„Man ist sensibler geworden“: Michael Beck über Kunstraub, Klimakleber und Konsequenzen

Von: Katrin Hager

Geht täglich mit hochkarätigen Kunstwerken um: Michael Beck, Vorstandsvorsitzender der Gulbransson Gesellschaft und von Beruf Galerist. © Thomas Plettenberg

Diebe rauben einen Keltenschatz, Klimaaktivisten gehen auf Kunstwerke los: Die Sicherheit in Museen ist in den Fokus gerückt. Über die Konsequenzen im Tegernseer Gulbransson Museum sprachen wir mit Michael Beck.

Tegernsee – Diebe stehlen einen millionenschweren Goldschatz von einmaligem historischen Wert aus dem Museum, Klimaaktivisten kleben sich in Kunstmuseen an Bilderrahmen fest oder kippen Kartoffelbrei und Tomatensuppe über die Kunstwerke: Die Museen und ihre Schätze scheinen derzeit im Visier wie selten. Wie rüsten sie sich? Und was geht überhaupt noch? Das haben wir bei Michael Beck nachgefragt. Der renommierte Galerist ist Vorstandsvorsitzender der Gulbransson Gesellschaft und Kurator der laufenden Sonderausstellung „Von Renoir bis Jawlensky – Mit Leidenschaft gesammelt“ mit hochkarätigen Werken von Künstlern wie Beckmann, Gauguin, Münter oder Kandinsky.

Herr Beck, Bayerns Kunstminister Markus Blume sieht den Münzraub von Manching als Weckruf für Bayerns Museen. Ist der Weckruf im Gulbransson Museum schon angekommen?

Michael Beck: „Unsere Sicherheit ist überprüft, wir gehören ja zu den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Unsere Standards sind super, insofern brauchen wir nicht aufzurüsten. Die Gefahr, dass jemand etwas stiehlt, ist immer gegeben, auch in Galerien. Aber ein Bild kann man nicht so einfach verkaufen, deshalb sind Bilderdiebstähle auch extrem zurückgegangen. Die Goldmünzen aus Manching werden vermutlich eingeschmolzen und so verwertet. Kunstsammler, die sagen, sie wollen dieses eine Bild, das dann gestohlen wird – das ist eine Mär. Und bei uns das Risiko einzugehen einzubrechen, mit der Alarmanlage und der Polizei, die gleich informiert ist, und mit dem Bild aus dem Tal rauszufahren – das müsste man auch erst mal händeln, das ist nicht so einfach.“

Könnte man am Sicherheitskonzept denn noch viel schrauben?

Michael Beck: „Man kann natürlich immer mehr tun. Wir könnten einen 24-Stunden-Wachdienst ins Museum setzen. Aber das würde unseren Rahmen sprengen.“

An diesem Sonntag, 27. November 2022, ist der Eintritt für Landkreisbürger frei. Ist so eine Aktion ein zusätzliches Risiko?

Michael Beck: „Nein, wir haben ja inzwischen eine Aufsicht. Die war noch nicht nötig, als die Sonderausstellungen hier einen Wert von 50 000 Euro hatten. Aber bei unseren heutigen Werten in Millionenhöhe ist der Besucher nie alleine. Ich bin den Leihgebern, die Freunde von mir sind, ja auch verpflichtet. Jeder Besucher wird begrüßt, wenn er in die Ausstellungsräume kommt. Da geht es nicht um Überwachung, sondern darum, dass man auch jemanden fragen kann. Aber die Leute wissen auch: Hier muss ich mich benehmen.“

Stichwort Klimakleber?

Michael Beck: „Wenn jemand mit dem Wunsch reinkommt, etwas zu beschädigen, kann man das nicht ausschließen. Wir können nur unser Bestes tun, um es zu verhindern.“

Ist die Nervosität bei den Leihgebern durch diese Vorfälle gestiegen?

Michael Beck: „Bei uns zum Glück nicht. Bisher wollte niemand ein Werk vorzeitig zurück. Wenn sich jemand am Rahmen festklebt, das ist auch nicht ok, wäre aber noch erträglich. Aber wenn einer Tomatensuppe auf ein Ölbild ohne Glasscheibe schüttet, wäre das wirklich heftig. Man kann das zwar auch reinigen. Aber es wäre schwierig, dann für künftige Ausstellungen noch Leihgeber zu finden, wenn die Sammler sagen: Bei euch hat man Tomatensuppe aufs Bild geschüttet. Oben am Empfang werden die Leute kontrolliert, auch die Taschen. Wir haben da schon ein Auge drauf. Von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen kamen nach diesen Fällen auch gleich Anweisungen. Man ist da sensibler geworden. Ich denke, die werden sich für ihren Protest etwas anderes suchen.“

Die Sonderausstellung hat bereits die 10 000-Besucher-Marke geknackt. Sind Sie zufrieden?

Michael Beck: „Die Ausstellung läuft hervorragend. Auch die Resonanz ist sehr gut. Die Leute sind überrascht, was sie hier zu sehen bekommen. Den Tag mit freiem Eintritt für Landkreisbürger haben wir angesetzt, weil wir sehen, dass nur ein kleiner Teil der Besucher aus der Region kommt, viele sind Touristen oder Ausflügler. Zum Glück haben wir einen Landrat, der sieht, welche Strahlkraft so ein Museum hat. Wir wollen ein Museum für die Einheimischen sein.“

Geöffnet ist das Gulbransson Museum in Tegernsee dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr (31. Dezember bis 14 Uhr, geschlossen am 24. und 25. Dezember sowie am 1. Januar). Der Eintritt kostet regulär zwölf Euro. An diesem Sonntag, 27. November 2022, haben Landkreisbürger freien Eintritt. Die Sonderausstellung läuft noch bis 8. Januar.