Von: Christian Masengarb

Erwartet Schnelltest-Priorisierung: Andreas Hasenknopf, Geschäftsführer von Medius medizinische Fitness. © TP

In Corona-Schnelltest-Zentren gibt es nach aktuellem Stand bis 1. April kostenlose Abstriche. Dann läuft die Testverordnung aus. Medius-Geschäftsführer Andreas Hasenknopf erwartet danach eine Priorisierung.

Tegernsee – In den Corona-Schnelltest-Zentren können sich Menschen nach aktuellem Stand bis Freitag, 1. April, kostenlos abstreichen lassen. Dann läuft die gültige Corona-Testverordnung aus. Andreas Hasenknopf, Geschäftsführer von Medius medizinische Fitness, das Testzentren in Tegernsee, Schliersee und Rottach-Egern betreibt, erklärt in unserem Gespräch, wie er für die Zeit danach plant, welche Regeln er erwartet und wieso sein Unternehmen in jedem Fall weiter Tests anbieten wird.

Medius: Zukunft kostenloser Corona-Tests nach 2. April unsicher - „Gehe von Priorisierung aus“

Herr Hasenknopf, die aktuelle Corona-Testverordnung läuft am 1. April aus. Können Sie danach noch kostenlose Tests für alle anbieten?

Das kann ich nicht sagen, weil wir es nicht wissen. Die Infektionszahlen sind hoch, der Bedarf nach Tests ist nach wie vor da. Aber ab dem 2. April wissen wir nicht, wie es weiter geht.

Bei Ihnen lassen sich also weiter viele Menschen testen?

Die Nachfrage hat ein wenig abgenommen. Es lassen sich aber weiter viele Menschen freitesten, nachdem sie genesen sind. Andere brauchen einen negativen Test, um die 3G-Regel zu erfüllen. Der Bedarf nach Tests ist also definitiv weiter da.

Wenn der Bedarf weiter besteht, meinen Sie dann, die Politik wird die kostenlosen Tests verlängern?

Ich gehe davon aus, dass es ab 2. April eine Priorisierung bei kostenlosen Tests geben wird. Wer sie zum Freitesten braucht oder aus gesundheitlichen Gründen, wird sie vermutlich auch weiter kostenlos bekommen. Wir müssen aber auch einen Weg zurück zur Normalität finden. Deswegen denke ich nicht, dass die Tests für alle kostenlos bleiben. Wir werden wohl in den nächsten Tagen eine Entscheidung dazu hören.

Das lässt Ihnen recht wenig Vorlaufzeit.

Wir müssen recht kurzfristig planen, das stimmt. Als Anbieter würden wir uns natürlich eine längere Vorlaufzeit wünschen. Aber man darf nicht vergessen: Was derzeit passiert, steht in keinem Lehrbuch. Die Politik muss sehr schnell Entscheidungen treffen, und das trifft am Ende auch uns. Wir haben uns an kurze Vorlaufzeiten gewöhnt.

Nehmen wir mal an, die Politik schränkt die kostenlosen Tests ein oder schafft sie gar ganz ab. Was bedeutet das für Sie?

Dann würden wir die Öffnungszeiten einschränken und unter Umständen Testzentren schließen. Genaues kann ich erst sagen, wenn die Regeln feststehen. Wir werden aber in jedem Fall weiter Tests anbieten. Das empfinden wir als unsere gesellschaftliche Aufgabe.

Klingt, als unterstützen auch Sie die Linie: Ausstieg aus der Corona-Politik ja, aber eher ein paar Wochen später. Stimmt das?

Ich teile die Ansicht, die Dr. Thomas Straßmüller (Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands, Anm. d. Red.) unlängst in Ihrer Zeitung vertreten hat: Nach Ostern wäre der bessere Zeitpunkt für den Ausstieg. Dann dürften die Inzidenzen durch das wärmere Wetter wieder fallen. Bis dahin brauchen wir auch die kostenlosen Tests.