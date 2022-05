Lichteffekte und mehr: „Lange Nacht der Kunst“ lockt Besucher an den Tegernsee

Von: Gabi Werner

Auch das Jagerhaus in Gmund beteiligte sich heuer bei der „Langen Nacht der Kunst“ und präsentierte sich in ungewohntem Licht. © Christian Scholle

Diese Veranstaltung hielt leuchtende Farben und faszinierende Lichteffekte für die Besucher bereit: Zum zweiten Mal hatte das Tegernseer Tal am Freitag und Samstag zur „Langen Nacht der Kunst“ geladen.

Tegernseer Tal – Mit dabei war unter anderem die Fotografin Christine Otsver, die in ihrem Showroom in Dürnbach die interaktive Kunstinstallation „Wo ist mein Schatten?!“ präsentierte. Hier ließ sich die faszinierende Welt des Light Painting erkunden – eine spezielle fotografische Technik aus der Langzeitbelichtung.

Farbenfroh ging’s auch in der Galerie Kunst und mehr in Rottach-Egern zu, wo unter dem Motto „Kunterbunt“ unter anderem Textilkunst und Pop Art zu erleben war. Erstmals mit dabei war auch das Jagerhaus Gmund, das seine Pforten – wie die anderen Museen – bis 22 Uhr geöffnet hatte. Im Clubhaus Bachmair Weissach in Tegernsee zeigte unterdessen Künstlerin Suse Kohler ihre neuesten Werke.

Farbenpracht und gute Laune in der Galerie Kunst und mehr, hier die Galeristinnen Barbara Rau (l.) und Andrea Lorenz mit den Künstlern Leumas (r.) und Smiglue. © Christian Scholle

Die Kunst des Light Painting war im Showroom von Christine Otsver in Dürnbach zu erleben. © Christian Scholle