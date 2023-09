Leiter der Hagelflieger: „Bei dieser Dimension war nichts zu machen“

Von: Klaus Wiendl

Unterwegs waren sie, die Hagelflieger. Warum sie die Schäden dennoch nicht abwenden konnten, erklärt deren Leiter Georg Vogl erklärt im Interview.

Vogtareuth – Mit ihren beiden Flugzeugen versprühen die Rosenheimer Hagelflieger Silberjodid, um Unwetter abzumildern. Doch am Samstag waren sie gegen die „brachiale Gewalt“ machtlos, wie Georg Vogl (65) als Leiter der Hagelabwehr für die Landkreise Rosenheim und Miesbach im Gespräch mit unserer Zeitung einräumt.

Herr Vogl, warum konnten Sie als Hagelflieger die Schäden im südlichen Landkreis Miesbach nicht verhindern?

Hagelflieger-Leiter Georg Vogl. © Christian Endt/LRA

Wir sind in Vogtareuth mit zwei Maschinen gestartet, als die Hinweise von den Meteorologen kamen, wo die Schwerpunkte des aufziehenden Hagelunwetters sind. Doch bei der Entwicklung am Samstag war es völlig egal, wo die Zentren waren, denn die Ausdehnung ging über den ganzen Landkreis. Wir suchen uns bei Gewitterzellen die Bereiche in den Wolken mit bestem Aufwind. Nur so können wir unser Silberjodid optimal versprühen, damit diese Umwandlungsprozesse zu einer Aceton-Lösung stattfinden können. Wenn dies zu spät geschieht, dann hat sich in der Wolke schon Eis gebildet, das wir nicht mehr auflösen können.

Einsatzroute: Die Hagelflieger, im Bild oben Leiter Georg Vogl, flogen am Samstagnachmittag gerade auf das nahende Unwetter zu, machten einen Schwenk in Richtung Süden, um dann bei Waakirchen umzudrehen und im Zickzack vor der Gewitterwolke zurückzufliegen. Eine Landung auf dem Flugplatz Vogtareuth war nicht möglich, die Flieger wichen dann nach Salzburg aus. © Screenshot: mm

Erfolgte somit der Einsatz über dem Tegernseer Tal zu spät, weil man nichts mehr ausrichten konnte?

Nein. Zeitlich war es nicht zu spät. Aber es war eine knappe Kiste. Im Normalfall wären wir frühzeitig unterwegs gewesen, aber die Entwicklung war zu rasant. Die Hagelfront bewegte sich mit 70 Stundenkilometern Richtung Osten. Ursprünglich sollte sie aber Richtung Nordosten ziehen. Prognostiziert war diese Zelle eigentlich für den Süden Münchens. Doch zwischen Starnberger See und Walchensee drehte sie sich und zog schnurstracks an der Alpenkette entlang. Mit entsprechender brachialer Gewalt. Es entstand eine Monsterzelle. In solch einem Fall ist es extrem schwer, ausreichend Material in die Wolken zu schießen. Der Bereich ist viel zu groß.

Was machte Ihnen im Süden des Landkreises Miesbach zu schaffen?

Aus den Wolken fiel bereits Niederschlag. Dieser bindet das Silberjodid und führt nur zum Abregnen und ist damit wirkungslos. Erst ab Irschenberg ging das Material mit brass nach oben und wurde von den Wolken gut eingesaugt.

Warum setzten Sie Ihren Flug nicht über Waakirchen hinaus fort, wie auf Ihrem Flightradar zu sehen ist?

Als Niederschlag auftrat, versuchten wir, aus dem Bereich herauszukommen. Wir flogen an der Zelle entlang zurück. Ob wir doch ein Stück hätten weiterfliegen sollen, ist im Rückblick schwer zu sagen

Hätte man die entstandenen Schäden im Tegernseer Tal und im Bereich Schliersee/Fischbachau verhindern können?

Nein. Bei der Entwicklung vom Samstag hätte man auch zehn Flugzeuge hinschicken können, bei dieser Dimension war nichts zu machen. Für solche Fälle sind wir mit unserer Ausstattung einfach unterbemittelt. Wir kamen auch nicht mehr nach Vogtareuth zurück und mussten zum Flughafen Salzburg ausweichen.

