Leihsystem für E-Autos am Tegernsee: Mit „eSeeShare“ zur Verkehrswende

Von: Christina Jachert-Maier

Mit der TegernseeCard gibt’s zwei Stunden E-Auto pro Woche kostenlos. Das Angebot ist aber für alle gedacht. Bei der Präsentation: (v.l.) Johannes Hagn, Christian Kausch, Michael Schneider und Manfred Pfeiler. © Thomas Plettenberg

Auf den Privat-Pkw zu verzichten, ist am Tegernsee noch ziemlich mühsam. Das zu ändern, ist Ziel eines neuen Car-Sharing Modells. Zum Start ab 2. Mai stehen sechs E-Autos an fünf Standorten im Tegernseer Tal bereit. Es ist ein Anfang – und ein Versuchsballon.

Tegernseer Tal – Über die Handy-App einbuchen, einsteigen, losfahren, so einfach soll es sein. Um zu signalisieren, wie easy das Ganze ist, nennt sich das neue Mietangebot für E-Autos am Tegernsee „eSeeShare“. Entworfen hat es die Tegernseer Energiegesellschaft (TEG), zuständig für Infrastruktur und Betrieb, die Tegernseer Tourismus GmbH ist als Kooperationspartner an Bord. Die Idee ist, so viele E-Autos an Standorten im Tegernseer Tal vorzuhalten, dass der Gast, vielleicht auch der Einheimische, ohne eigenes Auto klarkommt. „Wir machen jetzt einen ersten Schritt“, erklärte TEG-Geschäftsführer Michael Schneider beim gestrigen Pressetermin im Tegernseer Haus des Gastes. Die TEG als Dienstleister hat zwei Gesellschafter: Energie Südbayern (ESB) und das städtische E-Werk Tegernsee.

Fünf Standorte zum Start

Vor der Tür wartete schon ein nagelneuer VW ID 3 auf Probefahrer. Das Haus des Gastes gehört zu den insgesamt fünf so genannten Ankerpunkten, an denen E-Autos und auch Ladesäulen stehen. Weitere Standorte sind: E-Werk Tegernsee, Tourist-Info Bad Wiessee, Seefreibad Bad Wiessee am Sonnenfeldweg 21, Kirinus Klinik im Alpenpark (Gemeinde Kreuth).

Der Fuhrpark besteht aus zwei BMW iX3, zwei VW ID3 und zwei Opel Mokka-e. Gebucht werden können sie ab 2. Mai über die MOQO-App, ab 6,90 Euro die Stunde. Das Angebot mörtelt die TegernseeCard auf: Als neue Leistung sind künftig pro Woche zwei Stunden E-Auto plus 20 Kilometer inklusive. „Das Ganze hat viel Potenzial“, meinte TTT-Chef Christian Kausch bei der Präsentation. Für Urlauber, aber auch für Einheimische, die dann vielleicht zumindest aufs Zweit-Auto verzichten.

Für die „letzte Meile“ reicht‘s noch nicht

Es ist ein bescheidener Start. Den Anspruch, die viel beschworene „letzte Meile“ abzudecken, erfülle man noch nicht, weiß Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn. Damit auch die letzten Meter zwischen dem öffentlichen Verkehrsmittel und der Haustür, beziehungsweise dem Urlaubsquartier, komfortabel zu bewältigen sind, müssten E-Autos an den Bahnhöfen stehen. Das ist aber nicht der Fall. „Die Bahnhöfe sollen beide umgebaut werden, das müssen wir abwarten“, erklärte Florian Appel, Vertriebsleiter des E-Werks Tegernsee. Perspektivisch wolle die TEG aber „ran an die Bahnhöfe.“ Aktuell fehlen auch Standorte in Rottach-Egern und Gmund.

Ausbau soll zügig vorangehen

„Man muss klein beginnen und Erfahrungen sammeln“, erklärte TEG-Chef Schneider Eingeläutet werde jetzt erst Phase I. Schon im kommenden Jahr peile die Kooperation Phase II an: den Ausbau des Systems auf 15 bis 20 Fahrzeuge mit Standorten rund um den Tegernsee. Phase III wäre dann die Erweiterung übers Tegernseer Tal hinaus auf den gesamten Landkreis. Auch in den Nachbarlandkreisen, berichtete Manfred Pfeiler, Chef des Tegernsee E-Werks, gebe es ähnliche Modelle, bei der die gleiche App zum Einsatz komme. Das System habe die Kinderkrankheiten bereits hinter sich: „Wir glauben daran.“ Wächst die Verleihflotte, habe man am Ende ein flächendeckendes Angebot – und das Ziel erreicht.

Weitere Partner gesucht

Ob „eSeeShare“ zum Erfolgsmodell wird, hängt von der Nachfrage ab. „Es liegt an den Leuten“, weiß Bürgermeister Hagn. Je mehr Nutzer, desto schneller werden weitere E-Autos angeschafft. Die Kooperation sucht Partner. Vom Start weg dabei ist die Kirinus-Klinik der Familie Klitzsch. Das Modell biete sich sehr für Hotels, Kliniken und Firmen an, machte Hagn deutlich. „Wir Gemeinden allein werden es nicht schaffen.“ Wer „Anker-Partner“ wird, erhält ein Fahrzeug mit Eigenwerbung, das Gästen und Mitarbeitern zur Verfügung steht. Beim Tag des Tourismus am 11. Mai ist eine Info-Veranstaltung für Gastgeber geplant. Weitere Infos gibt’s auf der Homepage www.e-see-share.com.