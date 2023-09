Loxxess AG: Mit neuem Chef in Richtung Zukunft

Von: Gerti Reichl

Ingo Brauckmann ist neuer Vorstand der Loxxess AG. © privat

Führungswechsel bei der Loxxess AG, einem Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Tegernsee. Der neue CEO heißt Ingo Brauckmann (53).

Tegernsee – Bei der Loxxess AG, einem auf komplexe Logistik- und Mehrwertdienstleistungen spezialisierte Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Tegernsee, hat es einen Wechsel an der Spitze gegeben. Ingo Brauckmann (53) steht nun als CEO dem Vorstand der Loxxess AG vor. Brauckmann kommt von DB Schenker und leitet künftig das gesamte operative Geschäft des Logistikdienstleisters, heißt es in einer Pressemitteilung. Die bisherigen Vorstände, die Gesellschafter Claus-Peter Amberger und Christina Thurner, wechseln in den Aufsichtsrat und Beirat, der gemeinsam mit dem CEO und der Geschäftsleitung weiterhin die strategische Entwicklung des Firmenunternehmens lenkt.

Führungspositionen bei Henkel, Berner Group und Thyssenkrupp

Mit Brauckmann, einem Wirtschaftsingenieur und Master of Science Logistics, der in seiner beruflichen Karriere unter anderem Führungspositionen etwa bei Henkel, der Berner Group und Thyssenkrupp bekleidete, übernehme ein erfahrener Logistik-Manager die operative Führung des Familienunternehmens, heißt es in der Mitteilung.

Gute Basis für weiteres Wachstum

Er freue sich sehr auf seine neue Aufgabe, so Brauckmann. „Loxxess ist ein renommierter Logistikdienstleister mit einem hervorragenden Kundenspektrum und spezifischem Knowhow in verschiedenen Marktsegmenten. Diese Stellung ist das Ergebnis von erfolgreichem Management, klaren Strukturen und kurzen Entscheidungswegen, wie es sie in gut geführten Familienunternehmen gibt“, so Brauckmann. Dies sei die Basis für weiteres Wachstum und berge viel Potenzial für die Zukunft. So solle insbesondere die europäische Präsenz erweitert sowie das Dienstleistungsportfolio in den verschiedenen Segmenten weiterentwickelt werden.

3200 Mitarbeiter an 28 Standorten

Vor 28 Jahren wurde das Unternehmen von Peter Amberger gegründet. Es beschäftigt nach Firmenangaben über 3200 Mitarbeiter, verfügt über 28 Standorte in Deutschland, Tschechien und Polen und bewirtschaftet 400 000 Quadratmeter Lagerfläche. Seit 2021 gehört auch der Pharmalogistikdienstleiter Loxxess Pharma zur AG. 1,2 Milliarden Arzneipackungen werden an drei Standorten in Bayern mit 180 Mitarbeitern umgeschlagen.

Auch etliche Auszeichnungen gab’s in der Vergangenheit: So gewann die Loxxess AG 2020, nach dem Erreichen einer Finalisten-Platzierung beim Deutschen Logistik-Preis 2019, den Europäischen Logistik-Preis der European Logistic Association (ELA) für das Logistikkonzept „SMILE“, mit dem Loxxess eine zukunftsfähige Lösung für die erfolgreiche Bewältigung der logistischen Herausforderungen des E-Commerce entwickelte. 2022 zeichnete das Bayerische Wirtschaftsministerium das Tegernseer Unternehmen aus, weil es zu „Bayern Best 50“ zählt.

Strategische Entwicklung vorantreiben

Gleichzeitig wurde Christina Thurner als „Bayerische Unternehmerin des Jahres“ ausgezeichnet. Zusammen mit ihrem Bruder Claus-Peter Amberger, beide bisher Vorstände der Loxxess AG, will sie die strategische Entwicklung weiter vorantreiben. Der Fokus werde laut Mitteilung unter anderem darauf liegen, künftige Beteiligungen und Partnerschaften anzubahnen, die Aktivitäten innerhalb Europas mit neuen Standorten und Immobilien zu erweitern sowie Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung innerhalb der Branchen und darüber hinaus zu betreiben.

Christina Thurner sieht Loxxess bestens gerüstet für die Zukunft. „Gleichzeitig“, so Thurner, „werden wir unseren familiären Charakter auch für die nächste Generation bewahren.“

