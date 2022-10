Kreative Charity-Aktion: Tegernseerin bemalt Klappstühle im Audi Dome

„Werke“ werden für guten Zweck versteigert

Von Alexandra Korimorth

Mit einem neuen Projekt sorgt die Tegernseer Grafikerin Katharina Bourjau für Aufmerksamkeit: Sie hat vier Klappstühle im Audi Dome bemalt. Die werden nun versteigert.

Tegernsee - Mit dem Plakat für das Oktoberfest 2022 hatte es für Katharina Bourjau zwar nicht geklappt, dafür ist aber der FC Bayern auf die Tegernseerin aufmerksam geworden. Die Basketballabteilung des Vereins hat zusammen mit dem Lebensmittelhändler Rewe anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Olympischen Spiele in München eine Charity-Aktion gestartet. Dabei werden in einer Online-Auktion unter www.unitedcharity.de/Specials/REWE-Charity-Stuehle zu Gunsten der Münchner Tafel vier Klappstühle aus dem Audi Dome München versteigert.

Tegernseerin hat vier Stühle im Audi Dome bemalt

Dieser wurde als Basketballhalle eigens für die Olympischen Spiele im Westpark errichtet und gehört als Rudi-Sedlmayer-Halle zur Stadtgeschichte. Seit 2011 heißt sie Audi Dome und ist die offizielle Spielstätte der FC Bayern-Basketballer. Als Künstlerin mit explizit regionaler Expertise wurde Katharina Bourjau ausgewählt, die vier Stühle, die von vier der FC-Bayern Basketball-Spieler signiert wurden, im Bourjau-Stil per Hand zu bemalen.

Münchner Wahrzeichen, regionale Produkte und Basketball vereint

„Die Stühle, die nebeneinander ein zusammenhängendes Panorama-Bild von München ergeben, funktionieren auch einzeln“, erklärt Katharina Bourjau ihr Werk, das sie über den Sommer auf der elterlichen Terrasse in Tegernsee angefertigt hat. In ihren typischen, vom Tegernseer Tal inspirierten Farben, hat sie auf jedem Stuhl ein Münchner Wahrzeichen, regional produzierte Lebensmittel und die Dynamik des Basketball-Spiels vereint. So hält etwa die Bavaria spielerisch einen Basketball in der Hand. Über der Frauenkirche leuchtet eine Basketball-Sonne. Ein Dackel balanciert im Englischen Garten vor dem Monopteros sowohl einen Basketball als auch eine bombastische Erdbeere. „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, typisch Bayerisches miteinander zu einem modernen Designstück zu vereinen, das auch noch einem guten Zweck dient“, sagt Katharina Bourjau.

Noch bis Sonntag kann für die Stühle geboten werden

Die Auktion läuft noch bis einschließlich Sonntag, 16. Oktober. Aktuell stehen die Gebote pro Stuhl zwischen 300 und 700 Euro. Der Erlös aus der Auktion kommt zu einhundert Prozent der Münchner Tafel zu Gute.

