E-Werk-Tegernsee-Chef im Interview: „Es ist kein Genuss, den Strom zu sperren“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Der Chef des E-Werks Tegernsee, Manfred Pfeiler, stellt sich vor dem Hintergrund der Energiekrise auf zahlungsunfähige Kunden ein. © THOMAS PLETTENBERG

Mit mehreren Entlastungspaketen versucht die Regierung, die Folgen der Energiepreisexplosion abzumildern. Unsere Spendenaktion „Leser helfen Lesern 2022“ verfolgt das gleiche Ziel. Vor diesem Hintergrund sprachen wir mit E-Werk-Tegernsee-Chef Manfred Pfeiler über Kunden in Zahlungsschwierigkeiten.

Landkreis – Mit mehreren Entlastungspaketen versucht die Regierung, die Folgen der Energiepreisexplosion abzumildern. Trotzdem wird es 2023 zu weiteren Preissteigerungen kommen, die vor allem Geringverdiener in Not bringen können. Wie das E-Werk Tegernsee und die Tegernseer Erdgasversorgungsgesellschaft mit zahlungsunfähigen Kunden umgehen, erklärt der Geschäftsführer der beiden Gesellschaften, Manfred Pfeiler (59). Die Zahl Betroffener möglichst gering zu halten, ist eines der Ziele unserer Spendenaktion „Leser helfen Lesern“.

Herr Pfeiler, viele Verbraucher blicken der Nebenkostenabrechnung mit Sorge entgegen. Wie geht es Ihren Kunden?

Wir beliefern fünf Gemeinden im Tegernseer Tal mit Strom, vier Gemeinden mit Gas. Die meisten unserer Kunden sind heuer noch nicht richtig von der Energiekrise betroffen. Denn abgesehen von der Grund- und Ersatzversorgung haben wir – anders als viele andere Anbieter – im Jahr 2022 unsere Preise nicht erhöht. Die Stromkunden bekommen sogar eine Reduzierung, weil die EEG-Umlage zum 1. Juli weggefallen ist und wir ihnen das gutschreiben. Beim Gas wurde ab 1. Oktober die Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf sieben reduziert, und das gilt rückwirkend für das gesamte Jahr. Deshalb bekommt auch die Mehrheit unserer Gaskunden für 2022 was raus.

Der Wegfall der EEG-Umlage und die Reduzierung der Steuer auf Gas sind Teil des Entlastungspakets der Regierung, um die Preissteigerungen ein wenig abzumildern. Was erwartet Ihre Kunden 2023?

Ab Januar ist eine moderate Preiserhöhung vorgesehen. Stromkunden mit Tarifvertrag müssen 22 Prozent mehr zahlen. Sie werden aber trotzdem noch deutlich weniger als 40 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Wir liegen also unter dem künftigen Strompreisdeckel. Gas in der Grundversorgung verteuert sich jedoch um 31,85 Prozent.

Preissteigerungen um 22 Prozent und 32 Prozent nennen Sie moderat?

Man muss sehen, woher wir kommen. Andere Anbieter kaschieren es gut, die reden von einer Erhöhung um 9,8 Prozent, haben aber bisher schon deutlich höhere Preise verlangt. Wir dagegen liegen bis Jahresende bei 13,44 Cent. Die Stadtwerke München haben bisher 8,59 Cent verlangt und erhöhen jetzt auf 21,09 Cent. Das ist eine Preissteigerung um 145 Prozent.

