Krippenverein arbeitet im Verborgenen: Heuer keine Ausstellung am Tegernsee

Von: Gabi Werner

Die Stegmaier-Krippe ist im Tegernseer Quirinal beheimatet. Weil der Brandschutz nicht gewährleistet ist, hat die Öffentlichkeit jedoch keinen Zutritt. © Thomas Plettenberg

Lange hatte Corona die Arbeit der Krippenfreunde am Tegernsee ausgebremst. Nun sind die Mitglieder wieder aktiv. Eine große Krippenausstellung allerdings lässt weiter auf sich warten.

Tegernsee – Ein lebensgroßes Jesuskind aus Neapel, eine böhmische Kastenkrippe und nicht zuletzt die beiden großen Darstellungen der Weihnachtsgeschichte im Untergeschoss des Tegernseer Quirinals: Es ist ein kostbarer Schatz, den der Krippenverein Tegernseer Tal sein Eigen nennt. Gerade jetzt, da die Adventszeit näher rückt, hatte mancher auf die Rückkehr des Kripperlschauens gehofft. Doch Vorsitzender Christoph Rouleaux muss die Erwartungen enttäuschen: Eine große Krippenausstellung, wie sie zuletzt 2019/2020 im Tegernseer Heimatmuseum stattgefunden hatte, gibt es heuer nicht. Und auch die Krippen im Pfarrzentrum können wegen des bekannten Brandschutzproblems nicht so einfach besichtigt werden.

Große Krippenausstellung am Tegernsee erst wieder im nächsten Jahr

Die Planungen für eine Ausstellung müssten schon früh im Jahr beginnen, erklärt Rouleaux. Weil aber so bald nicht klar war, wo die Reise mit Corona hingeht, habe der Verein entschieden, heuer noch darauf zu verzichten. „Für nächstes Weihnachten planen wir eine Ausstellung aber fest ein – dann auch gerne wieder im Heimatmuseum“, sagt der 48-Jährige. Die Ausstellungsstücke bleiben bis dahin aber nicht allesamt im Verborgenen. „Wir leihen unsere Exponate an andere Ausstellungen aus, heuer zum Beispiel in Miesbach.“

Jeden Freitag treffen sich engagierte Mitglieder des Krippenvereins, um im Quirinal Krippenzubehör zu basteln. © Thomas Plettenberg

Selbst gebasteltes Krippenzubehör wird beim Schlossmarkt verkauft

Es ist ein kleiner, eingeschworener Kreis, der sich in den Reihen der Krippenfreunde engagiert. Einmal wöchentlich trifft sich im Pfarrzentrum Quirinal die Freitagsrunde. Hier fertigen die Mitglieder filigranes Krippenzubehör. Nach der Pandemie gibt es heuer auch erstmals wieder die Gelegenheit, das Handgemachte zu erwerben. Die Krippenfreunde werden laut Rouleaux an allen vier Adventswochenenden mit einem eigenen Stand beim Tegernseer Schlossmarkt vertreten sein. So wie es schon in Vor-Corona-Zeiten Tradition hatte.

Mitgliederzahl der Krippenfreunde ist auf 90 geschrumpft

Wie so viele andere Vereine mussten auch die Krippenfreunde nach dem pandemiebedingten Stillstand erst wieder in Schwung kommen. Die Mitgliederzahl, berichtet der Vorsitzende, habe sich – auch bedingt durch die Altersstruktur – ein wenig verringert. Um die 90 Mitglieder zählen die Krippenfreunde aktuell. „Neuzugänge gab es zuletzt leider kaum“, bedauert Rouleaux. Das mag auch daran gelegen haben, dass es während Corona keine Ausstellungen mehr gab – „wir sind deshalb nicht mehr präsent gewesen“.

Die großen Krippen fristen ihr Dasein weiterhin im Tegernseer Quirinal

Und was ist aus den beiden großen Besitztümern des Vereins – der Stegmaier-Krippe und der provenzalischen Freiberger-Krippe – geworden? Die seien weiterhin im Untergeschoss des Pfarrzentrums Quirinal beheimatet, berichtet Rouleaux. An sich sind die beiden großen Krippen mit ihren vielen Aufbauten und Figuren dort unten gut aufgehoben, allerdings hat der Standort einen Haken: Weil in den Kellerräumen nicht genügend Fluchtwege zur Verfügung stehen und daher der Brandschutz nicht gewährleistet ist, muss die Öffentlichkeit draußen bleiben. Ein Kripperlschauen, wie es früher im Quirinal üblich war, gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. „Wir können nur noch nach vorheriger Anmeldung und in dezimierter Anzahl Leute hereinlassen“, schildert der Vorsitzende.

Umbau der Kellerräume im Pfarrzentrum wäre zu teuer geworden

Ein Umbau könnte Abhilfe schaffen, der würde aber laut Rouleaux mit 40.000 bis 50.000 Euro zu Buche schlagen. Für den Verein eine Nummer zu groß. Auf lange Sicht wäre es in den Augen des Vorsitzenden daher wünschenswert, die beiden Krippen in andere Räumlichkeiten im Tegernseer Tal umzusiedeln. „Da haben wir derzeit aber nichts in Sicht.“ Zuletzt habe der Verein die Suche nach einem neuen Standort auch nicht aktiv vorangetrieben, räumt der 48-Jährige ein. Ziel bleibe es dennoch, die sehenswerten Krippen der Öffentlichkeit wieder zeigen zu können: „Sonst stehen sie ja nur im Keller und verstauben.“

