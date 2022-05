Ladesäulen am Tegernsee: E-Werk plant weiteren Ausbau der Infrastruktur

Von: Gerti Reichl

Teilen

Die Ladesäulen am Wandinger-Parkplatz sind gut frequentiert. Erst im April hat das E-Werk eine weitere Säule in Betrieb genommen. © Thomas Plettenberg

Der Trend geht in Richtung E- oder Hybrid-Auto. Doch gibt es im Tegernseer Tal auch genügend Ladesäulen? Das E-Werk klärte jetzt im Stadtrat über die Infrastruktur und weitere Pläne auf.

Tegernsee – Die Zahl der Autofahrer, die auf Elektro- oder Plugin-Hybrid-Antriebe umsteigen, wächst. „30 Prozent aller Neuzulassungen sind inzwischen E-Autos und Plugin-Hybride“, berichtete Manfred Pfeiler, Geschäftsführender Werkleiter des E-Werks-Tegernsee, als es jetzt im Stadtrat um aktuelle Infos zur Ladeinfrastruktur im Tegernseer Tal ging.

Alle Ladesäulen des E-Werks auf öffentlichen Parkplätzen

Im Auftrag der Talgemeinden betreibt die E-Werk Tegernsee Vertriebs- und Service-KG seit 2017 mehrere Ladesäulen. Diese befinden sich alle auf öffentlich zugänglichen Parkplätzen und werden in den bekannten Apps und Internetseiten angezeigt. Sie sind kostenpflichtig nutzbar und können sowohl über das sogenannte Adhoc-Payment, als auch über verschiedene Ladekarten und Lade-Apps freigeschaltet werden. „Das Thema nimmt Fahrt auf“, formulierte Florian Appel, der als Vertriebsleiter die aktuelle Situation darstellte, den zukünftigen Weg aufzeigte und etliche Fragen der Stadträte beantwortete.

Zahl der Ladesäulen seit 2017 kontinuierlich gestiegen

Das ist die Entwicklung: 2017 ging es mit einer ersten Ladesäule am Betriebshof des E-Werks los. Die Zahl stieg von acht Ladepunkten (eine Ladesäule hat zwei Ladepunkte zu je 22 Kilowatt) mit 120 Ladevorgängen, auf zwölf Ladepunkte mit 1878 Ladevorgängen im Jahr 2020. 2021 waren es schon 16 Ladepunkte mit 5314 Ladevorgängen. Ein großer Sprung wird heuer gemacht: Die aktuell 18 Ladepunkte mit 1727 Ladevorgängen sollen auf 32 Ladepunkte mit 9600 Ladevorgängen erweitert werden. Auf 150.000 Kilowatt (kW) wird die Lademenge steigen, prognostiziert das E-Werk.

Weitere Ladesäulen an Kreuther Wanderparkplatz und in Gmund geplant

Erreicht werden soll das mit den errichteten Säulen auf der Point, am Seefreibad und am Jodschwefelbad in Bad Wiessee sowie am Wandinger-Parkplatz in Rottach-Egern. Errichtet werden weitere Punkte am Wanderparkplatz in Klamm-Winterstube sowie vier Ladepunkte, verteilt auf zwei Säulen am Volksfestplatz in Gmund. Zukünftig peile das E-Werk an, die Anzahl der Ladepunkte an vorhandenen Standorten mit hoher Nachfrage, etwa am Wandinger-Parkplatz, zu erweitern und zusätzliche öffentliche Standorte in der Fläche zu erschließen – mit neuen Modellen. Denn die bisher eingesetzten Ladesäulen würden nicht mehr produziert. Appel berichtete auch, dass der vom E-Werk genutzte Hersteller und Betreiber Innogy von der Firma Compleo übernommen wurde.

Schnell-Ladesäulen am Tegernsee nicht so gefragt

Nach dem „Gewinnmodell“ erkundigte sich Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG). Das E-Werk, so Appel, bekomme eine Roaming-Gebühr von 35 Cent je Kilowattstunde. Darin seien alle Kosten enthalten. Dennoch seien die Ladesäulen rentabel. Ursula Janssen (Grüne) wollte wissen, ob auch an Schnell- und Ultraschnellladesäulen gedacht werde. Die seien im Tal nicht so gefragt, wusste Appel. „Entscheidend ist die Verweilqualität während des Ladevorgangs.“ Man verfolge das Thema, befürchte jedoch, dass dieses Angebot nur mehr Durchreiseverkehr anlocken würde.

Kommunale Verkehrsüberwachung hat Auge auf erlaubte Lade-Dauer

Von Interesse war für die Stadträte auch die Frage nach der erlaubten Lade-Dauer. Ein brisantes Thema angesichts der hohen Nachfrage nach Parkplätzen. Da in den meisten Fällen ab der vierten Stunde weitere Kosten anfallen („Blockiergebühr“), würde sich dieses Thema für die Nutzer selbst regeln, so Appel. Außerdem, so Bauamtsleiterin Bettina Koch, würde die kommunale Verkehrsüberwachung da ein Auge darauf haben. „Das Parken an einer Ladesäule ist auf vier Stunden beschränkt“, stellt Koch klar. Fragen nach der Reservierbarkeit der Säulen („Verfügbarkeit ist auf den Apps ersichtlich“), nach der Kapazität des Stromnetzes oder nach den privaten Ladestationen im Tal beantwortete Appel ebenso. „75 Prozent der E-Auto-Fahrer lädt zuhause“, wusste Appel, das öffentliche Angebot sei also eine Ergänzung.

Lesen Sie hier: Tesla-Fahrerin liebt ihr Auto - doch in ihrem Landkreis sucht sie verzweifelt E-Ladesäulen

gr