Unsere Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ die wichtigsten Infos im Überblick Begünstigte: Von der Aktion „Leser helfen Lesern“ profitieren drei Organisationen. In Kooperation mit dem Verein „Holzkirchen hilft“ unterstützen wir Geringverdiener aus dem gesamten Landkreis, die wegen der hohen Energie- und Lebenshaltungskosten in Not geraten. Mit einem kleineren Teil des Erlöses werden außerdem der Bau eines Inklusions-Spielplatzes für Kinder mit und ohne Behinderung in Miesbach und der Besuchsdienst der Nachbarschaftshilfe Holzkirchen gefördert. Spendenkonto 13 300: Spenden können auf das Konto 13 300 bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee (BLZ 711 525 70), IBAN DE04 7115 2570 0000 0133 00, eingezahlt werden – persönlich oder per Überweisung. Spendenquittungen: Der Durchschlag der Überweisung wird bis zu einem Betrag von 300 Euro vom Finanzamt als Zuwendungsbestätigung anerkannt. Für Spenden über 300 Euro stellt das Landratsamt die Spendenquittungen aus. Spender werden gebeten, die vollständige Anschrift anzugeben.

Auf Ihrer Homepage veröffentlichen Sie abgesehen von der Grundversorgung die Strom-Tarife gar nicht mehr. Warum?

Weil wir derzeit aufgrund der stark gestiegenen Beschaffungspreise keine Strom-Tarife außerhalb der Grundversorgung anbieten können. Das ist wie ein Rettungsboot, das derzeit keinen Platz mehr hat. Würden wir weiteren Kunden die Tarife anbieten, würden wir in eine Schieflage geraten.

Rechnen Sie damit, dass einige Ihrer Kunden nun in Zahlungsschwierigkeiten kommen?

Das kann es im Bereich der Grundversorgung geben. Man muss aber sehen: Wer landet in der Grundversorgung? Diejenigen, die von einem anderen Versorger gekündigt wurden. Oder die eine drastische Preiserhöhung bekommen haben und jetzt bei uns anklopfen. Die Mehrzahl unserer Kunden ist aber nicht in der Grundversorgung, sondern in einem Tarifvertrag.

Wie viele sind in der Grundversorgung?

Wir haben 1800 Stromkunden und 2000 Gaskunden insgesamt. Weniger als zehn Prozent sind in der Grundversorgung.

Wie gehen Sie mit Zahlungsschwierigkeiten um?

Wir werden das Gespräch mit Betroffenen suchen und je nach Situation eine Ratenzahlung vereinbaren. Wir verweisen außerdem auf das Angebot der Schuldnerberatung. Für Notleidende haben wir bei der Nachbarschaftshilfe Tegernseer Tal einen Fonds mit 10 000 Euro hinterlegt. Eine Art Rettungsschirm. Betroffene können sich bei der Nachbarschaftshilfe melden, dann wird geprüft, ob sie berechtigt sind. Für Stromkunden gibt es diesen Fonds schon lange. Jetzt machen wir uns auch Gedanken über einen Gas-Rettungsschirm.

Ist das ein besonders günstiger Kredit?

Nein, Betroffene müssen das Geld nicht zurückzahlen. Es handelt sich um einen Schuldenerlass. Als Gesellschaft wollen wir zwar natürlich Gewinne erwirtschaften, aber wir übernehmen auch soziale Verantwortung. Die Entlastungspakete der Regierung funktionieren ja nach dem Gießkannenprinzip. Da wurde nicht geschaut, wer es nötig hat und wer nicht. Von der Mehrwertsteuersenkung zum Beispiel profitieren auch die Besserbetuchten. Die Fonds dagegen richten sich explizit an Bedürftige.

Wann schalten Sie jemandem den Strom oder das Gas ab?

Wir sperren sehr ungern. Das ist wirklich der letzte Schritt, den wir gehen, wenn alle anderen Wege der Verständigung ausgeschöpft sind. Davor versenden wir drei Mahnschreiben. Dann kündigen wir die Sperrung an. Innerhalb eines Zeitraums von acht Tagen muss sich der Kunde dann melden. Nur wenn er sich nicht meldet und auch nicht versucht hat, seine Rechnung mit anderweitigen Mitteln zu bezahlen, sperren wir. Glauben Sie mir: Alle Sperrungen unterschreibe ich persönlich, und das ist kein Genuss!

