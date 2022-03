Maskenpflicht fällt - doch Gastronomen am Tegernsee haben gemischte Gefühle

Von: Gerti Reichl

Stellen ihren Mitarbeitern frei, ob sie die Maske weiter tragen wollen: Martina und Alois Gartenleitner, Wirtsleute des Gasthofs Herzog Maximilian in Gmund. © Stefan Schweihofer

Selbst wenn die Zahlen weiter hoch sind: Ab 2. April fallen die Masken – auch in der Gastronomie und Hotellerie. Nicht überall sorgt diese gravierende Corona-Lockerung für Aufatmen, wie eine Umfrage im Tegernseer Tal zeigt.

Tegernseer Tal – Alle hatten sich zuletzt mit der Maske arrangiert – Gäste ebenso wie Personal. Ab 2. April wird alles anders.

Ob sie froh sei, dass die Maskenpflicht jetzt fällt? „Ja und nein“, gesteht Martina Gartenleitner (58), Wirtin im Gasthof Maximilian in Gmund. „Wir hatten zwar viele Probleme mit der Maskenpflicht, aber sie hat uns auch viel geholfen.“ Schließlich habe es in ihrer Familie keinen Krankheitsfall gegeben. Für sie persönlich habe sie schon entschieden: „Ich werde die Maske weitertragen, denn das Thema Corona ist noch nicht vorbei.“ Den sechs oder sieben Mitarbeitern im Service werde sie es freistellen, ob sie Gäste künftig mit oder ohne Maske bedienen werden.

In der größten Gaststätte rund um den See, dem Bräustüberl in Tegernsee, ist innerbetrieblich noch nicht das letzte Wort gesprochen. „Wir müssen uns noch mit unserem Chef Peter Hubert beratschlagen, wie wir es künftig handhaben“, sagt Restaurantleiterin Alexandra Rottensteiner. „Ob mit oder ohne Maske am Sonntag, das ist noch offen.“

Im Seehotel zur Post in Tegernsee sieht Sabrina Rössel der neuen Zeit mit „gemischten Gefühlen“ entgegen: „Das wird schon eine Umstellung“, sagt die 30-Jährige, die das Haus im Zentrum zusammen mit Florian Riethmüller führt. Sie hat bereits im Vorfeld mit den 19 Mitarbeitern das Thema diskutiert und eine Devise herausgegeben: „Wer sich wohler fühlt mit Maske, der kann sie natürlich weiter tragen.“ Vor allem die fünf Mitarbeiter im Service sowie die beiden Mitarbeiter an der Rezeption werden demnach frei entscheiden können, wie sie künftig mit der Maske umgehen. „Denn hier gibt’s den engsten Kontakt zu den Gästen.“ Natürlich sei sie froh, wenn die Maskenpflicht fällt, „denn leider mussten wir manche Gäste immer wieder darauf aufmerksam machen, wenn sie zum Beispiel auf dem Weg zur Toilette das Aufsetzen vergessen haben.“ Die meisten Gäste hätten aber immer verständnisvoll reagiert. „Das galt zuletzt auch für Gäste aus Österreich, die schon länger keine Maskenpflicht mehr haben und von uns darauf hingewiesen werden mussten.“

Die Maske war Schutz und Sicherheit.

Alwin Gericke (51), Inhaber des Hotels Terrassenhof in Bad Wiessee, formuliert seine klare Meinung so: „Ich bin überhaupt nicht froh darüber, dass die Maskenpflicht jetzt fällt. Dafür sind die Inzidenzen viel zu hoch.“ Die Folge werde sein, so befürchtet er, dass die Leute wieder mehr Angst haben, wo reinzugehen. „Die Maske war doch Schutz und Sicherheit.“ Er und seine Mitarbeiter würden dazu tendieren, die medizinische Maske weiter zu tragen. Angesichts dieser gravierenden Lockerungsmaßnahme befürchtet Gericke in Sachen Corona, „dass das dicke Ende noch kommt“.

Maskenpflicht fällt: In diesem Hotel tragen sie die Mitarbeiter trotzdem weiter

„Wir machen weiter!“ Mit dieser klaren Ansage macht Simone Schnorr vom Landhaus am Stein in Bad Wiessee deutlich, wie in ihrem Hotel mit dem Thema umgegangen wird. „Zum Schutz für Gäste und Personal ist das Masketragen in Innenräumen doch notwendig“, ist Simone Schnorr überzeugt. „Sie jetzt bei den hohen Inzidenzen abzulegen, macht keinen Sinn.“ Die Hotel-Chefin befürchtet zudem, dass sich die Gesellschaft nun erneut spalten werde. „Es bleibt spannend, wie die Gäste darauf reagieren.“

