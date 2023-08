Marcus Staudacher fühlt sich übergangen: Tegernseer Radverkehrsbeauftragter schmeißt hin

Von: Gabi Werner

Teilen

Marcus Staudacher sitzt für die Grünen im Tegernseer Stadtrat. Radverkehrsbeauftragter möchte er aber nicht mehr länger sein. © Privat

Statt eines Radwegs wird es in Tegernsee nur Radschutzstreifen geben. Grünen-Stadtrat Marcus Staudacher kritisiert, wie es zu der Entscheidung kam. Er schmeißt als Radverkehrsbeauftragter hin.

Tegernsee – Ein seeseitiger Radweg für Tegernsee: Das war und ist die Wunschvorstellung von Grünen-Stadtrat Marcus Staudacher. Dass es nun anders kommt und der Stadtrat in der jüngsten Sitzung mit 12:3 Stimmen beschlossen hat, als kleine Lösung lediglich die Planungen für beidseitige Radschutzstreifen voranzutreiben, ist für Staudacher eine riesige Enttäuschung. Zugleich übt er Kritik an der Tatsache, dass er und auch Thomas Mandl (SPD) als Radverkehrsbeauftragte der Stadt in die jüngste Besprechung mit dem Fachplaner nicht mehr eingebunden gewesen seien – just bei diesem Termin seien seitens der Stadt Vorgaben gemacht worden, die einem echten Radweg entgegenstünden. Aus Ärger darüber wirft Staudacher als Radbeauftragter nun hin: Er wolle keinen „Alibi-Posten“ ausfüllen und stehe daher nicht mehr zur Verfügung, schriebt er gestern in einer E-Mail an Bürgermeister Johannes Hagn (CSU).

Grünen-Stadtrat Staudacher spricht von „undemokratischem“ Prozess

„Die Art, wie das Thema abgehandelt wurde, war einseitig und undemokratisch“, zürnt Staudacher. Er ärgert sich vor allem darüber, dass nach dem jüngsten Ortstermin in der Machbarkeitsstudie des beauftragten Planers Achim Ignatow die Idee eines echten, baulich abgegrenzten Radwegs entlang der Bundesstraße aus Platzgründen plötzlich verworfen worden war. Eine Reduzierung der Gehwegbreiten auf Kosten einer Radverkehrsanlage oder ein möglicher Wegfall von Parkplätzen wurde im aktuellen Entwurf nicht empfohlen. Auch das Gros der Stadträte sah das in der jüngsten Sitzung so und stimmte daher mehrheitlich für die aufgemalten Radschutzstreifen.

Bürgermeister Hagn: Wollten dem Stadtrat Alternativplanung vorlegen

Dass es im Vorfeld eine Einflussnahme auf den Gutachter oder einen undemokratischen Prozess gegeben habe, wiesen am Freitag (4. August) sowohl Bürgermeister Hagn als auch sein Vize Michael Bourjau (FWG) entschieden zurück. „Im Endeffekt wird mir hier Manipulation unterstellt, die nicht da ist“, sagte der Rathaus-Chef bezüglich der Machbarkeitsstudie. Aufgabe der Stadtverwaltung sei es vielmehr gewesen, nach den Diskussionen um die schwierige Umsetzbarkeit eines durchgängigen Radwegs in den zurückliegenden Sitzungen eine Alternativplanung prüfen zu lassen und diese dem Stadtrat vorzulegen. Auf den aktuellen Verfahrensstand und alle Pläne hätten die Stadtrats-Mitglieder jederzeit über das Ratsinformationssystem Zugriff gehabt, betont Hagn. Ihm persönlich liege es fern, sich im Vorfeld einer Sitzung auf einen Standpunkt festzulegen, sagt der Bürgermeister. „Mir geht es um die Diskussionskultur im Stadtrat.“

Hat Marcus Staudacher seine Aufgabe falsch verstanden?

Im Gegensatz dazu habe Staudacher sich bereits frühzeitig auf den baulich abgetrennten Radweg als einzig richtige Variante für Tegernsee festgelegt. Für Hagn gab es daher keinen Anlass für eine weitere Beteiligung Staudachers an der Vorbereitung für die Stadtratssitzung. Staudachers Aufgabe als Radverkehrsbeauftragter sei es nicht, dem Gremium Vorgaben zu machen, sondern Informationen zusammenzutragen und diese dann als Entscheidungshilfe vorzulegen. Dass Staudacher nun als Radverkehrsbeauftragter hinschmeißt, kann Hagn nicht nachvollziehen: „Stattdessen sollte er sich doch dafür einsetzen, dass wir nun einen guten Kompromiss hinbekommen“, meint Hagn.

Vize-Bürgermeister spricht von sachlicher und konstruktiver Sitzung

Auch Michael Bourjau, dem Staudacher in seiner E-Mail ebenfalls vorwirft, dem Fachplaner konkrete Vorgaben mit auf den Weg gegeben zu haben, meldete sich gestern zu Wort. Er könne die Aufregung nicht verstehen, erklärte er. In der Stadtratssitzung am vergangenen Dienstag seien die Alternativen für ein Radverkehrskonzept durch das Beratungsbüro vorgestellt worden. „Es gab keine Vor-Absprachen, was ich persönlich auch ablehnen würde“, stellt Bourjau klar. Die Sitzung sei sachlich und konstruktiv verlaufen und habe letztlich zu einem finalen Meinungsbild geführt.

gab