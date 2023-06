„Krise im Planet X“: Tegernseer Jugendzentrum arbeitet an Neuausrichtung

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Heimat mehrerer Institutionen: der Reisbergerhof in Tegernsee. Hier ist auch das Jugendzentrum untergebracht. © Stefan Schweihofer

Im Jugendzentrum Planet X in Tegernsee herrscht Flaute: Seit Längerem ist dort nichts mehr für die Kinder und Jugendlichen geboten. Jetzt arbeitet man an einer Neuausrichtung.

Tegernsee – Seit Corona ist nicht mehr viel los im Jugendzentrum Planet X in Tegernsee. Auch in den zurückliegenden Pfingstferien stand für die Jugendlichen nichts auf dem Programm. Wie es in den anstehenden Sommerferien aussieht, will jetzt der Träger, der Kreisjugendring Miesbach (KJR), der auch für die Jugendzentren FuKK Miesbach, Jute Hausham und JuZ Holzkirchen verantwortlich ist, klären.

Planet X: Mitarbeiter spricht von einer „Krise“

Clemens Schilling, der schon vor Corona im Planet X als Pädagoge tätig war und jetzt nach längerer familienbedingter Unterbrechung wieder zurück ist, spricht von einer „Krise im Planet X“. Auch von einer Personalkrise, denn seit sein Kollege, der vor Corona noch die zweite Hälfte des Planet X-Teams bildete, gekündigt hat, lief im Reisbergerhof so gut wie nichts mehr.

Vor ziemlich genau einem Jahr – am 10. Juni 2022 – machte das Planet X mit der Tour de Tegernsee das letzte Mal von sich reden. Der letzte Eintrag auf der Homepage bezieht sich auf den Kids-Treff im vergangenen März.

Gemeinderat hakt bei Zuschuss für Planet X nach

Kein Wunder, dass bei der jüngsten Gmunder Gemeinderatssitzung, als es um die Feststellung der Jahresrechnung ging, der Rechnungsprüfungsausschuss wissen wollte, wofür die jährlichen 24.000 Euro der Gemeinde denn so verwendet würden.

„Wir denken gerade über neue Programm-Ideen, Konzepte und Neustrukturierungen nach“, sagt Schilling auf Anfrage. „Wir arbeiten an einer Neuausrichtung“, erklärt Jürgen Batek aus dem KJR-Vorstand. Er kündigte an, dass in den kommenden Wochen intern Ideen für das künftige Planet X-Programm gesammelt werden. Die sollen dann wiederum mit den Jugendreferenten der Talgemeinden in einer eigenen Sitzung besprochen und mit deren Erwartungen abgeglichen werden, damit die Kids aus dem Tegernseer Tal zeitnah – vielleicht sogar schon zu den Sommerferien – wissen, wie sie ihre Freizeit gestalten können.

ak