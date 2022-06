Kunst soll helfen: Benefiz-Auktion im Gulbransson Museum

Von: Katrin Hager

„Verliere Deine Träume nicht“ heißt eine der beiden Skulpturen, die Holzbildhauer Saeid Ahmadi – selbst mit Frau und Kind vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen – für die Benefiz-Auktion im Gulbransson Museum zur Verfügung stellt. © Gulbransson Museum

Kunst soll Geflüchteten aus der Ukraine helfen: Das Gulbransson Museum in Tegernsee versteigert drei Werke zugunsten eines Hilfsfonds. Die stille Auktion läuft bis Freitag.

Tegernsee – Die Uhr tickt: Noch bis Freitag, 3. Juni 2022, läuft die Benefizauktion zugunsten von Flüchtlingen aus der Ukraine im Olaf Gulbransson Museum in Tegernsee. Die Stille Versteigerung endet mit einem Face-to-Face-Gespräch, an dem unter anderem Michael Beck. Vorstandsvorsitzender der Gulbransson-Gesellschaft, sowie Horst Teltschik, langjähriger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und einst Vertrauer Bundeskanzler Helmut Kohls, teilnehmen.

Holzbildhauer Saeid Ahmadi, der mit seiner Familie aus der Ukraine geflüchtet und beim befreundeten Bildhauer Tobel in Valley untergekommen ist, stellt für die Auktion zwei Skulpturen zur Verfügung: „Gefallener“ und „Verliere Deine Träume nicht“ sind derzeit im Gulbransson Museum zu besichtigen, nebst dem Gemälde „Portrait einer Geflüchteten“ von Sofiia Kozoriz, das ebenfalls zu ersteigern ist. Die Künstler überbringen ihr Werk dem Höchstbietenden persönlich.

„Portrait einer Geflüchteten“ von Malerin Sofiia Kozoriz ist bei der Benefiz-Versteigerung ebenfalls zu haben. © Gulbransson Museum

Mitbieten für den guten Zweck

Das Startgebot für die drei Kunstwerke liegt bei jeweils 500 Euro, es kann in 100-Euro-Schritten mitgeboten werden. Die Gebote nimmt Andrea Engels täglich von 9 bis 17 Uhr unter 01 73 / 5 41 84 48 entgegen. Die Übergabe der Werke an den Meistbietenden erfolgt von der Künstlerin/dem Künstler persönlich. Das Gulbransson Museum appelliert an Überbotene, stattdessen an den Sozialfonds „Flüchtlingshilfe Ukraine“ zu spenden (Kontoinhaber Stadt Tegernsee, IBAN DE54 7115 2570 0620 0035 17, Verwendungszweck „Spende Flüchtlingshilfe Ukraine“).

Diskussionsrunde zum Thema Flucht

Wer den Zuschlag erhält, wird beim Finale der Stillen Auktion am Freitag, 3. Juni, ermittelt: beim Face-to-Face-Gespräch um 18 Uhr im Museum. Über das Thema „Endet das Flüchten niemals?“ sprechen dabei neben Beck und Teltschik, der selbst 1944 bis 1946 mit seiner Mutter und seinem Zwillingsbruder vor sowjetischen Truppen von Nordmähren bis Tegernsee flüchtete, mit Ina Brock, die 2021 die Flucht einer Familie aus Kabul organisierte, und Künstler Aljoscha aus Kiew, der in der Ukraine weiter Kunstaktionen durchführt. Anmeldungen für die Podiumsdiskussion sind unter 0 80 22 / 33 38 oder per E-Mail an info.ogm@pinakothek.de möglich.

Nähere Infos zu den Kunstwerken sowie der aktuelle Gebotsstand sind auf der Homepage der Gulbransson-Gesellschaft zu finden.