1,5 Millionen Euro für die Rücklage

Von: Gerti Reichl

Teilen

Die Seesauna in Tegernsee erzielte 2021 zwar einen stattlichen Umsatzerlös, unterm Strich blieb für die TKV aber ein Verlust. © Archiv tp

Auch wenn 2021, Coronajahr Nummer zwei, vielen Unternehmen zu schaffen machte: Die Tegernseer Kur- und Versorgungsbetriebe (TKV), die zu hundert Prozent der Stadt gehören, haben rund 1,5 Millionen Euro Überschuss erzielt. Das geht aus dem Abschlussbericht hervor, den Geschäftsführender Werkleiter Manfred Pfeiler jetzt im Stadtrat vorlegte.

Tegernsee – Die Mitglieder des Werkausschusses hatten den Jahresbericht 2021 schon zuvor von einem Wirtschaftsprüfer und Werkleiter Manfred Pfeiler dargelegt bekommen. Jetzt war der komplette Stadtrat dran, der bei seiner jüngsten öffentlichen Sitzung die Zahlen präsentiert bekam und sie auch einstimmig und ohne Diskussion billigte. Zudem sprach das Gremium Bürgermeister Johannes Hagn (CSU), kraft seines Amtes Vertreter des Unternehmens, sowie Pfeiler einstimmig die Entlastung aus.

Für das Gesamtergebnis und den Überschuss von knapp über 1,5 Millionen Euro, das um rund 100 000 Euro über dem Ergebnis des Vorjahres liegt, sind drei Sparten verantwortlich. Da ist zum einen die Seesauna, die mit der Betreiberfirma Monte Mare Tegernsee GmbH zu 50 Prozent den TKV gehört. Hinzu kommt die Sparte Verkehr mit dem Hornparkplatz und der Tegernsee Bahn Betriebs GmbH (TBG), die zu 45 Prozent zu den TKV zählt. Und schließlich sind es die Beteiligungen an der E-Werk Tegernsee Carl Miller KG (EWT, 97,96 Prozent) und die E-Werk Tegernsee Vertriebs- und Service KG (EWS, 97,96 Prozent).

Jahresbericht 2021 der TKV: Zahlen zur Seesauna

Was die Seesauna betrifft, ergänzte Pfeiler die Abrechnung mit interessanten Zahlen zu Besuchern und Öffnungstagen. Kamen 2019 noch genau 97 814 Gäste an 357 Öffnungstagen zum Schwitzen und Entspannen, so bescherte die coronabedingte Schließung 2020 einen Knick: An 177 Tagen kamen nur 43 463 Besucher. 2021 waren es 38 410 Besucher, verteilt auf 175 Öffnungstage. „In diesem Jahr liegen wir bereits bei einer Zahl zwischen 75 000 und 80 000“, berichtete Pfeiler. Allerdings werde man bei einer Obergrenze von zeitgleich 130 Besuchern bleiben. Dies habe sich als optimal für die Aufenthaltsqualität erwiesen, so Pfeiler.

Weitere Zahlen zur Seesauna: Vom Umsatzerlös über rund 1,684 Millionen Euro mussten 1,467 Millionen Euro an Monte Mare weitergereicht werden, was vertraglich so geregelt ist. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen (Gebäude und Ausstattung gehören den TKV) sowie der Steuer, steht ein Verlust von 194 273 Euro in der Bilanz.

Die Sparte Verkehr erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 17 172 Euro. Wegen der Zinsen, die noch immer durch den Kauf der Tegernsee Bahn zu leisten sind, bleibt unterm Strich ein Verlust von 64 044 Euro.

Jahresbericht der TKV: Die Erträge der Firmen-Beteiligungen

Auf rund 2,365 Millionen Euro belaufen sich die Erträge aus den Firmen-Beteiligungen. Konkret sind es bei der EWS 1,878 Millionen Euro und beim EWT 486 688 Euro. Steuern in Höhe von 534 063 Euro waren fällig, so dass in der Jahresrechnung ein Überschuss von 1,768 Millionen Euro steht. Apropos Steuern: Wie Pfeiler erläuterte, habe das negative Ergebnis bei der Seesauna und bei der Sparte Verkehr zu einer Steuerersparnis von rund 40 000 Euro geführt.

1,5 Millionen Euro, also der gesamte Überschuss, wird der Rücklage der TKV zugeführt und dient als Reserve für Maßnahmen, die die TKV in Zukunft für die Stadt stemmen.

Weitere Infos aus der Region lesen Sie hier.

gr