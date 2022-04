„Lange Nacht der Kunst“ am Tegernsee: Von Schau zu Schau

Von: Katrin Hager

Teilen

Das Gulbransson Museum Tegernsee – hier bei der Premiere der „Langen Nacht“ 2021 – nimmt auch an der Neuauflage im Mai teil. © Archiv Thomas Plettenberg

Die „Lange Nacht der Kunst“ im Tegernseer Tal erlebt im Mai ihre zweite Auflage. Museen, Galerien und Ateliers rund um den Tegernsee öffnen bis in den späten Abend – bei freiem Eintritt und mit Führungen.

Tegernseer Tal – Die Premiere im vergangenen September hat Hunderte Besucher angelockt. Jetzt geht es in Runde zwei: Am Freitag und Samstag, 13. und 14. Mai 2022, findet im Tegernseer Tal wieder eine „Lange Nacht der Kunst“ statt. Museen, Galerien und Künstlerateliers rund um den See öffnen bis in den späten Abend bei freiem Eintritt. Das Einlassbändchen für die Besucher, dass es ab Montag, 2. Mai, kostenlos gibt, gilt zudem als Busticket für die RVO-Ringlinien um den See.

War die Großveranstaltung bei ihrer Premiere coronabedingt in den Spätsommer verschoben worden, sollte es diesmal mit dem Termin in zeitlicher Anlehnung an den Internationalen Museumstag (15. Mai) klappen. Unter dem Motto „Licht verbindet“ wird die abendliche Kunstbegegnung durch Illuminationen des E-Werk Tegernsee an den drei teilnehmenden Museen untermalt.

Es gibt nicht allzu viele Flecken im ländlichen Raum, an denen Kunst- und Kulturschaffende in solcher Dichte wirkten und wirken wie im Kreis Miesbach und im Tegernseer Tal. Die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) wolle diese Vielfalt mit der „Langen Nacht“ einem breiten Publikum zugänglich machen, teilt die kommunale Tourismusorganisation mit. Am 13. und 14. Mai können Besucher drei Museen, die in den Abendstunden illuminiert werden, sowie teilnehmende Galerien und Künstlerateliers besuchen – von Dürnbach bis Rottach-Egern, rings um den See.

Jagerhaus neu dabei – Kutschenmuseum muss passen

Die Museen und Galerien haben verlängerte Öffnungszeiten bis 22 Uhr, einige Künstler öffnen ihr Atelier von 16 bis 22 Uhr. Wieder mit dabei sind in Tegernsee das Olaf Gulbransson Museum mit seiner Dauerausstellung und der Sonderschau „Ja so san’s“ mit Karikaturen von Ernst Hürlimann sowie das Museum Tegernseer Tal mit seinen über 850 historischen Exponaten und der verlängerten Sonderausstellung „150 Jahre De Gschicht vom Brandner Kasper“. Beide Museen bieten Führungen an.

Erstmals dabei ist das Gmunder Jagerhaus, das mit seinen heimatkundlichen Exponaten heuer erstmals teilnimmt und während der „Langen Nacht“ auch die große Ausstellung GmundArt von Künstlern der Region beherbergt. Ebenfalls erstmals an Bord ist das Spa & Resort Bachmair Weissach samt seinem Clubhaus in Tegernsee. In Weissach findet begleitend die Ausstellung von Christian Awe „IKAGAI“ statt, und im Clubhaus zeigt Suse Kohler ihre Gemälde.

Zudem öffnen mehrere Galerien an beiden Tagen, und heimische Künstler lassen sich in ihren Ateliers beim Arbeiten über die Schulter schauen. Nicht dabei ist diesmal das Kutschenmuseum im Gsotthaber Hof in Rottach-Egern. Grund Baumaßnahmen in der Feldstraße.

Kostenlose Einlassbändchen ab 2. Mai erhältlich

Das Einlassbändchen für die „Lange Nacht der Kunst“ ist ab Montag, 2. Mai 2022, bei allen Tourist-Informationen im Tegernseer Tal sowie bei den teilnehmenden Partnern kostenlos erhältlich. Das eigene Auto können die Besucher der „Langen Nacht“ getrost stehen lassen: Mit dem Bändchen können die Besucher für ihren Ausstellungsstreifzug am Tegernsee kostenfrei die Busse der Ringlinien des RVO rund um den Tegernsee nutzen.

Die Stationen im Überblick

Tegernsee: Museum Tegernseer Tal, Olaf Gulbransson Museum, Galerie ARTeg, Kunstakademie Tegernsee, Galerie Orange, Atelier Jürgen Welker (Malerei), Bachmair Weissach Clubhaus.

Gmund: Jagerhaus Museum und Kulturhaus, Atelier Ekaterina Zacharova (Malerei), Otsver Art Design (Fotografie), Atelier Klaus-Peter Frank (Malerei).

Bad Wiessee: Atelier Jutta Stumböck (Malerei).

Kreuth: SPA & Resort Bachmair Weissach.

Rottach-Egern: Galerie Kunst und mehr, Galerie RNP Fine Arts.

Die Busse der Ringlinien des RVO verkehren in der Regel halbstündlich, letzte Abfahrt Ring A Gmund Bahnhof 22.04 Uhr, Ring B Tegernsee Bahnhof 23.14 Uhr. Infos zum Programm gibt es auf der Internetseite zur Langen Nacht der Kunst am Tegernsee .

ag