert, kommen aber nur zu einem kleinen Teil aus dem Landkreis Miesbach. Das gilt auch für den 10.000 Besucher der aktuellen Sonderausstellung, die erst seit vier Monaten läuft. Er heißt Markus Lechert und ist mit Frau und Kindern aus Würzburg an den Tegernsee gefahren. „Die Bilderjagd hat es auch für die Kinder spannend gemacht“, schwärmt der Würzburger von dem Museumsbesuch.

Kostenloser Museums-Sonntag soll allen den Zutritt ermöglichen

Der kostenlose Museums-Sonntag, zu dem der Landrat einlädt, soll ein Anstoß für Einheimische sein, sich die Ausstellung nicht entgehen zu lassen. Die Aktion ist aber auch dazu gedacht, die finanzielle Hürde aufzuheben. Zwölf Euro kostet der Eintritt für Erwachsene ansonsten. „Ein Ehepaar mit der Mama heißt 36 Euro. Das ist schon teuer“, weiß Beck. Billiger könne die Gulbransson Gesellschaft den Eintritt leider nicht machen. Ansonsten wären die anfallenden Kosten nicht zu stemmen. Der Tag mit freiem Eintritt diene dazu, allen den Zutritt zu ermöglichen.

Landrat Löwis und die Olaf Gulbransson Gesellschaft hoffen, dass möglichst viele Landkreisbürger das Angebot nutzen. Dass der Ansturm zu groß werden könnte, davor hat Beck keine Angst: „Es gibt keine bessere Werbung als eine Schlange vor dem Museum.“

