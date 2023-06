Kurgarten-Open-Air Tegernsee: Freche Musik an der frischen Luft

Von: Katrin Hager

Hereinspaziert: Das Trio Schleudergang eröffnet das erste Kurgarten-Open-Air, das am ersten Juli-Wochenende in Tegernsee stattfindet. © Roland Stetter

Anfang Juli wird Premiere gefeiert: In Tegernsee geht das erste Kurgarten-Open-Air in Tegernsee mit Kleinkunst an den Start.

Tegernsee – Die Kleinkunst bekommt in diesem Sommer eine große Bühne bei einer Premiere: Beim Kurgarten-Open-Air Freilichtbühne in Tegernsee sind am ersten Juli-Wochenende zwei Musikkabarett-Abende geplant – einmal mit dem Trio Schleudergang, einmal mit Roland Hefter.

Angefangen hat alles mit Monika Gruber, die damals als Kellnerin Monique unterwegs war und im Raum Tegernsee auftreten sollte. So kam Helmut Renger (59) als Kulturveranstalter auf den Ludwig-Thoma-Saal. 18 Jahre ist das her. Seither hat sich Renger mit seinem Rockshop Landshut als Veranstalter der Tegernseer Kleinkunsttage etabliert. Regelmäßig im Ludwig-Thoma-Saal in Tegernsee sowie bei besonders großer Publikumsnachfrage im Seeforum in Rottach-Egern bringt er Künstler der bayerischen Kabarettszene auf die Bühne.

Die Idee für Open-Air-Auftritte im Tegernseer Kurgarten mit seinem Pavillon ist da eigentlich naheliegend. Doch es brauchte eine Initialzündung – und die kam ausgerechnet durch Corona. In der Landshuter Gegend setzte Renger Open-Air-Auftritte an. „Corona ließ einem ja keine andere Möglichkeit“, erinnert er sich. Und dann kam die Idee, die er gleich mit Thomas Six, Leiter der Tegernseer Tourist-Info, abklärte: „Das probieren wir auch in Tegernsee aus.“ Die Lage ist geradezu ideal: Spielt das Wetter doch nicht mit, kann die Veranstaltung direkt in den nahen Ludwig-Thoma-Saal an der Rosenstraße ausweichen, dessen Bestuhlung daher auch das Kartenkontingent vorgibt. „Wenn man eine solche Regenversicherung hat, hat man schon gewonnen“, sagt Renger.

Trio Schleudergang und Roland Hefter kommen

Den Auftakt der Premiere am Samstag, 1. Juli, übernimmt das niederbayerische Trio Schleudergang – für oberbayerische Kabarett-Fans noch eher ein Geheimtipp, aber schon bekannt und bewährt aus den „Brettl-Spitzen“. In ihrem Debüt-Programm „Koch- und Buntwäsche 90 Grad“ (Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr) wollen der Jager Bemal, der Hoizwurm Flo und der Oberlehrer Raimund ihr Publikum nicht nur in eine Zeit „zurückschleudern“, als das Bier noch braun war und die Madl sittsam, also die „guade oide Zeit“, sondern auch die Tücken des heutigen Alltags offenlegen, in Couplets, Gedichten und Geschichten.

Von den Qualitäten des Trios ist Renger überzeugt. „Von denen wird man noch hören.“ Renger weiß, wovon er spricht, denn er hat in seinen bald 30 Jahren als Booker nicht nur einmal Künstler von der kleinen auf die große Bühne begleitet – nicht nur Monika Gruber, sondern zum Beispiel auch Martin Frank oder früher Hans Söllner, mit dem Renger Ende der 80er, Anfang er 90er überhaupt erst vom Möbelhaus-Mitarbeiter zum schließlich hauptberuflichen Kulturveranstalter wurde. Was er auf die Bühne bringt, davon ist er auch überzeugt. „Sonst würde es ja keinen Spaß machen.“

Den zweiten Abend des ersten Kurgarten-Open-Airs am Sonntag, 2. Juli, übernimmt dagegen ein in hiesigen Gefilden bewährter und bekannter Musiker und Kabarettist, Roland Hefter (Einlass 17.30 Uhr, Beginn 18.30 Uhr). Mit seinem aktuellen Solo-Programm „Solang’s no geht“ bringt er wieder das lässige bayerische Lebensgefühl jenseits von Lederhose und Blaskapelle auf die Bühne, mit bairischen Lebensweisheiten, eingängigen Melodien und Anekdoten mitten aus dem wahren Leben.

Vorverkauf läuft

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 0 80 22 / 9 27 38 60, in allen Tourist-Infos am Tegernsee, beim Rockshop Landshut unter Telefon 08 71 / 4 51 32 (auch Kartenversand) und über München Ticket auf tegernsee.muenchenticket. net. Vor der Veranstaltung und in der Pause gibt es eine Bewirtung.