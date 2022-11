Mehr Ruhe für den „Spielplatz Tegernsee“

Von: Gerti Reichl

Wenn morgens der Südwind bläst, sind Wassersportler besonders aktiv, zum Leidwesen der Wasservögel. Jetzt ist eine neue Schutzverordnung in Arbeit. © Thomas Plettenberg

Wenn frühmorgens am nördlichen Tegernsee der Südwind bläst und Wassersportler in ihrem Element sind, dann nimmt auch der Konflikt zwischen Natur und Freizeitnutzung wieder Fahrt auf. Schon länger ist von Ruhezonen für den Winter die Rede, sie sollen 2023 kommen.

Gmund – Auch dieser Tage tummeln sich früh am Morgen zwischen Seeglas und St. Quirin jede Menge Surfer, Kiter und Wingfoiler auf dem Wasser. Sollte der Winter warm und der Tegernsee wieder eisfrei bleiben, dann wird der See mit seinen Wasservögeln auch in der kalten Jahreszeit nicht zur Ruhe kommen. „Der ständig zunehmende Freizeitdruck verlangt lenkende Maßnahmen“, fordert der Gmunder Vogelexperte Wolfgang Hiller schon länger und belegt dies mit Zählungen und Beobachtungen, wonach Wasservögel bei Föhnwind auf der Nord- und Ostseite regelrecht auf der Flucht vom „Spielplatz Tegernsee“ seien. Vor allem auch der Zugang in Schilfzonen erweist sich als Problem. Umweltfreundliche, dem Naturschutzgesetz entsprechende Zugänge und Parkmöglichkeiten sollten eindeutig geregelt werden, lautet sein Appell.

Gestiegener Freizeitdruck auf dem Tegernsee: „Es muss nun gehandelt werden“

Seit 1995 gibt es zwar eine durch gelbe Bojen sichtbar gemachte Schutzverordnung für die Sommermonate April bis September, aber eben nicht für den Winter. Das soll sich ändern. „In der bisherigen Schutzverordnung wurde kein Bezug genommen auf Freizeitnutzung, weil das damals noch kein Thema war“, erklärt Landratsamtssprecherin Sophie Stadler und berichtet, dass man sich mit allen Beteiligten intensiv zusammengesetzt habe und ein gutes Stück weitergekommen sei. „Durch den gestiegenen Freizeitdruck und die Entwicklung neuer Sportarten muss nun aber gehandelt werden, um die Bestände der Wasservögel dauerhaft zu schützen“, so die Sprecherin. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Tegernsee, die die Hoheit über den See hat, sollen demnach zwei Schutzzonen eingerichtet werden: eine im Süden, eine im Norden. Diese seien noch nicht genau definiert, sie seien aber für Wassersportler tabu. „Der Großteil der Seeufer und die Seemitte bleiben ohne Beschränkung, sodass Wassersport auch künftig möglich ist – nur halt nicht überall“, so Stadler. Laut Landratsamt seien alle Beteiligten informiert worden und konnten Stellungnahmen abgeben. Diese Stellungnahmen würden gerade geprüft.

Mehr Ruhe für den Tegernsee: Neuer Verein machte bereits Vorschläge

Dass es bisher nicht zu einem Runden Tisch mit Wassersportlern und Naturschützern gekommen sei, bedauert der Gmunder Stephan Albrecht. Er ist Vorsitzender des neuen Wassersport Freunde Tegernsee (WSFT), einer Anlaufstelle für alle wassersportgruppen. Er hält in Hinblick auf steigende Nutzerzahlen eine Neuregelung für wichtig. Schon heuer im Mai hatte der Vorstand seine Sicht im Landratsamt dargelegt. So sollte das Schutzgebiet im Süden deutlich erweitert werden, dies sei der ruhigere und wertvollere Bereich für Vögel. Den Einfluss des Tourismus im nördlichen Bereich sinnvoll reduzieren, hält der Verein für eine „Herausforderung“. Empfohlen wird auch ein ganzjährig breiter seeseitiger Schutzstreifen im Schilfgebiet südlich von Seeglas. Wie vom Verein befürwortet, seien laut Landratsamt Hinweisschilder und Kontrollen geplant. Eine Markierung mit Bojen wird aufgrund der Größe der Schutzzonen nicht angepeilt. Nicht umsetzbar hält das Landratsamt den Bau von Stegen, um den Wassersportlern so einen unproblematischen Zugang zu ermöglichen.

Der Verein hat bereits angekündigt, seine Mitglieder über die neue Schutzverordnung umfassend zu informieren. Sie soll, so das Landratsamt, 2023 in Kraft treten.

Das ergab die Zählung der Wasservögel im Oktober - Was ist mit den Graugänsen?

Im Winter, so zeigen Zählungen, halten sich etwa fünfmal mehr Wasservögel am Tegernsee auf als im Sommer. An vier verschiedenen Stellen wird gezählt, registriert werden Zwerg- und Haubentaucher, Graureiher, Höckerschwäne, Krick-, Stock-,, Kolben-, Tafel- und Reiherenten, Gänsesäger, Blässhühner, Lach- und Mittelmeermöwen. Insgesamt 898 Individuen waren es zuletzt im Oktober. Für Verwunderung sorgt bei Vogelexperte Wolfgang Hiller das Verhalten der Graugänse. Weil sie sich zuletzt zur regelrechten Plage entwickelt hatten, gab es noch im September Abschüsse, um die Population zu reduzieren. „An unserem Zähltag im Oktober konnten wir am Seeufer kein einziges Exemplar beobachten, auch keine Kothäufen“, berichtet Hiller, der davon ausgeht, dass es noch etwa 40 Exemplare gibt. „Sie wurden offenbar durch die letzte Vergrämungsaktion beunruhigt und haben sich andere Plätze gesucht.“ Beobachtet wurden sie noch auf Wiesen in Hagrain oder am Grünen Wasserl. Hiller glaubt, dass die Graugänse dem Tegernsee treu bleiben, „dennoch werden sie sich Plätze suchen, wo sie Ruhe haben.“ Hiller plädiert dafür, statt Abschüssen künftig Eier aus den Nestern zu holen, um das Wachstum der Population einzudämmen.

gr